Une « couverture de survie » isolante qui réduit la consommation des chauffe-eaux

L’eau chaude sanitaire représente approximativement 20 % des dépenses énergétiques d’un ménage, selon le ministère de l’Écologie. Néanmoins, la mauvaise isolation ou le mauvais fonctionnement d’un chauffe-eau serait responsable de gaspillage énergétique, à raison de 85 € par an, en moyenne ! Pour éviter ces déperditions de chaleur et éviter la surconsommation du chauffe-eau, il existe un petit accessoire qui pourrait vous aider : la couverture isolante pour chauffe-eau. Et, le kit complet isolant pour chauffe-eau EURO VANADIUM avec ruban adhésif est en promotion actuellement. En effet, il est vendu au prix de 42,01 €* au lieu de 46,99 €. L’hiver sera là dans moins de trois semaines, c’est peut-être le moment de penser à l’isolation de votre chauffe-eau ? En attendant, je vous présente ce produit, indispensable si votre chauffe-eau se trouve dans une pièce non chauffée. Découverte.

Présentation du kit complet isolant pour chauffe-eau EURO VANADIUM

Le kit isolant EURO VANADIUM est une solution efficace pour réduire les pertes de chaleur de votre ballon d’eau chaude et économiser de l’énergie. Made in France, cet isolant multicouche procure un véritable cocon thermique grâce à sa composition en mousse polypropylène et son revêtement métallisé réflecteur. Il intègre également une couche de ouate polyester en fibres recyclées, assurant une isolation optimale. Simple à installer, il se découpe facilement pour s’adapter aux dimensions de votre chauffe-eau.

Un kit livré complet et plutôt bien noté par les utilisateurs

En commandant le kit EURO VANADIUM, vous recevrez le rouleau isolant bien entendu, mais par ailleurs un ruban adhésif double-face et un ruban métallisé. Armés d’une paire de ciseaux, le rouleau sera installé en quelques minutes et vous commencerez ainsi à économiser sur votre prochaine facture. Avec une note moyenne de 4,5 sur 5 et plus de 300 unités vendues le mois dernier, le kit isolant EURO VANADIUM est le choix préféré des consommateurs pour l’isolation de chauffe-eau. En effet, il est difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix… Et, si les déperditions de chaleur représentent 85 € à l’année, en moins d’un an, votre isolant sera largement amorti et vous pourrez commencer à gagner de l’argent !

Quels sont les chauffe-eaux concernés par cet isolant ?

Si votre chauffe-eau se trouve à l’intérieur de votre habitation, dans une pièce chauffée à 19 °C comme le préconise l’ADEME, l’isolant pour chauffe-eau est utile, mais non indispensable ! En effet, le but de cet isolant est de maintenir l’eau dans la cuve à une certaine température, pour éviter une trop forte sollicitation du chauffe-eau. En conséquence, cet outil est plutôt recommandé dans les pièces non chauffées, où il sera garant d’une consommation électrique amoindrie.

Un petit rappel du prix du kit complet isolant pour chauffe-eau EURO VANADIUM avec ruban adhésif, qui est en promotion actuellement. En effet, le prix affiché est de 42,01 €* au lieu de 46,99 €, une petite réduction, certes, mais toutes les économies sont bonnes à prendre, non ? Et vous ? Avez-vous déjà installé ce type d’accessoire sur votre chauffe-eau ? Et, quels bénéfices pensez-vous en retirer ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

