Êtes-vous éligible à l’une des 500 aides financières disponibles ? Ce simulateur vous aide à évaluer vos droits

Envisagez-vous de faire des travaux dans votre maison ? Vous prévoyez de changer votre véhicule diesel pour une voiture électrique ? Un enfant viendra bientôt agrandir votre famille ? Votre petit dernier passe son permis de conduire ? Pourquoi toutes ces questions nous diriez-vous ? Eh bien, à chacune de ces questions, nous pouvons y répondre par une aide financière de l’État, de votre région, de votre département ou de votre mairie. Plus de 500 aides sont disponibles en France, tous publics confondus. Mais comment ne pas passer à côté par ignorance ou par négligence ? On va tout vous expliquer !

La France, un pays socialement très avancé !

Nous, Français, avons un énorme défaut ou plutôt plusieurs. Nous sommes les champions des râleurs ! Nous protestons parce que nous payons trop d’impôts, nous nous plaignons parce qu’il y a trop de radars ou car la consultation médicale est moins bien remboursée qu’il y a quelques années. Mais aussi, parce que nos mutuelles augmentent ainsi que les denrées alimentaires. Ce n’est effectivement pas très agréable, cependant, que feriez-vous si vos factures d’hôpital devaient dépasser les 3 000 € comme c’est le cas aux États-Unis par exemple ? Et que feraient les retraités sans le « minimum vieillesse », malgré un âge de la retraite qui recule sans cesse ? Eh oui, nous protestons, mais si le Général de Gaulle n’avait pas permis la création de la Sécurité sociale en 1945, nous serions encore plus nombreux à ne pas « pouvoir » nous soigner comme c’est le cas dans certains pays du monde. La France est aussi un pays où les habitants disposent de nombreuses aides sociales, à condition de les connaître. Et elles sont si nombreuses, que le site mes-aides.gouv.fr les recense toutes !

Quelles sont les aides possibles en France ?

Les aides sociales disponibles en France sont au nombre de 58, toutes confondues. Bien entendu, il semble difficile de pouvoir prétendre à la totalité des aides, dans la mesure où toutes ne s’adressent pas aux mêmes publics. Nous connaissons tous, ou presque, les aides de la CAF (Caisse d’Allocations familiales) avec l’APL (Aide Personnalisé au Logement) ou encore le RSA (revenu de solidarité active). Pour les personnes handicapées, c’est l’AAH (Allocation à l’Adulte Handicapé) ou la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) que l’on connaît le mieux. Mais qu’en est-il de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité) ou encore du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) ?

N’oublions pas le fameux Chèque Énergie, célèbre depuis quelques années, ni l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour les personnes âgées dépendantes. À ces aides nationales viennent s’ajouter des aides régionales, départementales, voire communales. Ainsi, de nombreux CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) proposent des aides financières aux habitants de leurs communes. Tous ces sigles peuvent donner le tournis et sembler incompréhensibles et c’est peut-être là que le bât blesse, car pour les demander, encore faut-il les connaître et en comprendre le sens. D’où l’importance de connaître le site mes-aides-gouv.fr.

Les jeunes de 15 à 30 ans !

Encore étudiants ou jeunes actifs, les jeunes de France sont les plus largement aidés par les autorités publiques et les associations. Le saviez-vous qu’il existait plus de 500 aides pour les jeunes de 15 à 30 ans ? Vous pouvez toutes les retrouver sur 1jeune1solution.gouv.fr. De plus, comme pour les plus de 30 ans, pensez à demander à votre mairie, certaines proposent des aides pour le permis de conduire, le BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) ou encore pour les transports en commun. La plupart des aides communales sont cumulables avec celles de l’État et c’est encore un truc à savoir. Et vous, le saviez-vous qu’il existait autant d’aides sociales en France ? Que pensez-vous de ce simulateur, vous a-t-il aidé ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .