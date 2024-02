Comment faire tenir un feu de cheminée toute la nuit ?

Le mois de mars approche à grands pas, et avec lui, la fin de la période de chauffage au maximum. Nous serons bientôt au printemps, et nous arrivons donc à la fin de notre stock de bois. Néanmoins, si vous ne voulez pas racheter du bois avant l’été, il va falloir l’économiser jusqu’à ce que le poêle à bois soit coupé. Le bois est la première source d’énergie renouvelable utilisée en France, et nous sommes plus de 7 millions à l’utiliser, selon l’ADEME. Saviez-vous qu’il existait quelques astuces pour prolonger votre feu de cheminée, le plus longtemps possible ? Nous allons vous expliquer comment faire, et vous allez voir, que c’est très simple ! C’est parti.

Conseil n° 1 : le bois doit être de qualité

Le bois est évidemment l’élément primordial de votre feu. Si celui-ci est de mauvaise qualité, il va se consumer très rapidement, fumer plus que de raison, mais ne chauffera pas suffisamment. Le bois de feuillu, bien sec, est à privilégier pour des feux de cheminée « longue durée ». C’est le cas, par exemple, du hêtre, du chêne, ou encore du charme. On évitera le pin, le sapin, et en règle générale, tous les résineux qui brûlent vite, mais chauffent moins que ceux cités précédemment. Pensez également à utiliser du bois présentant un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Conseil n° 2 : « construire » correctement votre feu

Pour que votre feu de cheminée dure le plus longtemps possible, il faut avoir une certaine maîtrise de l’empilement des buches. Trop tassées, le feu va s’étouffer et durera à peine quelques heures tout au plus. Les buches, si elles sont trop espacées, vont fondre comme neige au soleil et à moins de souffrir d’insomnies, il sera éteint depuis longtemps à votre réveil. L’idéal étant de poser deux ou trois buches parallèles sur les chenets, puis de disposer les suivantes, perpendiculairement et ainsi de suite. Attention à ne pas trop remplir le foyer, cela pourrait s’avérer risqué !

Conseil n° 3 : un tirage bien réglé, le secret d’un feu longue durée

Sur votre poêle à bois, vous devriez disposer de deux tirages, un à l’intérieur, et l’autre à l’extérieur, généralement sous la porte. Lors du démarrage du feu, celui-ci a besoin d’air, il faudra donc laisser les deux entrées ouvertes complètement. Et, une fois que les braises sont nombreuses et bien rouges, vous pourrez les fermer complètement. Le bois produira de la chaleur, et partira bien en fumée, mais moins vite que si les « vannes » restaient ouvertes.

Conseil n° 4 : les buches spéciales pour la nuit

C’est peut-être la plus évidente des solutions, puisque les buches de nuit, aussi appelées buches longues durées, sont conçues à cet effet. Traditionnellement fabriquées en bois compressé, elles peuvent durer de 6 à 8 h et permettre une conservation de chaleur pendant la nuit. Au petit matin, il vous suffira de réalimenter le feu avec quelques buches bien sèches, pour qu’il reparte de plus belle. Que pensez-vous de ces conseils ? Connaissez-vous d’autres astuces pour rendre votre feu plus durable ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .