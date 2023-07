Nous sommes désormais en été, une période qui va s’étendre jusqu’au 22 septembre et pendant laquelle nous ne devrions pas avoir à rallumer le poêle. Cependant, pour éviter les mêmes galères que lors de l’année 2022, il vaut mieux se tenir informé du prix du pellet. Il faut savoir qu’en plein été, les pellets sont parfois moins chers qu’en hiver et, surtout, ils sont beaucoup plus disponibles. Faire un stock de pellets pour l’hiver dès le mois de juillet n’est pas une mauvaise idée. Découvrons donc ensemble les prix des pellets de bois en ce mois de juillet 2023. Hausse ? Baisse ? Stabilité par rapport au mois de juin 2023 ? Décryptage.

Le sac de 15 kg de pellets Woodstock se compose de copeaux et de sciures de bois compressé issu de forêts gérées durablement. Ils sont donc certifiés, naturels et répondent aux normes NF et DINplus, gages de leurs performances énergétiques. Avec un taux de cendres de seulement 0.5 %, ils produiront ainsi très peu de cendres lorsqu’ils brûleront, vous assurant une meilleure qualité de chauffage et un encrassement moindre de votre poêle à pellets. Leur taux d’humidité est de 8 % et leur pouvoir calorifique annoncé est de 5 kWh.kg-1, leur conférant une performance énergétique de qualité. Ce sac de pellets est actuellement disponible à un prix très compétitif de 6,50 €. En revanche il y a moins cher en ce moment, chez Castorama notamment ou les tarifs sont à prix coûtant !

Prix des granulés de bois (en juillet 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 499,00 € 0,74 € 600 kg (40 sacs) Castorama (prix coûtant) Armor 100 % résineux 6,04 € 0,40 € Sac de 15 kg Castorama (prix coûtant) Districoncept 100 % résineux 6,04 € 0,40 € Sac de 15 kg Castorama (prix coûtant) Ecobio 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama (prix coûtant) Ducret 100 % résineux 6,04 € 0,40 € Sac de 15 kg Castorama (prix coûtant) Powerstixx 100 % résineux 5,72 € 0,38 € Sac de 15 kg Castorama (prix coûtant) Pellex Mélanges feuillu et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 45,62 € 1,52 € 2 Sac de 15 kg Amazon Suinga Non renseigné 27,90 € 1,86 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 512,00 € 0,52 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 10,99 € 0,73 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 1ᵉʳ juillet 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

Les prix des sacs de pellets chez Leroy Merlin

Le sac de pellets Novae de 15 kg se révèle aussi un choix intelligent pour l’hiver prochain. Ces pellets sont fabriqués à partir de 100 % de bois tendre et confèrent à votre salon, une source de chaleur douce et agréable. Écologiquement, les pellets Novae sont issus de forêts durables. Vous ne participerez donc à aucune déforestation en les choisissant. Ces pellets sont disponibles à l’achat au prix de 8,85 € par sac de 15 kg.

Les prix des sacs de pellets chez Castorama

Le sac de 15 kg de pellets Armor contient des pellets fabriqués en France à partir de bois résineux à 100 %. Le résineux étant le plus utilisé dans la fabrication de pellets de bois. La marque Armor garantit un taux de cendre à 550 °C inférieur à 10 %, et mesuré à seulement 0,34 %. Vous aurez donc très peu de résidus lors de la combustion. Leur pouvoir calorifique est supérieur à 16,5 Mj/kg, ce qui les fait entrer dans la norme DINplus, l’une des meilleures en France et en Europe. Enfin, les granulés Armor sont issus de bois certifiés PEFC, donc de forêts gérées durablement. Le sac de pellets Armor est disponible au prix de 6,04 €, à prix coûtant jusqu’au 10 juillet 2023 inclus .

Le sac de 15 kg de granulés de bois Districoncept est fabriqué à partir de résineux à 100 % et offre des caractéristiques de qualité supérieure. Les pellets Districoncept répondent aux normes EN+ A1, garantissant ainsi sa fiabilité et sa performance. Avec un taux d'humidité inférieur à 10 % et un taux de cendre inférieur à 0.7 %, ils entrent dans la catégorie Premium et sont donc parmi les meilleurs actuellement. Quant à leur pouvoir calorifique, il est annoncé comme étant supérieur à 4,60 KWH/kg, offrant ainsi une chaleur constante et efficace. Le sac de pellets Districoncept est disponible au prix de 6,04 €, à prix coûtant jusqu'au 10 juillet 2023 inclus.

Le sac de 15 kg Pellex se compose d'un mélange de bois feuillus et résineux. Les pellets de la marque sont fabriqués en France et sont de haute qualité. Ils se composent d'un mélange de 100 % de bois naturel et sont certifiés DINPlus, l'un des marqueurs européens certifiant des pellets d'excellente qualité. Avec un taux de cendres très faible, inférieur ou égal à 0,5 %, ils assurent une combustion avec très peu de résidus, ce qui limite l'entretien du poêle. Enfin, avec un pouvoir calorifique de 4,9 kWh/kg, ils sont parmi les plus efficaces du marché actuel. Le sac de pellets Pellex est disponible au prix de 8,90 €.

Les prix des sacs de pellets chez Amazon

Les granulés de bois Enerver sont issus de sources gérées durablement et vous assurent une chaleur constante et performante. Leur taux de cendres étant très bas, ils évitent les résidus et offrent une fréquence de nettoyage plus espacée du poêle à pellets. Les pellets sont livrés dans des sacs résistants aux intempéries, ce qui facilite le stockage qui, rappelons-le, doit être de préférence sous abri. La palette de 80 sacs de 15 kg est au prix de 799 € sur Amazon, soit 9,98 € le sac de 15 kg.

Les granulés de bois Springos se révèlent être des pellets polyvalents. En effet, ils ont été conçus pour les poêles, mais il est également possible de les utiliser dans les chaudières de chauffage central, les cheminées et les braseros. Ils répondent à la norme A1, l'une des normes la plus stricte existante aujourd'hui. Enfin, ils possèdent une valeur calorifique parmi les plus élevées avec 18,4 MJ/kg et produisent une quantité minimale de cendres. Le sac de 15 kg est disponible au prix de 20,99 € sur Amazon.

Les pellets de bois Suinga sont fabriqués à partir de résidus de bois 100 % naturels. Fabriqués en Espagne, ils sont certifiés EN PLUS, A1 et vous assureront, tout l'hiver, une chaleur douce, constante et propre. En effet, leur taux de cendre très bas, fait que ces pellets sont parmi les meilleurs du marché actuellement, ceci explique probablement le prix élevé des sacs de pellets de la marque Suinga. La palette de 20 sacs est vendue 629,95 € soit 31,49 € le sac de 15 kg.

Ce mois-ci, nous constatons une stabilité chez la plupart des marchands et une baisse significative chez Castorama. En effet, la plupart des sacs de pellets passent de 7,90 € à 6,04 €, mais il semblerait que ce prix ne soit en vigueur que jusqu’au 10 juillet. Le prix baissera-t-il encore dans les prochaines semaines ou se remettra-t-il à flamber ? Impossible de le savoir évidemment, mais 6,04 € nous parait un bon compromis pour commencer les achats pour l’hiver.

Historique des prix des pellets