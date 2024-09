Poêle à bois et cheminée, l’ONF déconseille cette essence de bois pour le chauffage

Le mois de septembre est désormais de retour, et avec lui, la rentrée des classes, et la montagne de dossiers qui vous attendent au bureau ! Pour celles et ceux qui n’ont pas écouté nos conseils en juillet, c’est le moment aussi de choisir votre bois de chauffage en prévision du retour des premiers froids. Si vous disposez d’un chauffage au bois, comme plus de 7 millions de Français selon l’ADEME, vous hésitez peut-être entre plusieurs espèces de bois de chauffage. Feuillus ou résineux, l’un est à privilégier, l’autre, plutôt à éviter. Dans un dossier consacré au bois de résineux, l’Office National des Forêts, déconseille de l’utiliser comme bois de chauffage. Je vous en explique toutes les raisons.

Qu’appelle-t-on un résineux ?

Largement utilisé pour les pellets de bois, les résineux se classent en plusieurs espèces. On retrouve d’abord les plus courants, comme les pins, les cèdres, les mélèzes, ou encore les sapins. Les autres résineux, aussi appelés conifères, sont répartis en six autres familles : l’if, le genévrier, le thuya, le cyprès, l’araucaria, ou encore le majestueux séquoia. Ces arbres sont recouverts, non pas de feuilles, mais de piquants que l’on appelle aiguille, et de fruits, nommé cône, comme la pomme de pin évidemment. Ces arbres ne perdent pas leurs épines et renferment une sève spéciale que l’on appelle résine, d’où leur nom de résineux.

Le bois résineux, déconseillé dans un poêle à bois, mais pourquoi ?

Si vous avez déjà essayé de bruler des palettes, ou la buche qui tenait votre sapin de Noël, vous avez dû constater que ce bois brûlait très vite. Dans le jargon forestier, on dit qu’il dispose d’un faible pouvoir calorifique. Cela veut dire qu’il chauffe beaucoup moins qu’un bois de feuillu, et qu’il brûle aussi plus vite. Les bois à privilégier pour votre poêle à bois sont les feuillus, comme le chêne, le charme ou le hêtre, entre autres. Un autre inconvénient du bois de résineux étant une montée en température très rapide, qui peut sur un conduit encrassé, provoquer un feu de cheminée. De plus, sur certains conduits, cette montée très rapide en température pourrait provoquer la déformation de certaines pièces.

Que faire du bois de résineux s’il n’est pas conseillé pour le poêle à bois ?

Si vraiment, vous avez un stock de résineux à écluser, il est évidemment possible de le brûler quand même, mais vous savez qu’il brûlera plus vite. Par conséquent, vous en consommerez beaucoup plus que du feuillu. De plus, vous devrez vous astreindre à un nettoyage très fréquent du poêle, de la vitre, et de votre conduit d’évacuation. Si le ramonage est obligatoire une fois par an, un ramonage mensuel ou bimensuel serait plus prudent si vous n’utilisez que du résineux.

N’oubliez jamais qu’un appareil encrassé peut engendrer des dégagements de monoxyde de carbone, qui pourrait vous tuer en une seule nuit ! Conservez votre stock de résineux pour en faire du « petit bois », et démarrer votre feu… Et, puisqu’il reste encore quelques beaux jours, je l’espère, pensez à l’utiliser aussi pour démarrer votre barbecue ! Ces conseils de l’ONF vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .