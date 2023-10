L’isolation des chauffe-eaux c’est bien, mais il ne faut pas oublier la tuyauterie, expliquent les spécialistes

Après des semaines de chaleur intense sur toute la France, placée sous un dôme de chaleur venu de la péninsule ibérique, l’automne semble avoir repris ses droits. Les radiateurs, chaudières et poêles à bois ou à granulés vont reprendre du service. Et il est un appareil qui ne cesse jamais de fonctionner, mais qu’il va falloir isoler cet hiver, pour éviter une facture d’électricité trop salée. Vous n’êtes pas sans savoir que les tarifs de l’électricité ont grandement augmenté ces derniers mois, c’est pourquoi la moindre économie sera la bienvenue. Votre chauffe-eau électrique et vos tuyauteries peuvent être la cause de quelques pertes d’énergie, et donc d’une augmentation de votre facture. Découvrez comment isoler votre chauffe-eau et vos tuyaux, gagnant ainsi quelques précieux euros sur votre prochaine facture.

Pourquoi est-il judicieux d’isoler vos tuyaux et votre chauffe-eau ?

Un chauffe-eau est un réservoir qui, via un système de résistance électrique, va chauffer l’eau à 65 °C, la norme sanitaire pour l’eau chaude. Lorsque l’eau refroidit à l’intérieur, le chauffe-eau se déclenche et consomme de l’électricité. C’est le même principe dans les tuyaux et il est toujours plus énergivore de chauffer de l’eau froide que de l’eau tempérée. Si votre chauffe-eau se trouve dans une pièce non chauffée comme dans votre sous-sol, par exemple, le chauffage de l’eau est encore plus énergivore. Enfin, à l’intérieur du chauffe-eau, plus l’eau se refroidit vite, plus le mécanisme de chauffage se déclenche. C’est pourquoi il est recommandé d’ajouter une isolation supplémentaire autour de votre chauffe-eau et autour de vos tuyaux. De plus, isoler vos tuyaux évitera à ces derniers de geler pendant les périodes les plus froides.

Comment isoler votre chauffe-eau ?

Pour isoler votre chauffe-eau, il existe une pléthore de couvertures isolantes, qui garantissent le maintien de l’eau à plus haute température. Ces couvertures isolantes sont adaptées aux réservoirs de 150 à 225 l et coûtent moins de 50 €. C’est un petit investissement, mais qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent au fil des années. Pour minimiser les déperditions thermiques, il est également conseillé d’installer son chauffe-eau dans une pièce chauffée, et de l’isoler du sol en le posant sur une planche de bois ou un isolant thermique. Vous trouverez de nombreux modèles d’isolants pour chauffe-eau sur Amazon, Cdiscount ou Leroy Merlin.

Comment isoler votre tuyauterie ?

Les tuyaux qui arrivent à votre chauffe-eau ou à votre chaudière sont souvent négligés. Et pourtant, les tuyaux sont fabriqués en cuivre, qui est une matière qui disperse la chaleur autour de lui ainsi que dans les murs. Ce sont bien des pertes thermiques que provoque votre tuyauterie. Lorsque vous attendez plusieurs minutes avant d’obtenir de l’eau chaude au robinet, vous gaspillez de l’eau et vous sollicitez votre chauffe-eau. En isolant vos tuyaux, vous réduisez l’attente au robinet et, par conséquent, le gaspillage et la surconsommation d’électricité pour chauffer votre eau.

Pour minimiser les pertes d'énergie et de chaleur par votre tuyauterie, il existe des mousses spécifiques à glisser autour des tuyaux pour maintenir une température d'eau plus élevée. Une solution très facile à mettre en place puisque les mousses se découpent à la longueur du tuyau. Elles sont fendues sur toute la longueur, ce qui permet de recouvrir le tuyau en quelques secondes à peine. Vous trouverez ces équipements d'isolation chez Castorama, Leroy Merlin ou Amazon, par exemple.