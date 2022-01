Cette entreprise participe à la construction de tiny-houses pour les sans-abris de Tours

Les tiny-houses seraient-elles la nouvelle alternative idéale pour héberger ceux qui n’ont plus de toits ? Les initiatives se multiplient dans toute la France, pour faire face à une cruelle réalité : les sans-abris sont environ 300 000 officiellement dans notre pays… Ces chiffres pourraient être, en réalité, bien plus élevés puisqu’il est parfois très difficile de recenser ces gens sans domicile. En Sarthe, à Montval-sur-Loir, un menuisier, chef d’entreprise depuis 2015, construit lui aussi des petites maisons qu’ils destinent aux sans-abris. Jean-François Hery, est donc menuisier de métier, mais depuis quelques années, la demande de tiny-houses est si forte, qu’elles représentent la plus grosse partie de son activité. Les tiny-houses sarthoises ont donc rejoint la ville de Tours et offrent désormais un toit à ceux qui n’en n’ont plus… Présentation.

Un projet solidaire pour l’entrepreneur

L’entrepreneur patron de l’entreprise « La Solution Bois » explique que ce projet est mené avec l’association « Entraide et Solidarité », qu’il a déjà livré quatre tiny-houses et que quatre autres le seront bientôt. Ce projet solidaire lui tient beaucoup à cœur et il est fier de pouvoir participer… Très humble, il explique au site Actu.fr, que n’importe qui pourrait finalement construire une tiny-house pour un sans-abris… Pour lui, il suffit juste d’en avoir envie car rien n’est compliqué dans ces constructions rapides et écologiques.

Minimalistes mais confortables

Il existe en France, des centres d’hébergement d’urgence pour les sans domicile fixe, mais ils sont nombreux à refuser d’y dormir… Insécurité, vols, manque d’hygiène et interdiction d’y entrer avec un animal, parfois le seul lien de ces personnes démunies… Beaucoup préfèrent rester dans la rue que d’aller dans ces centres. Les tiny-houses offrent la possibilité de retrouver une intimité, du calme, et de rester auprès de son compagnon à poils ! Une vraie bouffée d’oxygène que ces petites maisons sur remorques de 5.50m de long environ.

Visite guidée des tiny-houses sarthoises !

Jean-François Henry explique que, pour le moment, elles sont encore en construction, mais qu’elles permettront d’accueillir une chambre, une petite cuisine, une salle de bain, et une pièce à vivre. Il explique que l’isolation est bien meilleure dans une tiny-house que dans une caravane, même si l’espace n’est pas très différent. Dans la cuisine, se trouveront un réfrigérateur, un micro-ondes. Les futurs habitants bénéficieront également d’une petite salle de bains personnelle… Dans la rue, le manque d’hygiène et d’accès aux douches et un problème récurrent depuis les fermetures des bains publics. Une superbe idée solidaire qui servira probablement de tremplin pour un retour à une vie plus sédentaire…

La Solution Bois, une entreprise familiale

L’entreprise de Jean-François a été fondée en 1979 par son père. En 2015, il décidé de se lancer dans la construction de tiny-houses, pressentant le boom de ces petites maisons écologiques. Cette même année, il rachète les locaux d’un supermarché fermé, et y installe son entreprise… Depuis lors, les commandes affluent mais cela n’empêche par l’entrepreneur, qui emploie désormais six salariés, de se lancer dans de jolis projets solidaires !