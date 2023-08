Pellets : Les granulés de bois Woodstock et Cogra sont à 6,50 € le sac de 15 kg dans cette boutique de bricolage

Tous les médias s’accordent sur un point, cette année, la ruée sur les pellets de bois et le bois de chauffage a commencé dès le mois de mai. Les années précédentes, les commandes se passaient plutôt à la fin du mois d’août, voire en septembre. Les utilisateurs, probablement échaudés par la flambée des prix de l’hiver dernier, semblent s’y prendre plus à l’avance, pour ne pas manquer et ne pas payer le prix fort. Judicieux ? L’avenir nous le dira, personne ne sait si le prix de la tonne de pellets se stabilisera ou si elle s’enflammera comme l’an dernier. En attendant, nous vous proposons de découvrir deux marques de pellets, fabriqués en France et vendus chez Leroy Merlin : les pellets de bois COGRA, et les pellets de bois Woodstock. C’est parti.

Focus sur les pellets COGRA

Les pellets COGRA possèdent un diamètre de 6 mm avec une tolérance de ± 0,5 mm et sa longueur est de 5 fois le diamètre, soit 30 mm. Il s’agit d’une essence constituée à 100 % de bois résineux provenant de la première transformation du bois. Les caractéristiques énergétiques de ce matériau sont notables, avec un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 5 000 Wh/Kg. Sa teneur en humidité est faible, variant de 5 à 6 %. Concernant les émissions, le taux de CO (monoxyde de carbone) est maintenu en dessous de 0,3, et le taux de cendres est de 0,50. En termes de densité, elle se situe de 1,1 à 1,2, tandis que la masse volumique est de 650 kg/m3. Ils ne contiennent aucun additif ni liant garantissant ainsi sa composition naturelle. De plus, il est en conformité avec les normes DIN 51731 et DIN Plus 7A140, ce qui témoigne de sa qualité et de son adéquation à des standards spécifiques. Les pellets COGRA** sont vendus au prix de 6,50 €* le sac de 15 kilos chez Leroy Merlin, c’est l’un des prix les plus bas du marché actuellement.

Focus sur les pellets Woodstock

Les granulés de bois Woodstock sont issus de sciures de bois françaises non traitées, et aucune colle ni liant n’entrent dans sa fabrication. Leur production implique une compression à haute pression, garantissant un granulé de bois propre et sans poussière, offrant ainsi une performance calorifique exceptionnelle de 5 kWh/kg. Cette performance est rendue possible par un taux d’humidité faible, inférieur ou égal à 8 %. Leurs certifications par le FCBA (NF D79360-016) et DIN Plus (7A288) attestent de leur conformité et de leur haute qualité. La qualité premium de ces granulés se reflète dans leur taux d’humidité inférieur à 8 % ainsi que dans leur granulométrie constante et régulière.

Fabriqués à partir de bois vierge à 100 %, ils possèdent un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) d’environ 5 kWh/kg. Le taux de fines est maintenu en dessous de 0,5 % de la masse totale, et le taux de cendre est limité à 0,5 %. La masse volumique apparente est supérieure ou égale à 650 kg/m³, et la durabilité est garantie à plus de 97,5 %. Ces granulés présentent des caractéristiques spécifiques : leur longueur varie de 3,15 à 40 mm, tandis que leur diamètre est de 6 mm avec une tolérance de ±1 mm. Les pellets Woodstock sont vendus au prix de 6,90 €* le sac de 15 kilos chez Leroy Merlin, un prix qui semble se stabiliser depuis quelques mois.

Rappel sur les normes d’un pellet de qualité

Voici les normes européennes réglementant la qualité des pellets de bois :

• Diamètre : 6 mm ± 1 ou 8 mm ± 1

• Longueur : Comprise de 3,15 à 40 mm

• Humidité : Maximum 10 %

• Cendres : Maximum 0,7 %

• Résistance mécanique : Minimum 97,5 %

• Taux de fines : Maximum 1 %

• Additifs : Maximum 2 %

• Pouvoir calorifique inférieur (PCI) : Compris de 4 600 à 5 300 kWh/kg

• Masse volumique apparente : Minimum 600 kg/m3

• Origine matière première : Bois vierge (naturel)

• Température de fusion des cendres : Minimum 1 200°C

• Azote : Maximum 0,3 %

• Soufre : Maximum 0,03 %

• Chlore : Maximum 0,02 %

• Contrôle des métaux lourds : oui

• Trois certifications : A1 / DIN Plus / NF biocombustibles solides granulés / EN Plus

*Les prix ont été relevés le 11 août, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

**Les pellets COGRA ne sont pas disponibles dans la totalité des magasins Leroy Merlin. L’entreprise choisit des revendeurs proches de ses sites de production, situés dans l’Aveyron et en Haute-Loire, il est donc logique de ne pas les trouver à Lille, Paris ou Brest entre autres !