Astuces : comment rester bien au chaud au bureau, sans dépasser la température de 19°C recommandée ?

Combien de fois avons-nous trouvé que nous avions trop chaud au bureau ? Jusqu’à l’année dernière, avouons que certains bureaux ressemblaient plus à des fournaises qu’à des espaces de travail, nous pouvions allègrement y travailler en chemisier, sans ressentir les températures glaciales de l’extérieur. Cette année, c’est fini ! Les bureaux, bâtiments publics et autres entrepôts vont devoir se serrer la ceinture, ou plutôt baisser le thermostat; c’est une demande expresse du gouvernement dans le cadre du plan de sobriété énergétique. La préconisation est de 19°C pour toutes les entreprises, hôpitaux, écoles, etc. Mais, lorsque l’on est habitué plus de 20°, voire bien plus parfois, comment faire pour travailler sans grelotter ? Voici quelques astuces simplissimes !

Quelques chiffres

Selon un sondage mené par Ifop-ENI, intitulé les Français et le chauffage, la température préférée des Français au bureau et à la maison serait de 20.2°C ! Pourtant le gouvernement préconise 19°C en s’appuyant sur un constat de l’ADEME qui explique qu’en baissant la température d’un degré, l’économie annuelle de chauffage serait de 5 à 10%. Cet argument semble avoir fait son chemin puisque la température de 19°C est désormais préconisée pour éviter les éventuelles coupures cet hiver, lorsque la demande des consommateurs dépassera la capacité de production d’électricité de la France !

Portez des vêtements thermiques

Nous avons vu que, Bruno Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances, préconisait le port du pull à col roulé pour supporter la fraîcheur au bureau. C’est une idée, mais cela ne conviendra pas à tout le monde. En revanche, il existe des vêtements chauds, qui ne vous empêcheront pas de porter votre tailleur ou chemise préféré, ce sont les vêtements thermiques ou thermolactyl. C’est vieux comme le monde et nos grands-parents ne sortaient jamais sans leur « Damart » ! C’est le moment de les ressortir et de les glisser sous vos vêtements, ils sont un rempart imparable contre le froid.

La technique de la peau d’oignon

Rassurez-vous, vous n’allez pas devoir emporter un oignon au bureau, mais plutôt tenter de reproduire sa peau qui se compose de plusieurs couches. L’idée étant d’enfiler plusieurs couches de vêtements, mais dans un ordre précis. Si les vêtements thermiques vous semblent vraiment trop chauds, vous pouvez opter pour un body en coton à manches longues, puis un t-shirt à manches longues pour cacher celles du body, et enfin, le pull ou la chemise prévue pour aller travailler. Ajoutez une doudoune ou une veste imperméable pour les sorties, et le tour est joué.

On s’alimente différemment

Cela peut sembler étonnant, mais dans la médecine chinoise, il est recommandé de modifier son alimentation en fonction des saisons. Bien sûr, on pense de prime abord aux potages, soupes, infusions, etc. La médecine chinoise recommande, en hiver, de miser sur certaines herbes ou épices comme le gingembre, le cumin, l’aneth ou les graines de fenouil. On peut aussi ajouter de la cannelle dans les tisanes, pâtisseries ou confitures, manger des dattes, des courges ou des patates douces, des aliments qui auraient le pouvoir de nous réchauffer de l’intérieur, et donc à l’extérieur aussi !

Misons sur les accessoires chauffants

Cela peut paraître idiot mais encore une fois, les accessoires de nos grands-mères risquent de revenir en force… Bonnets, gants, écharpes, mitaines pour l’extérieur. Et à l’intérieur, vous trouverez sur Internet pléthore d’accessoires chauffants, certains se branchant sur USB, donc sur votre PC et d’autres comme les chaufferettes pour les mains, fonctionnant sans énergie. Vous trouverez toute une panoplie d’accessoires comme de petits chauffages d’appoint ou des repose-pieds chauffants. Vous pouvez aussi demander à votre patron des chaises de bureau chauffantes, mais le coût est plus important. Avec ces conseils, les 19°C au bureau deviendront bientôt une habitude, c’est tout le mal que l’on vous souhaite !

