Isolation : l’étonnante astuce des plombiers pour réduire la consommation électrique de chauffe-eaux et cumulus

Alors que l’automne est déjà bien entamé, l’hiver va arriver et avec lui, les factures d’électricité qui vont s’emballer. Dans une maison, il est un poste qui consomme de l’électricité, mais cette consommation peut être réduite grâce à de petites astuces utilisées par les plombiers eux-mêmes. Ce poste de consommation, c’est votre chauffe-eau électrique qui va chauffer votre eau dès que la température de celle-ci descend. Les astuces que nous allons vous dévoiler sont conseillées par des plombiers soucieux du compte en banque de leurs clients. Et vous allez voir qu’il n’y a pas besoin de dépenser des sommes folles pour les mettre en œuvre ni d’être un bricoleur expérimenté. Découverte.

Pourquoi votre chauffe-eau électrique consomme-t-il plus qu’il ne le devrait ?

Le chauffe-eau appelé aussi cumulus est un grand réservoir qui, grâce à un système de résistances électriques, maintient votre eau à 65 °C. Lorsque vous tirez de l’eau et que vous videz le chauffe-eau, celui se remplit alors d’eau froide, qui doit être de nouveau chauffée pour la prochaine utilisation. Et dès que la température d’eau descend trop bas, le mécanisme de chauffe s’enclenche pour conserver la température d’utilisation. Concrètement, en maintenant votre réservoir à une plus haute température, le chauffe-eau se déclenche moins souvent et vous économisez sur votre facture d’électricité. Voici donc les deux astuces utilisées par des plombiers pour que votre chauffe-eau se déclenche moins fréquemment !

Astuce n° 1 : la couverture de survie et le papier bulle !

Cette solution pourrait être comparée au fonctionnement d’une marmite norvégienne, que l’on cache sous des couvertures pour que la cuisson des aliments se poursuive. Pour le chauffe-eau, il vous suffit de disposer de deux couvertures de survie, de papier-bulle, de fil de fer et de ruban adhésif double-face. Dans un premier temps, il vous suffit d’accrocher une couverture, face argentée contre le ballon, en la collant sur du double-face. L’étape suivante consiste à recouvrir cette couverture de deux couches de papier bulles, maintenues avec du fil de fer autour du chauffe-eau. La seconde couverture de survie viendra couvrir le tout maintenu avec du double-face ou du fil de fer. La face argentée de la couverture de survie va refléter la chaleur et maintenir l’eau de votre cumulus à une température constante plus haute que sans dispositif.

Astuce n° 2 : l’isolant spécial pour chauffe-eau

Cette seconde solution est un peu plus facile à mettre en œuvre et peut-être un peu plus esthétique. L’isolant spécial chauffe-eau se présente sous la forme d’un rouleau qui va venir entourer votre chauffe-eau. Il peut ainsi vous faire économiser jusqu’à 360 € d’électricité par an, soit 30 € par mois au tarif réglementé de l’électricité ! Simple à utiliser, cette couverture isolante peut être découpée selon les dimensions de votre chauffe-eau à accumulation, puis fixée directement par vos soins. En tant que véritable cocon thermique, cet isolant multicouche est composé d’une mousse en polypropylène revêtue de films métallisés réflecteurs de chaque côté, et intègre également une couche de ouate polyester en fibres recyclées. Vous pouvez trouver ce type de couverture pour chauffe-eau sur Leroy Merlin, Cdiscount ou Amazon.

Frost King SP57/11C Couverture pour chauffe-eau, 7,6 cm d'épaisseur x 121,9 cm de haut x 190,5 cm de long, R10 8,9 x 122,9 x 190,5 cm Meilleure Vente n° 1