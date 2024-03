Groupement d’achat : Elvy Sourcing et Logistique propose des pellets de bois à 4,99 € le sac de 15 kilos

Petit retour en arrière. Nous sommes à l’hiver 2022, la Russie a envahi l’Ukraine, et l’économie européenne se trouve chamboulée. Et, cette crise économique se répercute en partie sur les combustibles. La Russie était à cette époque l’un des principaux fournisseurs de gaz de la France, et l’Ukraine, le plus grand producteur de blé. Les Français se sont alors rués sur les pellets de bois, vidant rapidement les stocks disponibles. La conséquence ? Des prix hallucinants et des ruptures de stock en série ! Nous sommes des millions à nous chauffer au bois, selon l’ADEME, et donc à avoir subi cette crise sans précédent. Du côté de Dunkerque, une femme, Élisabeth Lebecque a eu l’ingénieuse idée de se lancer dans la vente de pellets en « sourcing ». L’entreprise baptisée Elvy Sourcing et Logistique se focalise alors sur la recherche de pellets locaux de préférence, puis négocie les meilleurs prix pour ses clients. Aujourd’hui, une nouvelle offre est à saisir immédiatement pour les habitants du Nord. 4,99 € le sac de 15 kilos de pellets de bois ! Qui dit mieux ?

Quelle est l’offre en cours chez Elvy Sourcing et Logistique ?

Dans une publication datant du 8 mars dernier, Élisabeth Lebecque et son équipe informe les clients potentiels d’un nouvel arrivage. Les pellets proposés sont de qualité Premium, certifiés DIN+ et composés de 100 % de bois résineux. La publication précise que la quantité est limitée, donc premiers arrivés, premiers servis. Quant au prix, il sera difficile de trouver plus bas, puisque le sac est proposé à 4,99 € à condition de passer commande d’une palette de 70 sacs. Vendu à l’unité, le sac est au tarif de 5,39 € pour 15 kilos. La livraison est possible à domicile pour les habitants de Dunkerque contre la somme de 40 €. Sinon l’enlèvement peut se faire à l’entrepôt situé Route de Spycker à Grande Synthe (59760). Autant vous dire qu’à ce prix-là, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde !

Pourquoi avoir créé cette entreprise ?

Au plus fort de la crise des pellets, le sac de 15 kilos a pu grimper jusqu’à 15 €, un coût exorbitant que beaucoup ne pouvaient se permettre. Élisabeth Lebecque a alors eu l’idée de créer une filière dans son entreprise qui s’apparente à un groupement d’achat. Encadré par une entreprise, le sourcing est le fait de chercher des produits, et de les commander en grande quantité afin de tirer les prix vers le bas. En janvier 2023, elle commande ainsi un premier camion avec plusieurs milliers de sacs, négociés au meilleur prix. Le succès est immédiat, et les pellets de bois partent en quinze jours seulement. La cheffe d’entreprise se dit alors qu’il existe un réel besoin sur les pellets de bois, et continue sa démarche de recherches constantes de pellets locaux, négociés pour des particuliers.

Le groupement d’achat, un bon plan pour payer moins cher…

La démarche d’Elvy Sourcing et Logistique est intéressante, car le groupement d’achat passe par une entreprise. En règle générale, ces groupements d’achat sont proposés par des associations, voire des municipalités, mais le principe reste le même. Ainsi, un groupement d’achat permet toujours d’obtenir des prix plus serrés, et de diminuer, voire de supprimer les frais de transport.

De plus, Elvy Sourcing et Logistique se focalise sur la qualité des pellets de bois proposés, ce qui vous assurera une consommation minimale, pour un pouvoir calorifique optimal. Si vous êtes habitants du Nord, connaissez-vous déjà Elvy Sourcing et Logistique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .