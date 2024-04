Dragon Tiny Homes dévoile la « Element20 », un Tiny House minimaliste à seulement 26 300 € (avec plans)

Depuis leur apparition en 2004, à la suite de l’Ouragan Katrina qui avait dévasté le sud des États-Unis, les tiny houses sont devenues un choix pour de nombreux citadins en mal de nature. Au départ, considérées comme des solutions de relogement d’urgence, pour celles et ceux qui avaient perdu leurs toits, elles sont désormais un mode de vie choisi et assumé. En France, la tiny house, est considérée comme une HLL (Habitation Légère de Loisirs) et donc assimilée à une caravane, avec, par conséquent, la même législation appliquée. Aux États-Unis, les fabricants sont nombreux, mais j’ai choisi de m’arrêter sur un modèle très économique puisque proposé à moins de 30 000 €. Son nom : Element20, construite par Dragon Tiny Homes. Présentation.

Dragon Tiny Homes dévoile l’Element20 : plus d’espace, plus de possibilités

Pour celles et ceux qui connaissent déjà Dragon Tiny Homes, ce nouveau modèle, déjà commercialisé, s’inspire de l’Element16, la tiny house sans aucune fioriture proposée par la marque. L’Element20 n’embarque pas plus de fioritures comme vous allez le constater, mais propose un espace plus grand et des possibilités supplémentaires. Cette nouvelle version est idéale pour ceux qui envisagent une vie à temps plein dans une petite maison.

Construite sur une remorque à double essieu, l’Element20 conserve le style en bois d’ingénierie de son prédécesseur. Cependant, avec une longueur de 6 mètres, elle se rapproche davantage des petites maisons européennes typiques, telles que celles de Baluchon. Par conséquent, l’espace intérieur passe à 15 m², suffisant pour y vivre de manière minimaliste toute l’année. Dans ce type de maison, le superficiel n’a pas sa place

Découverte de l’Element20 : un nouvel agencement pour un espace de vie optimisé

Dragon Tiny Homes a repensé l’aménagement intérieur de l’Element20 pour offrir un espace de vie plus fonctionnel et confortable. La nouvelle disposition place la cuisine juste à côté de l’entrée, libérant ainsi un espace généreux pour le salon. Cet espace pourrait, par exemple, accueillir un canapé et propose également un espace de rangement supplémentaire. Au rez-de-chaussée, on trouve par ailleurs une petite salle de bains équipée d’une douche et de toilettes à chasse d’eau standard. Pour le côté écologique, des toilettes à compost sont aussi disponibles en option. En revanche, et on peut aisément le comprendre au regard de l’espace restreint de la tiny house, elle propose une seule chambre, standard de style loft avec un plafond bas. L’accès se fait par une échelle, et elle peut accueillir un lit pour deux personnes.

Toutes les caractéristiques de la tiny house Element20 par Dragon Tiny Homes

L’entreprise rappelle que cette tiny house est inspirée de son modèle phare, l’Element16 et qu’elle est déjà disponible à la vente. De plus, elle livre les plans aux plus téméraires.

Modèles disponibles maintenant

Cuisine : deux brûleurs

Largeur : 2,43 m × 1,82 m

Surface : 14,68 m²

Longueur : 6,09 m

Hauteur : 3,96 m

Poids : 4 tonnes

Véhicule de remorquage recommandé : Ford F250 ou similaire

Enfin, Dragon Tiny Homes rappelle que toutes les tiny houses sont officiellement certifiées par NOAH (National Organisation of Alternative Housing), ce qui atteste de leur engagement envers les normes les plus rigoureuses en matière de sécurité, de qualité et de conformité aux codes du bâtiment. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : dragontinyhomes.com. Que pensez-vous de cette tiny house, très minimaliste ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .