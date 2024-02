Clever Fire Lighter, des chenets astucieux et un allume-feu écologique pour les poêles à bois et inserts de cheminée

Si nous jetons un œil sur le calendrier, nous savons que l’hiver bat son plein, ce qui n’est pas réellement le cas au niveau des températures. Avec le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, nos factures d’énergie devraient être moins onéreuses. Néanmoins, avec les augmentations de l’électricité, nous craignons tout de même le pire ! Nos poêles à bois vont donc chauffer, encore et encore, jusqu’au retour du printemps. Pour vous faciliter l’allumage, et la disposition des buches dans votre poêle, nous vous proposons de découvrir la marque française Clever Fire Lighter. Avec des mini-chenets, en acier aéronautique, et un petit panier qui permet d’allumer votre feu de buches avec des pellets, elle mérite d’être connue ! Découverte.

Présentation des mini chenets

L’entreprise française, basée à Pibrac (31), propose une gamme exclusive de chenets au design original, spécialement conçus pour s’harmoniser parfaitement avec les poêles et inserts contemporains. Fabriqués à partir d’acier haute température de qualité aéronautique, les chenets Clever Fire Lighter assurent une durabilité exceptionnelle et une résistance aux conditions extrêmes du feu, tout en conservant leur finesse de conception. L’ensemble des chenets est soigneusement pensé et fabriqué en France, garantissant ainsi une qualité artisanale. De plus, ils sont fabriqués à partir d’acier haute température de qualité aéronautique, et disposent d’une longévité exceptionnelle et une résistance aux conditions extrêmes des feux. Avec une taille ultra-compacte, ces chenets sont les plus petits sur le marché, mesurant seulement 22 × 7 × 7 cm, et sont compatibles avec la plupart des poêles et des inserts. Les chenets sont spécialement conçus pour l’allumeur de feu écologique, proposé également par le fabricant.

Chenets ultra-compacts pour poêles et inserts, design moderne et épuré « MINI » Taille ULTRA compacte, les plus petits chenets sur le marché, compatibles avec la plupart des poêles et inserts. Dimension d’un chenet : 22x7x7cm Meilleure Vente n° 1

Présentation de l’allume-feu écologique

Fatigué de vous tracasser avec le petit bois pour allumer vos feux de cheminée, ou de poêle à bois ? Fatigué de devoir récupérer des cagettes de bois, puis les briser en petits morceaux pour allumer vos feux de bois ? Et, si vous achetez du petit bois d’allumage, tout prêt, c’est un peu le coup de bambou au niveau du prix. Avec le « Clever Fire Lighter» (Allume-feu astucieux), l’allumage de vos feux et barbecues se simplifie sans tracas et fiable. Ce petit panier qui s’installe directement dans votre poêle, au centre des chenets présentés juste avant, doit être rempli avec des pellets de bois, qui serviront de bois d’allumage. Vous vous demandez peut-être l’intérêt de ce panier à pellets ? Eh bien, avec un coût de seulement 0,04 € par allumage, le « Clever Fire Lighter» est écologique, économique et facile à utiliser, avec un sac de 15 kg de granulés permettant de démarrer plus de 100 feux.

Comment fonctionne-t-il ?

Le « Clever Fire Lighter» fonctionne avec une petite quantité de granulés de bois et vos cubes allume-feu habituels. Grâce à son concept innovant, le « Clever Fire Lighter» allume rapidement les granulés, produisant de grandes flammes pendant environ vingt minutes, amplement suffisant pour allumer un feu intense directement à partir de grosses bûches ou un barbecue. Conçu pour durer plusieurs années, voire toute une vie, ce produit en métal de qualité aéronautique résiste à des chaleurs intenses et ne s’oxyde pas.

Testé par un panel de volontaires, le « Clever Fire Lighter» est hautement robuste, polyvalent, et fonctionnel, avec une demande de brevet en cours pour garantir son caractère unique et innovant. Pour l’utiliser, il suffit de le remplir de pellets de bois, puis de glisser le cube d’allumage sous le panier, pour que votre feu démarre presque instantanément ! Que pensez-vous de ces inventions ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Allume feu innovant et écologique pour Feux de cheminée et barbecues L’outil qui vous simplifie l’allumage des feux et barbecues Meilleure Vente n° 1