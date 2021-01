Comment économiser sur vos factures d’électricité avec ces 5 petites astuces ?

Les économies d’énergie deviennent nécessaires pour votre porte-monnaie, mais aussi pour la Planète ! Et même si la saison ne s’y prête pas, il y a pourtant certaines petites habitudes à prendre pour faire des économies d’électricité… Et ce même en hiver ! Ces petits gestes sont évidemment à faire perdurer toute l’année.

Le chauffage et l’électricité représentent un budget conséquent et surtout en hiver. C’est pourquoi il peut être utile de suivre ces quelques conseils qui, mis bout à bout, réduiront vos factures énergétiques ! Chauffe-eau, cuisine ou isolation, tous les moyens sont bons pour que l’énergie ne soit pas dépensée inutilement.

Le dégivrage du congélateur

Nous n’y pensons pas toujours, pourtant dans le meilleur des mondes, il faudrait dégivrer son congélateur ou son freezer tous les 3 mois ! D’une part, le givre (ou la glace) altère le fonctionnement de votre appareil, et d’autre part, cela lui demande plus d’énergie pour fonctionner. En moyenne pour 3 mm de glace sur les parois, la facture grimpe de 20€ par an ! Ce ne sont que 20€ mais c’est toujours ça de gagné !

L’abaissement de la température du chauffe-eau

Un chauffe-eau est calibré aux environs de 60°C à l’installation. Bien trop chaud pour prendre une douche ou se raser le matin ! Lors de la prochaine visite annuelle de votre plombier, faites passer la température à 50°C (ou 55°C). De cette manière, vous gagnerez environ 15€ sur votre facture annuelle. Inutile de chauffer de l’eau qui pour la douche sera finalement ramenée à 40°C pour les plus frileux.

Utiliser une bouilloire électrique !

Un petit truc auquel on ne pense pas toujours et pourtant ! Lorsque vous souhaitez faire bouillir de l’eau dans une casserole pour cuire des pâtes… Calculez le temps qu’elle va mettre à bouillir sur des plaques électriques ou à induction… Mettez la même quantité d’eau et enclenchez votre bouilloire à 100°C… En quelques minutes, l’eau bout, vous n’avez plus qu’à la verser dans la casserole dans laquelle vous aurez mis un fond d’eau chaude… A utiliser pour les pâtes, le riz, les infusions etc…

Régler correctement votre réfrigérateur

Nous sommes donc en hiver, la nécessité de boire plus frais n’existe plus. La température du frigo doit se situer entre 4 et 5°C pour le respect de la chaîne du froid. Ce qui correspond à un thermostat 2 ou 3 ! Si votre thermostat se trouve au-dessus de 3, vous consommez trop et pour rien ! Ce geste simple vous fera économiser 30€ sur votre consommation annuelle.

Des couvercles sur vos casseroles !

Ce n’est pas très compliqué, mais encore faut-il y penser ! Couvrez simplement vos casseroles lors de vos cuissons. Cela permet d’éviter la déperdition de chaleur et les aliments cuisent plus vite. 30% d’économies sur votre facture ! Et vous pouvez aussi opter pour la cuisson à la marmite norvégienne, pour encore plus d’économies !

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive, il faut aussi penser à fermer ses volets plutôt que de tirer les rideaux. Ou encore équiper vos bas de porte de barres antifroid… Toutes ces petits astuces pourraient vous faire économiser plus de 100€ chaque année… A dépenser autrement évidemment !