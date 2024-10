« Ne faites surtout pas ça ! », les précieux conseils des pompiers pour éviter un feu de cheminée

Le chauffage a repris du service dans nos foyers, au regard des températures de ces derniers jours, c’est presque obligatoire ! Et, je pense que ce weekend, je ferai ma première flambée dans le poêle à bois, j’ai hâte, j’apprécie la chaleur et l’ambiance qu’il procure. Avant cela, il me reste quelques jours pour m’assurer que je prends toutes les précautions pour éviter ce que l’on appelle un « feu de cheminée ». Dans tous les départements de France, les feux de cheminée se multiplient, comme en Sarthe, par exemple, avec, en 2023, plus de 300 départs d’incendies sur un total de 800 incendies. Alors, comment vais-je préparer ma cheminée pour éviter cette catastrophe ? Et, pourquoi vous aussi, vous devriez faire de même ? Décryptage.

Que ne faut-il surtout PAS faire ?

Pour éviter un feu de cheminée, il existe plusieurs règles à respecter, toutes prodiguées par les pompiers du SDIS72. Par exemple, ils déconseillent de brûler des résineux (dans un poêle à bois ou un insert) et de ne pas mélanger les essences de bois. De plus, le bois doit être bien sec, pour éviter l’encrassement du conduit, qui provoque le feu de cheminée. D’autres types de bois sont à proscrire absolument, comme les vieux meubles, les bois vernis ou les palettes colorées. L’âtre n’étant pas une poubelle, il est également fortement déconseillé d’y brûler des déchets, des emballages, ou toute autre matière que le bois de chauffage. Enfin, et c’est une question de bon sens : ne quittez jamais votre domicile avec le poêle ou la cheminée allumés.

Quels comportements adopter pour éviter le feu de cheminée ?

Vous savez désormais ce qu’il ne faut pas faire, voici maintenant les gestes importants à réaliser, de l’installation jusqu’à la maintenance. Pour l’installation, les pompiers recommandent, bien entendu, de faire appel à un professionnel, qui saura respecter les normes de sécurité. De plus, il mettra en place, une ventilation, un accessoire absolument essentiel. De plus, et je vous l’ai déjà précisé à plusieurs reprises, vous devez faire ramoner votre conduit au moins une fois par an, par un professionnel. Certains départements obligent même le ramonage deux fois par an, renseignez-vous auprès de votre mairie. Quelques autres conseils ? Vous devez allumer votre feu avec des allume-feux prévus à cet effet, et ne jamais utiliser d’essence, de white-spirit, d’alcool à brûler ou tout autre liquide inflammable ! Enfin, et c’est encore une question de logique : fermez la porte de votre poêle, ou de votre insert, et éloignez les tapis et les rideaux de votre âtre.

Comment réagir en cas de départ de feu de cheminée ?

Un feu de cheminée se manifeste généralement par plusieurs signes caractéristiques : une odeur de brûlé prononcée, un bruit inhabituel et intense dans le conduit d’évacuation, ainsi qu’une grande quantité de fumée s’échappant par le haut du conduit. Il se peut aussi, et là, c’est très grave que des flammes sortent par le conduit extérieur. C’est évidemment la pire des configurations, et vous devez contacter les secours (18 ou 112) dans les plus brefs délais. Si des fumées se sont propagées à l’intérieur, évacuez tous les êtres vivants, animaux de compagnie compris bien sûr !

Si le feu reste limité, et pour éviter sa propagation, vous pouvez utiliser un pulvérisateur (ou un jet d'eau) et aspergez, le conduit par l'intérieur. Cependant, attention, les retours de vapeur d'eau chaude peuvent être dangereuses, veillez à vous éloigner suffisamment du foyer si vous procédez à ce « sauvetage ».