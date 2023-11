En ce début du mois de novembre, le froid commence doucement à s’installer, même si cet automne 2023 est bien plus chaud qu’à l’accoutumée. Il n’empêche que nous avons tous, ou presque, rallumer le chauffage, le poêle à bois ou le poêle à granulés. Près de 39 % des foyers français se chauffent au gaz et 35 % utilisent l’électricité pour le chauffage, selon Voltalis. Cela représente environ 20 millions de foyers qui disposent donc de radiateurs qui, eux-mêmes, sont dotés de thermostats. De plus, les radiateurs sont généralement pilotés par un thermostat général, qui régule la température intérieure. Et sur tous vos appareils de chauffage, vous retrouvez un petit pictogramme « flocon d neige ». Saviez-vous réellement à quoi sert ce pictogramme ? Décryptage.

À quoi correspond le symbole flocon de neige ?

Le symbole flocon de neige sur votre radiateur représente le mode hors gel, également connu sous le nom de mode absence. Lorsqu’il est activé via le bouton de réglage, ce mode lance le radiateur sans tenir compte de la température ambiante. En d’autres termes, le thermostat cesse d’être opérationnel. Ce mode maintient une température constante de 0 °C, avec une température minimale de fonctionnement du radiateur fixée à 6 ou 7 °C. Le flocon de neige est donc un mode de réglage à utiliser uniquement en cas d’absence. Bien entendu, le flocon de neige doit être utilisé lorsque la période de chauffe se termine et que vous « éteignez les radiateurs » pour quelques mois.

Quand utiliser le mode flocon de neige ?

Le mode absence ou hors-gel de votre radiateur est particulièrement adapté aux pièces peu fréquentées de votre domicile. Comme son nom l’indique, il est idéal lorsque vous vous absentez, que ce soit pour un week-end ou des vacances prolongées. Régler votre radiateur sur le mode hors gel pendant ces périodes évite le gel des canalisations et permet également des économies d’énergie. Cette fonctionnalité s’avère donc judicieuse pour les pièces moins utilisées durant la saison hivernale. En revanche, il vaut mieux abaisser la température à 16 °C lorsque vous vous absentez durant la journée, plutôt que d’utiliser le mode hors gel. Vous risquez alors de remonter très fort le thermostat à votre arrivée, et en attendant la montée en température, de vous attraper un bon rhume ! Ne vous amusez pas non plus à utiliser le mode hors gel dans la salle de bain, une douche matinale à 7 °C peut ne pas être des plus agréables.

Comment chauffer votre maison cet hiver ?

Les économies d’énergie sont évidemment au centre de toutes les discussions. Nous savons tous que l’électricité et le gaz, ont augmenté en 2023, et nous ignorons de quoi demain sera fait. L’Agence de la Transition Écologie, plus connue sous le nom de l’ADEME, explique dans un communiqué que les factures de chauffage représentent 60 % de la facture globale d’un ménage. Ce chiffre peut grimper jusqu’à 75 % en cas de mauvaise utilisation des appareils de chauffage. Elle explique également que si nous baissons le thermostat d’un seul degré, c’est 7 % économisés sur la facture.

Imaginons un foyer qui chauffe à 23 °C, et qui paye une facture de 1 000 € de chauffage à l’année, en passant à 19 °C. La valeur recommandée par l’ADEME pour les pièces à vivre se situe de 19 °C à 21 °C. Ce serait donc 280 € de moins sur la facture annuelle. Quant aux pièces annexes comme les chambres, la température recommandée est de 17 °C. Et avec une bonne couette, ça passe ! Pour la salle de bains, l’ADEME préconise 22 °C, mais pas toute la journée, uniquement pendant son utilisation. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces recommandations sur le site officiel de L’Agence de la Transition Écologique. Connaissiez-vous cette fonction sur les radiateurs ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .