Pellets : quelle est la marque de granulés de bois la moins chère en novembre 2023 ?

Le froid s’installe doucement sur la France, les radiateurs et les poêles à bois ou à pellets reprennent du service. Cette année, le marché des pellets de bois s’est un peu détendu par rapport à l’année dernière, où ces petits granulés étaient soit introuvables, soit absolument hors de prix ! Depuis quelques semaines, les prix se sont stabilisés, de 6 à 8 € le sac de 15 kg. C’est tout de même presque le double de ce qu’il était vendu en 2021 (autour de 4 €), mais ça, c’était avant. Nous ne retrouverons, à priori, des prix aussi bas qu’en 2021. Il est cependant possible de traquer les bons plans en ce mois de novembre et nous vous donnons quelques tuyaux en fin d’article.

Quelle est la tendance du mois de novembre ?

Les prix en ce mois de novembre sont plutôt stables, en comparaison avec ceux du mois d’octobre. Certaines marques ne sont plus référencées et d’autres ont fait leur apparition. Ce qui change ce mois-ci, ce sont les quatre offres que vous découvrirez juste après le tableau récapitulatif. En effet, alors que l’hiver approche, le pellet de bois devient une sorte de produit d’appel sur lequel on casse les prix. Une situation inédite qui, pour une fois, peut profiter aux consommateurs. Pendant que les fournisseurs tentent de proposer les prix les plus bas, les clients, eux, se réapprovisionnent pour beaucoup moins cher qu’il y a encore quelques mois. Voici les prix de nos marques de référence en novembre 2023.

Prix des granulés de bois (en novembre 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Forest Pellet Indisponible 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Bricodépôt Wood Pecker (Non renseigné) 5,69 € 0,37 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Amazon Wood PELLETS Bois résineux et bois dur 1 499 € 1,60 € Palette (160 sacs) Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères Indisp. xxx xxx Amazon Suinga Non renseigné 27,90 € 1,86 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 464,00 € 0,46 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 7 novembre 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, et peuvent être différents d’une région à une autre.

La meilleure offre du moment chez Castorama

Dans cette enseigne, c’est le pellet Euro Énergies, fabriqué en France, qui se vend le moins cher en ce mois de novembre. Avec un prix de 5,99 € le sac de 15 kg, c’est probablement une bonne affaire ! Les granulés de bois Euro Énergies sont élaborés à partir de sciures séchées et compressées, affichant une densité de 1,5 à 2 fois supérieure à celle des bûches. Cela leur confère ainsi une puissance énergétique considérable. Ils génèrent une chaleur agréable et homogène à l’intérieur de l’habitat. Ces granulés, entièrement naturels, portent la certification DINplus, garantissant une qualité uniforme et rigoureusement contrôlée.

Concernant leurs caractéristiques techniques, ils proviennent de bois vierge, ont un pouvoir calorifique inférieur sur brut de plus de 4,6 kWh.kg-1, un taux de fines inférieur à 1 %, un taux de cendres ne dépassant pas 0,7 %, une masse volumique de plus de 600 kg/m³, une humidité sur brut inférieure à 10 %, une durabilité supérieure à 97,5 % et des dimensions conformes, avec une longueur allant de 3,15 mm à 40 mm et un diamètre de 6 ±1 mm. Retrouvez l’offre sur Castorama.fr*.

La meilleure offre du moment chez Leroy Merlin

Les granulés de bois Forest Pellets certifiés En+A1 sont disponibles en sacs de 15 kg et se composent à 100 % de bois résineux, en l’occurrence, du pin. Ces granulés affichent un taux d’humidité de 7,4 %. Ce qui les rend appropriés pour un stockage à l’intérieur et à l’abri de l’humidité. Les granulés de bois FOREST PELLET sont principalement constitués de bois issus de forêts françaises. Ils génèrent une faible production de cendres, à hauteur de 0,5 %, et présentent un poids de 15 kg par sac, dont le prix est fixé à 5,99 €. La qualité est semblable à ceux vendus chez les concurrents. Retrouvez l’offre sur Leroy Merlin.fr*.

La meilleure offre du moment chez Brico Dépôt

Jusqu’au 16 novembre inclus, Brico Dépôt propose aussi son sac de pellets à 5,69 € et il s’agit des pellets de la marque WoodPecker. Ces granulés de bois, conditionnés en sacs de 15 kg, sont conformes aux normes DINplus/ENplus et destinés à être utilisés dans des poêles à granulés ou des chaudières. Ils se caractérisent par un pouvoir calorifique inférieur d’au moins 4,6 kWh/kg, une faible teneur en humidité ne dépassant pas 10 %, un taux de cendres limité à 0,7 %, une longueur comprise de 3,15 à 40 mm, un diamètre de 6 mm et une résistance mécanique élevée atteignant au moins 98 %. Retrouvez l’offre sur Brico Dépôt.fr*.

La meilleure offre du moment chez Bricomarché

Si aucun des magasins de bricolage cités ci-dessus ne se trouvent près de chez vous, vous avez aussi la possibilité de trouver des pellets de bois chez Bricomarché. Dans cette enseigne, les pellets de marque Woodstock de qualité premium sont vendus au prix de 6,99 € le sac de 15 kg. Retrouvez l’offre sur Bricomarché.fr.*

La meilleure offre du moment sur Amazon

Amazon n’est pas le meilleur endroit pour se procurer des pellets de bois. Néanmoins, le fait de pouvoir payer ses achats en plusieurs fois, sans carte de crédit ni de fidélité, peut parfois être un avantage. Pour ce mois de novembre, ce sont les pellets Wood Pellets qui s’avèrent les moins chers au sac, à condition de commander une palette de 160 sacs, pour un prix au sac de 9,36 € (1 499 € la palette). Retrouvez l’offre sur Amazon.fr. Nous ignorons encore si de meilleures offres seront proposées à l’occasion du Black Friday. Cependant, le pellet de bois est un produit très recherché en ce moment. C’est pourquoi il est possible que les sites vendeurs profitent du 24 novembre prochain pour exploser leurs prix. Surveillez les prix, ce sera peut-être l’occasion de faire de bonnes affaires, allez savoir ?

