Est-ce qu’un spa consomme réellement beaucoup d’électricité ?

Aah, le doux bonheur d’un bain bouillonnant sous les étoiles… Le spa gonflable, c’est un peu le rêve à domicile : accessible, facile à installer, et surtout, terriblement relaxant. Une vraie bulle de calme sur la terrasse, et j’en rêve ! Néanmoins, je m’interroge sur un sujet très cartésien : combien va-t-il, me coûter, à l’année, ce spa gonflable ? Entre l’eau, l’électricité, les produits d’entretien et les petits accessoires qu’on n’avait pas prévus… le budget d’entretien pourrait rapidement me réserver une mauvaise surprise ! Et, croyez-moi, quand on commence à faire les comptes, cela peut refroidir ceux qui hésitent encore, comme moi. Alors, je me suis donc penché sur la question, chiffres à l’appui, pour savoir si le plaisir valait vraiment la dépense de 400 €, le coût approximatif d’un spa gonflable. Décryptage.

Un petit bain, plusieurs postes de dépenses à prévoir

Commençons par l’essentiel : l’entretien. Garder une eau propre et saine, c’est la base pour éviter les mauvaises surprises (du genre verdure suspecte ou mouches peu ragoûtante). Comme pour une piscine, le spa dispose d’un système de filtration, il faut donc prévoir des filtres (20 € par an pour une utilisation intensive), du chlore ou du brome (comptez 15 € l’année), et de l’eau, bien sûr. Un spa gonflable contient environ 1,2 m³ d’eau. On recommande aussi de le vidanger tous les mois si vous êtes un adepte fréquent (ou tous les trois mois en usage plus tranquille). À chaque changement d’eau, on renouvelle aussi les bonnes résolutions d’entretien. Coût de l’eau sur l’année ? Approximativement 20 €, variable selon votre région. Rien d’insurmontable donc, mais un minimum à anticiper pour éviter les bains dans une eau douteuse.

L’électricité : le vrai poste à surveiller

C’est là que les choses se corsent. Un spa chauffe, filtre, maintient la température… et tout cela consomme. Pour une utilisation intensive (plus de 100 bains à l’année), le chauffage coûte approximativement 226 €/an, avec un moteur de 2200 W tournant de 3 h à 7 h/jour selon la saison. À cela s’ajoute la filtration, à 45 W pendant 5 h/jour, soit environ 50 €/an. On pourrait croire que 45 W, c’est une broutille, mais sur 365 jours, cela finit par compter. Vous suivez toujours ?

Bon. Récapitulons : entre l’eau, les consommables, et l’électricité, le total grimpe à 333 € par an pour une utilisation à fond les jets. Soit 27,75 € par mois pour se détendre toute l’année. Une somme raisonnable… si on pense à couper le chauffage quand le soleil fait son boulot ! Un petit tableau facile à lire vous aidera peut-être !

Poste de dépense Coût annuel estimé Eau 20 € Produits d’entretien 35 € Électricité (chauffage) 226 € Électricité (filtration) 50 € Total annuel 333 €

Un investissement raisonné pour un luxe à domicile

Évidemment, tout cela reste modulable. Si vous utilisez votre spa de façon plus ponctuelle (les week-ends d’été, par exemple), le budget fondra à vue d’œil. Et, si vous devenez pro de l’optimisation thermique, cela fond encore plus vite. Il existe aussi des astuces pour limiter les coûts : couverture isothermique, bonne exposition au soleil, panneaux solaires, etc. Alors, prêt à plonger pour 27,75 € par mois dans un bain à remous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .