Les pellets de bois COGRA sont à seulement 6,50 € le sac de 15 kg dans cette célèbre boutique de bricolage

Dans moins d’un mois, ce sera déjà la rentrée scolaire et le retour au travail pour tous les aoûtiens. Et qui dit rentrée, dit aussi remise en service de votre système de chauffage ! Si la météo se veut clémente, on peut espérer allumer le chauffage début octobre. Cependant, si celle-ci est semblable à celle de juillet dans le nord de la France, il faudra peut-être envisager cela plus tôt ! Moins de 10 °C au petit matin, au mois d’août, du jamais vu ou presque. Et si vous vous chauffez aux pellets de bois, ce n’est probablement pas la peine de trop attendre, au risque de voir les prix flamber à la rentrée. Nous avons appris à nos dépens, l’année dernière, que ces prix pouvaient fluctuer ! Certains magasins Leroy Merlin proposent, en ce moment, le sac de 15 kg de pellets de bois COGRA, à 6,50 €*. Un conseil : c’est maintenant qu’il faut en profiter ! Découverte.

Présentation des pellets de bois COGRA

Les granulés de bois COGRA en sac de 15 kg sont des combustibles de chauffage « économe certifié bois ». La marque, forte de près de 40 ans d’expérience, s’appuie sur un processus de fabrication élaboré qui garantit une qualité de chauffe exceptionnelle. Les granulés COGRA sont fabriqués à partir de sciures et plaquettes 100 % résineuses issues du recyclage, assurant ainsi des rendements à la pointe du marché. Ces ressources proviennent des massifs forestiers environnants, situés en Aveyron et en Haute-Loire. En achetant les pellets de cette marque, vous signez un véritable engagement Made in France, circuit court, recyclage et énergie renouvelable. Le processus de fabrication rigoureux intègre des opérations de dépoussiérage dynamique avec aimantation des éléments métalliques, fruit de plus de 30 ans d’expérience, faisant de COGRA un pionnier en Europe.

Quelles sont les caractéristiques de ces pellets de bois COGRA ?

Ces granulés sont principalement composés de pin, de sapin et d’épicéa, avec un taux d’humidité de seulement 10 %. Pour une conservation optimale, il est conseillé de les stocker au sec à l’intérieur. Avec un taux de production de cendres de seulement 0,7 %, les granulés COGRA garantissent une alternative respectueuse de l’environnement et une source de chauffage performante pour les utilisateurs soucieux de la qualité et de l’efficacité énergétique. Certifiés DIN Plus, la plus haute certification, et fabriqués dans l’Aveyron et en Haute-Loire, ils ne sont donc disponibles que dans les magasins Leroy Merlin proches du lieu de production. Comme nous vous l’avons dit, COGRA privilégie les circuits courts, diminuant ainsi les coûts de transport et les émissions de gaz liées à celui-ci.

Comment savoir si ces pellets de bois sont d’excellente qualité ?

Pour s’assurer de la qualité de ces pellets de bois, il est essentiel de considérer plusieurs critères clés. Tout d’abord, vérifiez si les pellets sont certifiés DINplus, l’une des normes européennes les plus rigoureuses. Vous pouvez également vous fier aux certifications NF et EN Plus, qui témoignent de processus de fabrication stricts. Cependant, méfiez-vous des producteurs qui jouent sur les noms, grâce à des appellations semblables aux certifications reconnues. Les pellets de qualité doivent par ailleurs avoir un taux de fines, qui doit être inférieur à 1 %. Des pellets avec un taux plus élevé brûleront rapidement et risqueront d’encrasser votre système de chauffage. Le taux d’humidité est un facteur crucial pour une combustion efficace, et il devrait idéalement se situer de 8 % à 10 %.

De même, un taux de cendres inférieur à 0,7 % facilitera l’entretien de votre appareil de chauffage. Il est par ailleurs conseillé de vérifier la présence d’additifs. En effet, ceux-ci ne sont pas nécessaires à la fabrication des pellets et peuvent augmenter le taux de cendres et les émissions de gaz à effet de serre. Les pellets COGRA sont d’ailleurs certifiés sans additifs. Enfin, pour garantir un rendement élevé et réaliser des économies d’énergie, le pouvoir calorifique de vos pellets de bois devra être d’approximativement 5 kWh/kg.

*Les prix ont été relevés le 7 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs. Ce produit n’est pas disponible dans tous les départements de France. Merci de bien vouloir vérifier la disponibilité du produit en renseignant votre magasin de référence.