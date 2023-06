Miss Twain, la dernière et charmante Tiny House de l’entreprise française Baluchon

Baluchon n’en finit plus de nous étonner à travers ses ravissantes tiny-houses personnalisées. Rappelons que Baluchon est une entreprise installée en Loire-Atlantique, spécialisée dans la conception et la construction de tiny houses sur mesure. Fondée par une équipe passionnée d’architectes et de charpentiers, l’entreprise s’est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine des habitations mobiles écologiques et innovantes. Aujourd’hui, c’est la maison de Cécile installée au cœur de la Normandie, baptisée « Miss Twain », qui vient de sortir des ateliers de Baluchon. Encore une superbe réalisation de l’entreprise des Pays de la Loire qui, comme les autres, se veut personnalisée, écologique et respectueuse de la nature. Découverte.

Présentation de la tiny house Baluchon, la Miss Twain

Cécile a baptisé sa tiny house « Miss Twain » en hommage aux aventures de Tom Sawyer qui ont bercé son enfance. Cette maison mobile est sa résidence principale et propose un spacieux porche où elle peut se détendre et lire près de l’entrée. Un élégant garde-corps en châtaignier délimite et sécurise cet espace, ajoutant une touche de charme rustique. À l’intérieur, le salon comprend un canapé convertible procurant un couchage pour deux personnes. Pendant les jours d’hiver, un poêle à bois crée une ambiance chaleureuse.

Une petite mezzanine accessible par une échelle amovible sert de grenier pour stocker les affaires de Cécile. La cuisine est équipée d’une table pliante en chêne pour les repas à deux, avec un meuble de cuisine bien équipé en face. L’échelle amovible permet d’accéder à la chambre à l’étage, avec un lit confortable de 140 x 190 cm. La salle de bains comprend des toilettes sèches avec seau en inox, un compartiment à copeaux, ainsi qu’une douche de 80 × 80 cm. Installée sur un terrain en Normandie, cette charmante demeure est la résidence principale de Cécile.

Les caractéristiques techniques de la tiny house, Miss Twain

La « Miss Twain » est une tiny house de 6 m de long, construite en épicéa de classe 2 pour assurer sa solidité et sa durabilité. Son isolation est réalisée avec du coton, du lin et du chanvre, assurant une isolation thermique efficace. Les fenêtres et la porte sont en menuiseries mixtes bois/aluminium avec double vitrage, offrant une bonne isolation acoustique et thermique. Pour l’étanchéité, elle est équipée d’un pare-pluie Proclimat et d’un frein vapeur OuatEco hygrovariable, protégeant contre l’humidité. Son extérieur est revêtu d’un bardage en red cedar traité avec un saturateur anti-UV et des bacs en aluminium à joint debout assurent une protection contre les intempéries.

Et à l’intérieur, c’est comment ?

À l’intérieur, le parquet en pin des Landes massif thermotraité offre esthétique et durabilité, protégé par un vitrificateur incolore. L’aménagement intérieur est réalisé en chêne massif et épicéa, créant une ambiance chaleureuse. L’électroménager comprend un ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, des plaques de cuisson gaz Sauter, un réfrigérateur Klarstein et un minifour pour un confort optimal. La ventilation est assurée par une VMC double-flux Lunos avec extracteur d’air, garantissant une excellente qualité de l’air. L’appareillage électrique est de marque Legrand et l’éclairage est à base d’ampoules LED, alliant économie d’énergie et longue durée de vie. Le chauffage est assuré par un poêle à bois, garantissant une chaleur agréable et écologique. La « Miss Twain » est également dotée d’un porche confortable, idéal pour profiter du petit-déjeuner en plein air. En savoir plus, rendez-vous sur tinyhouse-baluchon.fr.