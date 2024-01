Comment aérer sa maison quand il fait froid ?

Le froid est piquant, et actuellement, la plupart des régions situées au nord de la France, sont recouvertes d’un manteau blanc de neige ou de givre. Vous connaissez le dicton « c’est un temps à ne pas mettre un chat dehors » ? On se dit alors que l’on doit fermer les fenêtres, pousser le chauffage, sortir les plaids et les couvertures, et rester calfeutré pour conserver la chaleur ! Erreur, même en hiver, il est primordial et recommandé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), d’aérer son logement de 5 à 10 minutes par jour. Le froid tue les microbes, mais est aussi l’ennemi de votre future facture d’électricité. Mais, alors, comment vous y prendre pour aérer votre logement en hiver, sans voir votre facture exploser ? Voici quelques astuces à mettre en pratique pour conserver un air intérieur sain, en toutes circonstances. C’est parti !

Pourquoi est-ce primordial d’aérer son logement même en hiver ?

Lorsqu’il fait froid, vous chauffez au moyen d’électricité, de gaz, d’air, de bois, ou de granulés. Ces combustibles provoquent irrévocablement des particules allergènes, un excès d’humidité, et des gaz polluants. Si, en plus, et c’est une bonne chose, votre maison est parfaitement isolée, vous chauffez donc, en continu, de l’air vicié. De plus, quel que soit votre mode de chauffage, en chauffant un air humide, vous consommerez plus d’énergie, ou de combustible. L’air frais entrant de l’extérieur, vous permettra de ce fait d’assainir votre habitation, et de chauffer un air plus sec.

Comment aérer votre logement en hiver sans faire exploser votre facture ?

Pour aérer votre logement en hiver, il est préférable d’aérer à plusieurs reprises dans la journée, plutôt que d’ouvrir les fenêtres en grand durant 10 minutes. Ainsi, le logement n’aura pas le temps de se refroidir, mais l’air sera renouvelé à plusieurs reprises. Par exemple, profitez du moment où vous allez jeter votre sac-poubelle, pour aérer quelques minutes. Idem lorsque vous allez chercher du bois ou des pellets pour votre poêle. Les moments les plus propices à l’ouverture des fenêtres en hiver se situent soit tôt le matin, soit de 14 h à 16 h, puis le soir après 20 h. Pourquoi ces horaires ? Tout simplement pour éviter d’ouvrir vos fenêtres, notamment dans les zones urbaines, pendant que la circulation routière est la plus dense. Par conséquent, c’est aussi à ce moment-là que l’air est le plus pollué.

Faut-il éteindre le chauffage lorsque l’on aère en hiver ?

La réponse à cette question est assez controversée, mais tout va dépendre des températures extérieures et du temps d’ouverture de vos fenêtres. Ainsi, si les températures sont négatives, il vaut mieux couper votre chauffage quelques minutes, pour éviter une surconsommation d’énergie, l’atmosphère générale n’aura pas le temps de réellement se refroidir. En revanche, si vous optez pour 10 minutes complètes, voire plus, il est préférable de couper votre chauffage pendant ce laps de temps. Cependant, ne coupez pas le chauffage trop longtemps et n’oubliez pas de le rallumer après aération. Vous pourriez alors surconsommer de l’énergie inutilement puisque votre système devra se relancer et réchauffer une maison très vite refroidie. Que pensez-vous de ces conseils ? Allez-vous les appliquer, ou les appliquez-vous déjà ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .