A moins de 35 €, le récupérateur d’eau de pluie Linxor (200 l) est l’un des moins chers du marché

Alors que le printemps est déjà bien avancé, nous devrions normalement entrer dans une période un peu plus clémente en termes de chaleur. Il fait encore très frais dans le nord de la France, et le soleil se fait attendre. Je suis optimiste, il reviendra bien, un jour ou l’autre, nous envelopper d’une douce chaleur et assécher les terres humides. Je peux vous assurer, qu’à l’heure actuelle, en Seine-et-Marne, les récupérateurs d’eau de pluie débordent et assureront aux habitants les premiers arrosages de leurs potagers ! Et, si vous n’avez pas encore de récupérateur d’eau de pluie, l’offre actuelle sur Amazon est immanquable : 34,90 € seulement le récupérateur d’eau de pluie souple de la marque Linxor. Ainsi, il va être difficile de trouver moins cher ! Présentation.

200 litres d’eau à disposition pour moins de 40 € !

Le récupérateur d’eau Linxor est une solution écologique et pratique pour récupérer l’eau de pluie. Un prix minuscule, mais une capacité généreuse de 200 litres, il est disponible en deux coloris : vert foncé ou noir. Concernant le matériau de conception, il est fabriqué en ABS et en tissu PVC robuste, et conçu pour résister aux intempéries et aux rayons UV. Il est néanmoins vivement conseillé de le vider, et de le ranger en période de gel. Il est livré avec un robinet ajustable, qui vous permet de contrôler facilement le débit d’eau. De plus, il s’équipe d’un raccord intégré, utile pour connecter directement votre tuyau d’arrosage.

Plusieurs tailles disponibles

Le modèle de 200 litres présente des dimensions de 60 cm de diamètre et 70 cm de hauteur, idéal pour les petits espaces ou les jardins de taille modeste. Pour ceux qui nécessitent une capacité plus importante, le modèle de 500 litres mesure 80 cm de diamètre et 98 cm de hauteur, et est actuellement au prix de 52,90 €. Pour les projets plus ambitieux, il est également disponible en version de 750 litres avec des dimensions généreuses de 100 cm de diamètre et 97 cm de hauteur pour un prix de 67,90 €. Vous trouverez donc forcément le récupérateur d’eau de pluie adapté à vos besoins.

La récupération de l’eau de pluie pour quels usages ?

L’eau de pluie récupérée est exclusivement destinée à des fins de nettoyage, ou d’arrosage. Il est absolument interdit de la consommer ou de l’utiliser pour la cuisson des aliments. En revanche, pour réaliser des économies, l’eau de pluie est parfaite pour arroser le jardin, la chasse d’eau des toilettes, ou encore laver votre terrasse, ou vos extérieurs. Attention, le récupérateur d’eau de pluie, ne doit jamais être positionné sous un toit en amiante, ou en plaque de fibrociment. Ces matières sont polluantes, et dangereuses pour la santé, et pour les sols. Dans le cas d’une cuve enterrée, elle peut être reliée à l’alimentation en eau de votre lave-linge, néanmoins, vous devrez le déclarer et payer une taxe sur les eaux rejetées.

Enfin, installer un récupérateur d’eau de pluie ne nécessite aucune autorisation préalable, notamment pour les récupérateurs aériens comme celui que je viens de vous présenter. Si vous souhaitez en installer 10 en série pour obtenir 2 000 litres d’eau de pluie, personne ne pourra vous en empêcher. Allez-vous céder à la tentation et craquer pour ce récupérateur d’eau de pluie à moins de 40 € ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Linxor - Réservoir souple, récupérateur d'eau de pluie pliable - 200 L - 2 Coloris ECOLOGIQUE Avec une belle capacité de stockage, le récupérateur d'eau collecte les eaux de pluies pour vous aider à entretenir votre jardin tout en économisant l'eau. Vous êtes à l'aise pour... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez