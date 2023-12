En matière d’achat de pellets de bois, tous ceux qui les utilisent cherchent un moyen de les obtenir au plus bas prix. L’année dernière, au plus fort de la crise, quand le sac de pellets de bois était vendu aux alentours de 10 €, une cheffe d’entreprise de Grande Synthe (59) avait créé un nouveau mode d’approvisionnement. En effet, Elisabeth Lebecque a innové en imposant le sourcing comme méthode d’approvisionnement. Et ça marche ! Un an plus tard, le groupement d’achat de Dunkerque a pignon sur rue, prend soin de ses clients et propose des offres très attractives ! Retour sur cette nouvelle méthode et sur le dernier bon plan proposé par Elvy Sourcing.

La méthode du sourcing, qu’est-ce que c’est ?

Dans le contexte d’Elvy Sourcing, cela fait référence au processus de recherche, d’identification et d’acquisition de pellets de qualité chez divers fournisseurs. Le seul objectif étant de proposer aux clients des pellets de bois de qualité semblable à celle de grandes marques, mais à des prix plus bas. Pour cela, Elvy Sourcing part, chaque jour ou presque, à la recherche de fournisseurs dans toute la France et achète de grosses quantités de pellets de bois, qui s’écoulent parfois en quelques heures seulement. Elisabeth Lebecque, fondatrice de l’entreprise, avait eu l’idée de créer cette entreprise pour que clients et fournisseurs puissent profiter d’une sorte d’économie en circuit court !

Comment fonctionne Elvy Sourcing ?

En appliquant cette méthode de sourcing, que l’on peut traduire par « approvisionnement », l’équipe de l’entreprise achète généralement, au minimum, un conteneur à ses fournisseurs. C’est une méthode qui fait que l’intermédiaire achète de grosses quantités au fournisseur, afin d’avoir une marge de négociation plus importante et donc de vendre le produit fini moins cher. Par ailleurs, « Les pellets que nous achetons ne sont jamais stockés à l’extérieur et arrivent directement au hangar de Dunkerque et de Yerville ce qui garantit une qualité optimale, car le stockage des pellets, c’est important ! Un excellent pellet mal stocké peut devenir un très mauvais pellet à l’utilisation », explique la fondatrice de Elvy Sourcing.

Un exemple récent de prix obtenus par Elvy Sourcing

Le 30 novembre dernier, l’entreprise annonçait l’arrivage de 22 palettes de 84 sacs de 15 kg de pellets de bois certifiés En+A1, 100 % Résineux et qualité « PREMIUM ». Chaque palette de 1 260 kg est vendue au prix de 5,79 € le sac, soit un coût de 486,36 € la palette. L’entreprise précise également que le sac peut être vendu à l’unité pour 5,89 € ou à 6,30 € pour le sac « FORGE ». Si vous passez commande, Elisabeth Lebecque met tout en œuvre pour que vous ne perdiez pas de temps… En effet, un chariot élévateur baptisé « Kent » (son prénom Clark) est sur place afin de charger directement la palette dans les camions et les remorques prévus pour ce poids et cette hauteur de palette », précise-t-elle sur la page Facebook.

Et si vous ne possédez pas de camion, vous avez 10 jours pour faire plusieurs voyages et enlever la totalité de vos précieux sacs. L’enlèvement se fait toujours au Hangar ELVY de Grande-Synthe et le règlement peut se faire sur place via chèques, cartes bancaires, espèces et même chèques énergie. Enfin, l’entreprise est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h sans interruption et les samedis après-midi de 14 h à 17 h. Si vous habitez le nord de la France ou même la région parisienne à 3 h de route, Elvy Sourcing, c’est le bon plan pellets à connaître et à partager sans modération. Restez connecté sur la page Facebook, l’équipe d’Elvy Sourcing travaille d’arrache-pied pour vous proposer des pellets à des prix parfois moins chers que dans les grandes enseignes de bricolage. Que pensez-vous de cette initiative ? Connaissiez-vous l’existence de ce type d’approvisionnement en pellets de bois ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .