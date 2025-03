Thermitube, une invention pour chauffer gratuitement une serre, sans gaz ni électricité

Si vous disposez d’une serre de jardin, vous savez qu’il vous faut parfois la chauffer pour voir vos plantations s’épanouir sereinement… Enfin, si vous êtes comme moi, un jardinier amateur, je ne suis pas certaine que cela soit nécessaire. En revanche, pour les professionnels, le chauffage d’une serre représente des dépenses considérables que tous, cherchent à réduire ! Et, s’il existait un système qui chauffe une serre sans électricité, sans gaz, sans bois ? Non, ce n’est pas une utopie ni un poisson d’avril, cette invention existe et s’appelle Thermitube ! Venue tout droit de Savoie, elle pourrait bien révolutionner la façon dont on cultive sous serre. Imaginez : des tomates et des fraises qui profitent d’un chauffage naturel, uniquement grâce au soleil, même en plein hiver. Pas besoin de facture salée, pas besoin de veiller sur un poêle à bois… Juste un ingénieux système de gaines remplies d’eau qui stockent la chaleur le jour pour la restituer la nuit. Allez, je vous explique tout !

Un système simple, malin et sans entretien

Le Thermitube, c’est l’exemple parfait de la bonne idée qui fait tilt : on remplit des tubes noirs souples d’eau, on les place entre les rangées de culture, et on laisse le soleil effectuer son travail. En journée, la chaleur est absorbée et stockée. Une fois la nuit tombée, elle est redistribuée sous forme de rayonnement thermique pour chauffer directement les plantes. Pas de gaspillage, pas de surchauffe inutile : seules les cultures profitent de la chaleur, pas la serre entière. Là où ça devient vraiment intéressant, c’est que ce système s’adapte à toutes les serres, qu’elles soient flambant neuves ou déjà en place. Pas besoin de gros travaux, ni de maintenance compliquée. On installe, on oublie, et on récolte ! Et, pour ne rien gâcher, aucun coût de fonctionnement : le soleil s’occupe de tout.

Des économies d’énergie et un vrai coup de pouce pour les récoltes

Alors oui, c’est bien beau tout ça, mais en pratique, ça change quoi pour les producteurs ? Eh bien, beaucoup de choses ! Grâce au Thermitube, ils peuvent commencer la saison plus tôt, prolonger les récoltes en automne et protéger leurs cultures du gel. Et, tout cela sans le stress de la facture d’électricité. D’après les premiers retours, ce système permettrait de réduire la consommation énergétique d’une serre chauffée à 12 °C de 50 %. Pas mal, non ? Côté investissement, on parle d’un coût d’installation de 12 à 15 € par mètre linéaire, avec un retour sur investissement en 2 à 5 ans. Et, cerise sur le gâteau : des aides sont disponibles pour financer cette transition vers un chauffage naturel.

Un pas de plus vers une agriculture durable

On le sait, l’agriculture est en pleine mutation. Avec les températures qui jouent aux montagnes russes et les coûts de l’énergie qui s’envolent, il devient urgent de trouver des alternatives plus écologiques et économiques. Le Thermitube coche toutes les cases et nous l’avions pressenti en vous le présentant dans cet article. En effet, il utilise une énergie gratuite, propre et renouvelable, il ne produit aucune émission de CO₂. Il permet d’optimiser la production sans alourdir la charge financière des agriculteurs.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce système a été récompensé dans le cadre du programme d'innovation France 2030. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : thermitube.fr.