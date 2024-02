Comment aérer sans refroidir votre logement ?

Les températures sont plus que fraîches en ce moment, et c’est finalement assez logique puisque nous sommes en hiver ! Une nouvelle vague de froid est annoncée cette semaine par Météo France, avec des épisodes neigeux au sud de la Loire. Et, lorsqu’il gèle dehors, nous avons tendance à nous calfeutrer. À l’intérieur, c’est la chasse aux courants d’air, la sortie des plaids, gros pulls, chaussettes de laine, et autres tapis chauffants ! Pour éviter une flambée de la facture d’énergie, nous rivalisons d’astuces pour nous protéger du froid. Cependant, attention, à trop vouloir empêcher le froid d’entrer, nous pourrions provoquer l’effet inverse, et consommer beaucoup plus d’énergie ! Mais, comment aérer son logement en hiver sans faire exploser sa facture ? On fait le point sur cette question importante !

Pourquoi aérer son logement même en hiver ?

N’avez-vous jamais entendu dire que « le froid tue les microbes » ? Et, qu’il est bénéfique pour les arbres fruitiers, qui une fois le gel passé, pourront reprendre des forces pour le printemps ? Dans votre logement, c’est un peu semblable, le froid glacial va permettre d’assécher l’air de votre intérieur, et d’éviter la prolifération de microbes et bactéries, qui se plaisent dans un air chaud et humide. Quelle que soit la saison, l’ADEME recommande donc d’aérer son logement de 10 à 15 minutes chaque jour. Cependant, vous pouvez craindre pour votre facture d’énergie, ce qui est tout à fait légitime !

Aérer son logement pour dépolluer l’air ambiant

Les épidémies de gastroentérites et de grippes se multiplient en ce début d’année. Ces maladies contagieuses, notamment la gastroentérite, se transmettent par contact ! Les petits microbes qui vont vous donner la gastroentérite adorent se développer dans un intérieur chaud et humide. Ce qui est le cas de la plupart des microbes soit dit en passant ! Si vous n’aérez pas votre logement, vous vivez alors dans un air pollué, qui sera aussi plus difficile à chauffer. De plus, cela peut provoquer des maux de têtes, des nausées, ou des vomissements, prouvant que vous manquez d’air frais ! En aérant, vous éviterez donc de vivre dans un air vicié !

Un air pur, mais qui coûte cher ?

Évidemment, s’il fait – 10 °C dehors, vous vous dites que vous allez chauffer dehors pendant 15 minutes chaque jour. Nous n’allons pas vous dire le contraire, mais voici deux astuces pour éviter la douloureuse :

Coupez votre thermostat durant 15 minutes, le temps de l’aération de votre intérieur. Pensez juste à le remettre ensuite, car il va vite cailler dans votre salon.

Ouvrez les fenêtres aux heures, les moins polluées si vous vivez en ville, soit avant 8 h du matin, ou après 20 h le soir. En campagne, où l’air est plus pur, privilégiez éventuellement heures les « plus chaudes » soit autour de 12 h quand le soleil est au Zénith !

Quelle que soit la solution choisie, ne vous contentez pas de basculer vos fenêtres, ou de les mettre à l’espagnolette, l’air frais ne pénètrera pas suffisamment ! On ne lésine pas et pendant 10 minutes, on ouvre toutes les fenêtres en grand. Si vous avez la chance de pouvoir faire des courants d’air entre les pièces, cinq minutes suffiront, mais évitez de rester dans ce courant d’air, ce n’est pas réellement recommandé pour la santé ! Le saviez-vous ? Avez-vous d’autres astuces pour aérer en hiver sans faire exploser votre facture ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .