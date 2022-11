L’invention d’un tunnel bioclimatique qui permet de chauffer une serre, sans électricité !

Avec le réchauffement climatique qui s’installe de plus en plus et qui provoque des chaleurs caniculaires en été, les cultures souffrent… Les horticulteurs et maraîchers doivent donc trouver des solutions pour protéger leurs cultures, et bien entendu, leur gagne-pain… La CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) a collaboré avec la station du Ratho d’Astredhor Aura et l’ADEME, pour développer une solution innovante : le ThermiTube. Une serre bioclimatique équipée d’un système de stockage d’énergie qui peut chauffer la serre pendant la nuit. Le ThermiTube a été retenu parmi les 12 nommés au concours ITAINNOV 2022, un concours qui s’adresse aux innovations pour une agriculture et une alimentation, sûres, saines et durables. Présentation.

Le ThermiTube qu’est-ce que c’est exactement ?

Ariane Grisey, responsable de l’unité environnement et énergie au CTIFL à Saint Rémy de Provence (13) explique que le ThermiTube est un concept de serre qui va capter l’énergie dans la journée. Puis la stocker dans des réservoirs d’eau afin de pouvoir la restituer la nuit, et maintenir une température constante à l’intérieur de la serre. C’est un concept simple, mais encore trop peu utilisé ! La responsable du développement explique que ce concept innovant peut fonctionner à condition que la serre soit isolée, et à l’abri d’un écran thermique ou d’un système à double paroi.

Comment fonctionne le ThermiTube ?

Le système ThermiTube s’adresse aux horticulteurs, aux maraîchers, arboriculteurs et pépiniéristes qui souhaitent allonger la saison automnale, gagner en précocité et bien sûr augmenter leurs rendements sans utiliser d’électricité. Le système permet également de protéger les cultures du froid en les maintenant constamment hors gel. ThermiTube se compose d’une gaine noire souple remplie d’eau. Les gaines se trouvent placées entre les rangées de cultures ou sous les tablettes pour des cultures en hauteur par exemple. Le système fonctionne comme un hydro-accumulateur horizontal, c’est-à-dire qu’il va capter de manière passive, les calories quand il fait jour pour les restituer la nuit. La restitution de la chaleur se fait par radiation, et va donc chauffer directement le végétal et non la serre tout entière !

Pour quels types de serres ?

Le ThermiTube se destine à toutes les serres déjà construites ou neuves, peu importe leurs tailles ou leurs orientations, puisqu’il suffit d’ajouter des tubes pour couvrir la surface des plantations. Ce système innovant ne nécessite aucune maintenance et aucun coût de fonctionnement. Du côté des économies, il permet, selon ses inventeurs, de réduire la consommation électrique de 50 à 100 kWh/m² en fonction du type de culture et de la zone géographique dans laquelle se trouve la serre.

Le coût d’installation, quant à lui, s’adapte à la capacité d’investissements des professionnels. Comptez environ 15 €/ml pour des tubes de 25 centimètres, et l’amortissement se fait en 2 à 5 ans environ. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel Thermitube.