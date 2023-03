L’isolation thermique écologique, un livre pour tout savoir sur les herbes isolantes et paille de lavande

L’isolation thermique de nos maisons devient un enjeu crucial. Les isolants classiques sont générateurs de gaz à effets de serre, et peuvent parfois être nocifs pour notre santé. Les éditions Terre Vivante viennent de publier une Bible intitulée, « l’isolation thermique écologique », qu’ils nous ont soumise. Dans ce livre, une liste complète des différents modes d’isolation existants, des techniques de poses, les impacts sur notre santé, et bien sûr, les performances de chaque technique. Nous avons choisi de nous focaliser sur deux modes d’isolation écologique, et encore peu connus des particuliers. Ainsi, l’isolation à base d’herbe ou celle à base de paille de lavande existent et proposent des alternatives intéressantes, à la laine de verre, de roche, ou encore au béton de chanvre. Découverte.

Focus n° 1 : les herbes isolantes par Gramitherm

Gramitherm est une entreprise fondée en 2019 par Stephan Grass, détentrice d’un procédé exclusif suisse qui permet d’offrir une nouvelle matière isolante à base d’herbes perdues. C’est d’ailleurs, « le premier matériau d’isolation 100 % propre qui présente le meilleur bilan écologique dans sa catégorie » comme on peut le lire sur le site officiel. L’isolant Gramitherm provient donc d’une ressource quasiment illimitée, et surtout facilement reconstituable. La laine isolante à base d’herbe se présente sous la forme de panneaux semi-rigides obtenue à partir de l’herbe des prairies, et après séparation des éléments azotés valorisés en biogaz.

Les fibres sont séchées, puis stabilisées grâce à du sel de bore, puis liées avec du polyéthylène, pour le moment. Un liant à base d’amidon est à l’étude afin de rendre le matériau encore plus écologique. Un hectare de prairie est suffisant pour fournir l’isolation de sept maisons individuelles, et les prairies ne manquent pas. Précisons que l’herbe utilisée par Gramitherm provient des fauchages d’entretien et de sécurité. Elle ne se destine, de ce fait, pas à l’alimentation animale, mais permet une économie circulaire et une revalorisation de ces déchets. En savoir plus sur ce procédé innovant, rendez-vous sur Gramitherm.eu.

Focus n° 2 : la paille de lavande

La lavande, elle fleure bon le sud de la France, la garrigue et les cigales. Mais, nous savons encore très peu que sa paille peut également être un excellent isolant thermique. Cette paille de lavande, peu revalorisée, et peu utilisée par les producteurs d’huiles essentielles, ou de produits à base de lavande, possède pourtant une belle efficacité d’isolation. Elle s’utilise très facilement et peut servir à isoler les murs, les combles, ou encore les cloisons. Il est par ailleurs possible de l’utiliser en doublage d’un mur existant. La paille de lavande provient du broyage du vert et des gerbes après distillation.

La fibre végétale de la lavande est très riche en silice, qui en présence de chaux, lui confère une bonne carbonatation. De plus, cette paille de lavande conserve environ 3 % d’huile essentielle et s’avère être un répulsif naturel contre certains insectes, et même contre le frelon asiatique, qui n’aime pas la lavande. Cet isolant assez méconnu se trouve en botte, en vrac, et en brique et possède un coefficient de conductivité thermique de 0,050 à 0,075 W/m.K, ce qui le rend presque semblable à celui du polyuréthane. Renseignez-vous auprès des producteurs de lavande, il est fort probable que vous puissiez trouver de la paille de lavande pour des sommes très correctes. « La paille revient environ à 40 €/m³ pour les blocs de construction, mais est très bon marché, voire gratuite en bottes ou en vrac », explique le site Ooreka.

Un livre pour tout savoir sur l’isolation thermique

Jean-Pierre Oliva, l’un des auteurs, était consultant et formateur en architecture écologique, bioclimatique et en écoconstruction. Décédé en 2014, il avait écrit la première édition du livre « Isolation thermique écologique », en 2001. Samuel Courgey, co-auteur de cette édition, est devenu référent sur la performance énergétique et l’approche environnementale après quinze années de travaux en bureaux d’études. La dernière édition de cette bible de l’isolation thermique est disponible depuis le 14 mars et se veut la référence en la matière. Cette nouvelle édition propose moult solutions pour isoler sa maison, en conformité avec les nouvelles réglementations thermiques telles que la RE 2020. Un livre indispensable à tous ceux qui souhaitent isoler leur maison dans le respect de la planète, avec un choix de matériaux écologiques éclectiques, sans oublier les techniques de pose, et même les différents fournisseurs des matériaux présentés.

L'isolation thermique écologique - Nouvelle édition Courgey, Samuel (Auteur)