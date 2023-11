Solidarité : l’association « Forêt Chauffante » récupère votre bois de chauffage inutilisé pour aider les plus démunis

En cette fin d’année 2023, nous sommes nombreux à devoir nous serrer la ceinture pour remplir notre caddie. Il est impossible de chiffrer toutes les augmentations que nous avons subies ces derniers mois. Mais entre l’électricité, le gaz, les courses alimentaires et l’inflation record, le gas-oil, les taxes foncières et le reste, il est parfois difficile de « joindre les deux bouts ». En hiver, il est un poste de dépense que certains n’ont plus les moyens d’assumer : le bois de chauffage. Pour pallier cette urgence, une association de l’Isère, « Forêt chauffante » en appelle aux dons de bois ou de chutes pour offrir aux plus démunis. Découvrez cette initiative qui réchauffe les cœurs et les corps, à l’approche des températures hivernales. C’est parti.

Forêt Chauffante, quel est le principe de l’association ?

L’initiative vient de Luc Seegner, un citoyen qui s’est aperçu que du bois de chauffage « dormait » parfois sans être utilisé et que certaines entreprises, également, disposaient de chutes de bois qui s’entassaient sans destination finale. L’idée lui est alors venue de monter une association à but non lucratif évidemment, qui pourrait récupérer ce bois perdu pour l’offrir à ceux qui sont dans le besoin. L’association basée à La Sure-en-Chartreuse (38) récupère donc le bois dans les communes voisines, chez des particuliers ou auprès d’entreprises. Ensuite, elle le redistribue aux plus démunis, leur permettant de disposer de quelques stères de bois et de pouvoir se chauffer, et ce, sans dépenser un euro.

À qui profite le bois collecté ?

Pour que le bois récupéré soit réellement destiné à ceux qui sont dans le besoin, l’association se réfère aux mairies des communes dans lesquelles le bois est récupéré. Par l’intermédiaire des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les personnes démunies sont déjà inscrites et faciles à identifier. Concrètement, le bois est, la plupart du temps, redistribué aux personnes âgées, avec peu de ressources. De plus, la priorité est donnée aux habitants des communes dans lesquelles le bois a été offert par les donateurs.

L’association lance un appel aux dons !

Pour continuer à fonctionner de manière totalement gratuite, l’association « Forêt Chauffante » a lancé un appel aux dons sur le site France Bleu. Luc Seegner précise que l’association récupère TOUT comme les chutes de bois, les restes de coupes d’arbres ou de haies. Et il ajoute que c’est aussi un avantage pour ceux qui veulent se débarrasser de leurs déchets verts sans passer par la déchetterie. « On ne rentre pas en concurrence avec les bûcherons et les revendeurs, ils peuvent même nous appeler pour nous prévenir de leurs coupes et que l’on s’organise avec les propriétaires », explique encore l’inventeur de cette nouvelle action solidaire.

Voici l’appel aux dons lancé par « Forêt Chauffante » : « Vous êtes propriétaire de bois, vous voulez parrainer l’association, vous pouvez les appeler au 06 70 67 48 01 ou les contacter par mail à l’adresse foret.chauffante@gmail.com ». Pour répondre à cet appel, il est préférable de vivre dans une zone géographique proche de La Sure-en-Chartreuse, à quelques encablures de Voiron. À moins que vous n’acceptiez de livrer vous-même vos restes de bois de chauffage. Que pensez-vous de cette initiative solidaire ? Seriez-vous prêts à donner vos chutes de bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .