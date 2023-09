Pellets : prix des granulés de bois et marque la moins chère en septembre 2023

L’été touche à sa fin, la météo redevient pluvieuse pour la plupart des régions après les épisodes caniculaires rencontrés en ce mois d’août 2023… La rentrée est toute proche et il va falloir de nouveau penser à nous chauffer. Comme des millions de Français, vous avez peut-être opté pour un poêle à pellets, espérant réaliser des économies de chauffage et alléger vos futures factures. Écologiquement, c’est plutôt une excellente idée, car le bois et les pellets sont des combustibles non fossiles évidemment.

Économiquement, nous ne savons pas trop quoi en penser, car il semblerait que les prix repartent déjà à la hausse. Concrètement, les prix de septembre pourraient être les plus bas de l’année, puisque les stocks commencent déjà à se réduire. La pénurie n’est pas encore là, mais l’explosion des ventes en cette rentrée 2023 pourrait de nouveau réduire les stocks à néant. Petit tour d’horizon des prix des pellets de bois pour septembre… C’est parti !

Prix des granulés de bois (en septembre 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 549,00 € 0,91 € 600 kg (40 sacs) Bricodépôt Générique (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 7,50 € 0,58 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 11,90 € 1,26 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 46,59 € 1,55 € 2 Sac de 15 kg Amazon Suinga Non renseigné 27,90 € 1,86 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 502,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 8,99 € 0,59 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 1ᵉʳ septembre 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

La tendance du mois de septembre chez Leroy Merlin

En ce mois de septembre et en comparaison avec les prix du mois d’août, rien n’a changé chez Leroy Merlin. Ainsi, les pellets Novae de 15 kg sont toujours disponibles au prix de 8,85 € le sac de 15 kg. Nos deux autres références, le sac de pellets Woodstock reste lui aussi stable à 6,90 € et la palette de pellets Enerver de 40 sacs de 15 kg Enerver reste aussi à 549 €. Cependant, dans certains magasins Leroy Merlin, des pellets de bois locaux sont disponibles à des prix plus intéressants. Ce fut, par exemple, le cas des pellets COGRA vendus 6,50 € le sac de 15 kg dans plusieurs magasins de la région Auvergne Rhône-Alpes. Retrouvez également tous les pellets proposés chez Leroy Merlin.

La tendance du mois d’août chez Castorama

Chez Castorama, tous les prix sont par ailleurs restés semblables à ceux du mois d’août. Ainsi, le sac de pellets Armor demeure à 7,50 €, son prix de référence. En juillet dernier, Castorama avait lancé une opération « Pellet à prix coûtant » avec des sacs à 6,04 €, mais il est peu probable que l’enseigne réitère cette opération. Si vous êtes passé à côté, c’est bien dommage, vous n’aurez probablement plus jamais ce prix ! Le sac de pellets Pellex conserve son prix depuis plusieurs mois. Concrètement, il semblerait que Castorama ait choisi l’uniformité, avec un prix de 7,50 € le sac de 15 kg, toutes marques confondues. Retrouvez par ailleurs tous les pellets disponibles chez Castorama.

La tendance du mois d’août sur Amazon

Chez Amazon, nous noterons pour ce mois de septembre une grosse réduction sur les pellets Suinga, qui affiche pour la période une réduction de 43 % portant le kilo à 1,26 € et le sac de 15 kg à 11,90 € au lieu de 20,99 € le mois dernier. Retrouvez tous les pellets disponibles sur Amazon.

Faut-il craindre une pénurie et une augmentation des prix ?

Les carnets de commandes sont saturés, les particuliers s’approvisionnent déjà en vue de l’hiver et cela pourrait mettre à mal notre porte-monnaie ! Nous parlons souvent, dans nos colonnes, de la quête des pellets de bois. Cependant, ceux qui ont choisi le bois utilisent aussi du bois de chauffage, à la place des pellets de bois. Les poêles à bois connaissent, eux aussi, un succès grandissant, le bois de chauffage étant encore une matière disponible, financièrement accessible et écologique. Face à l’augmentation du prix des énergies fossiles telles que le gaz ou l’électricité, les particuliers se tournent de plus en plus vers le bois sous toutes ses formes. Mais alors, risque-t-on une pénurie de bois de chauffage comme celle connue l’an dernier avec les pellets ? Le prix du bois pourrait-il lui aussi se mettre à flamber ? On va tout vous expliquer !

La demande est forte, très forte pour le bois de chauffage

Le constat est sans appel et c’est un professionnel de la vente de bois qui l’affirme. Les carnets de commandes sont pleins et « depuis avril, je suis entre 30 et 50 appels par jour, et puis autant de SMS et 2-3 mails », explique Eddy Lisima, de l’agence Piskorski et fils, un vendeur de bois de chauffage situé en Gironde. (Source France TV Info). Ce spécialiste du bois explique que, non seulement les commandes sont plus nombreuses, mais que les particuliers commandent aussi beaucoup plus. Et pour l’entreprise, c’est une grande nouveauté, car les achats de poêle à bois semblent se multiplier et les commandes s’ensuivent évidemment. Les vendeurs de bois de chauffage vont-ils pouvoir faire face à cette demande ? À priori, oui pour cette année, mais rien ne dit que les prix resteront stables en revanche !

Combien coûte un stère de bois de chauffage ?

Les prix du bois de chauffage augmentent, c’est une réalité ! À l’heure actuelle et selon le journal La Voix de l’Ain, le stère se négocie de 90 € à 100 € en fonction de la région et du fournisseur. Cela étant, le bois reste moins cher que les pellets, le gaz ou l’électricité quand il s’agit de se chauffer. Malheureusement, il n’existe pas réellement de solutions pour les consommateurs, qui seront obligés de payer le prix demandé pour obtenir du bois de chauffage. Vous pouvez sans aucun doute trouver moins cher que ce prix en consultant notre annuaire des vendeurs de bois de chauffage locaux. Une autre solution consiste à couper votre bois vous-même, mais en avez-vous le droit ? On vous explique immédiatement !

Pourrait-on couper soi-même son bois de chauffage ?

Alors, n’imaginez surtout pas vous rendre en forêt et vous servir en bois, et ce, même en bois mort ! C’est formellement interdit et passible d’une amende. Les forêts sont toutes la propriété d’un particulier, d’une commune, voire de l’État, il est donc interdit d’y prélever du bois et heureusement. La solution pour couper son bois soi-même serait, en conséquence, d’acheter une petite parcelle de bois, très souvent mises en vente par les communes ou les particuliers, et là, vous pourrez vous servir de votre « propre bois ». Renseignez-vous aussi dans votre commune, elle pratique peut-être le droit d’affouage. Concrètement, la commune autorise les habitants à prélever certaines quantités de bois, moyennant une somme généralement dérisoire. Une fois le bois prélevé avec autorisation, il faudra cependant le laisser sécher au moins deux ans, avant de pouvoir le brûler.

 

