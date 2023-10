Pellets : quelle est la marque de granulés de bois la moins chère en octobre 2023 ?

L’année dernière, au mois d’octobre, certains avaient déjà rallumé le chauffage, mais cette année, l’été indien perdure. Tant mieux, nos factures énergétiques seront peut-être moins douloureuses que s’il avait fallu mettre le chauffage début septembre ! Cependant, les températures finiront par baisser et nous n’aurons d’autres choix que de remplir le poêle à pellets, pour nous réchauffer. En ce début octobre, la tendance est plutôt à la baisse, et de nombreux sites vendeurs proposent des opérations à prix coutant, et autres promotions. Lorsque l’on parle de baisse de prix, elle est minime, mais sur deux tonnes de pellets, c’est toujours bon à prendre. Petit tour d’horizon des prix relevés en octobre, des tendances actuelles et retour sur quelques offres en cours.

Quelle est la tendance du mois d’octobre ?

Depuis quelques mois, les pellets destinés au chauffage connaissent une baisse de prix notable, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Dans notre tableau ci-dessus, citons la palette Butagaz qui passe de 502 € à 472 € ce mois-ci… 30 € sur la tonne, c’est peu, mais si quatre tonnes vous sont nécessaires pour l’hiver, c’est toujours 120 € de gagnés. Cette tendance à la baisse s’observe tant au niveau du prix au kilo que de la palette complète. En avril 2023, le coût par kilo de granulés de bois atteignait 63 centimes, aujourd’hui, le prix au kilo oscille de 0,47 € à 0,60 €. Cette baisse semble se maintenir, laissant présager une continuité au cours du mois d’octobre. De manière similaire, le prix d’une palette de pellets a également connu une baisse substantielle, passant de 688 € en janvier à 510 € en septembre puis 472 € ce mois-ci. Les raisons de cette diminution tarifaire sont multiples. Tout d’abord, la crise énergétique qui avait précédemment fait grimper les coûts des matières premières, notamment le bois, s’est stabilisée en 2023. Par ailleurs, la forte demande, résultant de l’inquiétude quant à une éventuelle pénurie, avait entraîné une hausse des prix, selon les lois classiques de l’offre et de la demande. Actuellement, la crainte de manquer de pellets ne prévaut plus, conduisant ainsi à une baisse des tarifs qui, nous l’espérons, s’inscrira sur la durée.

Prix des granulés de bois (en octobre 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 549,00 € 0,91 € 600 kg (40 sacs) Bricodépôt Générique (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 11,90 € 1,26 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères Indisp. xxx xxx Amazon Suinga Non renseigné 27,90 € 1,86 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 472,00 € 0,47 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 1ᵉʳ octobre 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, et peuvent être différents d’une région à une autre.

Les offres du moment

De nombreuses offres ponctuelles sont proposées, malheureusement, elles sont souvent éphémères, durent seulement quelques jours, et les stocks des magasins s’épuisent très vite. Nous pourrions, par exemple, citer l’enseigne E. Leclerc qui avait proposé le sac de 15 kilos à moins de 5 €. Ce fut aussi le cas des magasins Brico Dépôt avec un sac de 15 kilos à 4,99 € pendant quelques jours. Pour les autres enseignes, les prix semblent se stabiliser, voire baisser, depuis quelques semaines. Surveillez vos magasins ou drives de proximité. Les 29 et 30 septembre uniquement, certains magasins Auchan proposaient le sac de 15 kilos à 5,94 €, et c’est aussi le cas chez ChronoDrive sur une période indéterminée. Nous constatons depuis quelques jours, que le sac de pellets de bois repasse sous la barre des 6 €, cela annoncerait-il de nouvelles baisses au cours du mois ? Nous ne manquerons pas de vous relayer les meilleures offres possibles.

La meilleure offre du moment : la palette Butagaz

En ce mois d’octobre, c’est chez Butagaz que le prix a connu la plus forte baisse, même s’ils peuvent varier d’une région à une autre évidemment. Les pellets de bois Butagaz se distinguent par leur composition entièrement naturelle, constituée à 100 % de résineux, garantissant ainsi une performance optimale et efficace en matière de chauffage au bois. Fabriqués en conformité avec les normes les plus rigoureuses de l’Union européenne, notamment la certification DIN plus, ces granulés offrent l’assurance d’un combustible de qualité premium adapté à votre poêle à granulés. Pour connaître le tarif de votre palette de sacs de granulés de bois Butagaz, il vous suffit d’indiquer votre code postal et de découvrir les informations tarifaires associées.

Les meilleures offres actuelles chez Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt et Truffaut

Brico Dépôt :

Les granulés de bois DINplus, conditionnés en sacs de 15 kg, sont proposés au prix de 6,90 € par sac. Adaptés aux appareils de chauffage à granulés de bois, ces granulés offrent un fort pouvoir calorifique. Ils sont issus de forêts locales gérées de manière durable, garantissant ainsi une approche écologique. Avec très peu de cendres générées, ces granulés de bois DINplus sont, non seulement efficaces, mais aussi respectueux de l’environnement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 2057 pièces sont actuellement en stock.

Castorama :

Chez Castorama, ce sont les pellets Powerstixx, des granulés de bois certifiés DINplus et Enplus, sont fabriqués à partir de 100 % de résineux, qui sont en baisse avec un prix de 6,90 € le sac. Avec un taux de cendre à 550 °C inférieur à 0,5 %, ces pellets offrent un haut pouvoir calorifique, assurant une performance énergétique optimale. Avec un diamètre de 6 (+/- 0,6) mm, une teneur en eau d’environ 6-8 %, une durabilité mécanique de plus de 98,5 %, et une masse volumique d’environ 650-700 kg/m3, les pellets Powerstixx répondent aux normes de qualité les plus élevées pour un chauffage efficace et respectueux de l’environnement. Attention, l’offre est disponible uniquement dans certains magasins de France.

Truffaut :

Les jardineries Truffaut enregistrent une baisse significative du prix du sac, s’alignant en quelque sorte sur leurs concurrents avec un sac de pellets à 7,50 € au lieu de 8,99 € en septembre. Et, ce sont des pellets de la marque Woodstock, l’une des meilleures sur le marché, que vous trouverez chez Truffaut. Confectionnés à partir de sciures de bois françaises non traitées, ces granulés sont, non seulement écologiques, mais également, 100 % naturels. Dotés d’excellentes performances calorifiques, ils conviennent parfaitement à tous les types d’appareils à granulés de bois tels que les poêles, les chaudières ou les inserts.

Avez-vous déjà fait votre stock de pellets-granulés de bois pour cet hiver ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.