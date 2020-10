Chauffage : 7 astuces simples et gratuites pour réduire sa consommation et ses factures

Vous avez pu constater que les températures se rafraîchissaient et qu’il avait fallu rallumer le chauffage… Qui dit chauffage, dit consommation d’énergie et donc facture salée à la fin du mois ! Que l’on se chauffe au bois, au gaz ou à l’électricité, le budget chauffage est considérable. Parfois de simples petites astuces pourraient vous faire économiser pas mal d’argent à la fin de l’année. Ce qu’il ne faut absolument pas faire c’est de pousser le thermostat, certes vous aurez plus chaud mais votre compte en banque risque aussi un coup de chaleur !

De bonnes chaussettes en laine !

Si vous avez froid au pied, vous aurez froid partout ! Les extrémités de nos membres sont de véritables thermostats corporels. Investissez dans de grosses paires de chaussons-chaussettes, tellement chaudes et agréables à porter… Et si cela ne suffit pas, optez pour un pyjama en pilou, très tendance et surtout super chaud !

Utilisez la chaleur ambiante.

Si vous prenez une douche, laissez la porte de la salle de bain ouverte, la chaleur de votre douche se diffusera dans la maison. Un gros poulet dore au four ? Idem, ouvrez la porte de votre four et laissez-le refroidir porte ouverte, en attendant la chaudière se reposera un peu… C’est valable aussi avec le sèche-linge ou tout autre appareil dégageant de la chaleur en fonctionnement.

N’augmentez pas votre thermostat !

Au contraire, même si les préconisations sont de 19°, maintenez-le à 18°, pour un degré de moins, vous ne sentirez pas la différence… Sauf sur votre facture : 5 à 10% de moins par an ! Et si vous partez toute la journée, utilisez un thermostat programmable. 15° lorsque vous êtes absent et 18° une petite heure avant votre retour…

Ni votre chauffe-eau !

A quoi bon chauffer votre eau à 140°, cela ne sert strictement à rien sinon à consommer de l’électricité. Baissez-le à 120 ou même 100° c’est amplement suffisant et économique.

Calfeutrer vos fenêtres et bas de porte

La chaleur s’échappe par les interstices et les dessous de porte ! Utilisez des joints de fenêtres ou un coussin bas de porte pour garder la chaleur à l’intérieur. N’oubliez pas tout de même d’aérer votre logement 30 minutes par jour, fenêtres ouvertes… Mais coupez le thermostat ! Investissez aussi dans des doubles rideaux épais… Fenêtres et volets fermés, ils empêcheront le froid de pénétrer par les vitres.

Faites entretenir votre système de chauffage

Quel que soit votre modèle de chaudière, il faut faire appel à un professionnel chaque année pour un nettoyage complet… Un détartrage bisannuel vous permettra également de moins tirer sur la chaudière. Qui plus est, n’oubliez pas de faire ramoner vos conduits, une attestation vous sera demandée par l’assurance en cas de feu de cheminée !

Abusez des plaids et autres couvertures

Le thermostat à 18° peut vous sembler un peu faible pour regarder un bon film à la télévision… Investissez dans un plaid tout doux pour vous lover dans votre canapé. En plus d’être hyper confortables, vous serez bien au chaud pour regarder votre film ou série préféré sur Netflix ou sur Disney+….

