Une peinture thermochromique isolante qui change de couleur selon la température

La rénovation thermique, cette expression qui est, en ce moment, sur toutes les lèvres et qui suscite aussi quelques désagréments. On en parle du démarchage téléphonique pour vendre des panneaux solaires, ou des vérandas thermiques ? La première chose à laquelle nous pensons lorsque l’on aborde le sujet, ce sont les panneaux solaires. Imaginez maintenant qu’une peinture puisse changer de couleur en fonction de la température extérieure ? On le sait, la couleur des bâtiments influe directement sur la température à l’intérieur de ces derniers. Eh bien, c’est exactement ce qu’a mis au point Joe Doucet avec sa peinture thermochromique. Alors, une peinture qui s’adapte aux saisons et qui pourrait me faire économiser sur ma facture d’énergie… forcément, ça m’a intriguée ! Découverte.

Changer de couleur pour mieux réguler la température ?

Le concept est à la fois simple et génial : la couleur d’un bâtiment influence directement sa température intérieure. Une façade blanche reflète la chaleur et garde la maison plus fraîche, tandis qu’une façade sombre l’absorbe et réchauffe l’intérieur. C’est pour ça que les maisons en Grèce sont presque toujours blanches, alors qu’en Scandinavie, elles sont souvent noires. Mais, moi, j’habite dans une région où l’on passe de 35 °C en été à -5 °C en hiver… Alors quelle couleur choisir ? C’est exactement la question que s’est posée Joe Doucet, et c’est ainsi qu’il a eu l’idée de développer une peinture qui change de teinte en fonction de la température extérieure.

En dessous de 25 °C, elle devient foncée (gris anthracite, bleu marine, voire noir), pour capter un maximum de chaleur et aider à réchauffer la maison. Mais, dès que le mercure dépasse ce seuil, elle vire quasiment instantanément au blanc, renvoyant ainsi les rayons du soleil et évitant que l’intérieur ne se transforme en sauna.

Un vrai impact sur la facture d’énergie

Chez moi, je le constate chaque année : en plein été, ma maison emmagasine la chaleur comme un four, même si je ne dispose pas de climatisation, je supporte comme je peux. En hiver, c’est l’inverse, il faut compenser les pertes de chaleur avec le chauffage. Selon les tests réalisés sur cette peinture thermochromique, une maison peinte en blanc peut-être jusqu’à 7 °C plus frais en été, et une maison foncée peut-être 4 °C plus chaud en hiver. Ce n’est pas négligeable, surtout quand on sait qu’un simple degré de plus ou de moins peut avoir un impact de 3 % sur la consommation énergétique. Joe Doucet estime même que cette technologie pourrait permettre de réduire de 25 % les dépenses en chauffage et en climatisation.

Et si je repeignais ma maison ?

Bien sûr, une telle innovation soulève aussi quelques questions. D’abord, la durabilité : si la peinture se dégrade au bout de quelques mois, l’intérêt de l’isolation est limité. Mais, apparemment, après des années de tests, l’équipe de Joe Doucet a mis au point une formule stable qui résiste bien aux changements répétés de couleur. Ensuite, il y a le prix : cette peinture coûterait trois à cinq fois plus cher qu’une peinture classique. Un investissement élevé, certes, mais si les économies d’énergie sont au rendez-vous, cela pourrait être vite rentabilisé. Plus d’informations : joedoucet.com. Et vous, seriez-vous prêt à sauter le pas ? Pensez-vous que la peinture pourrait devenir un élément clé de l’efficacité énergétique des habitations ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .