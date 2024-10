Le réservoir à granulés de bois (pellets) avec tamis intégré FACILITYS, est actuellement en promo

Comme 7,5 millions de foyers français selon l’ADEME, vous utilisez le bois pour vous chauffer, et plus particulièrement les pellets de bois. Les pellets de bois sont ces petits granulés de copeaux ou de sciures qui font fureur depuis quelques années. Réputées pour être écologiques puisque conçus à partir de résidus de bois, ou de forêts gérées durablement, ils sont aussi parmi les moins chers des combustibles actuellement. Pour une utilisation optimale, il est fortement conseillé de les conserver dans un réservoir à pellets, placé proche de votre poêle. En ce moment, et jusqu’au 19 novembre 2024 inclus, le réservoir à pellets avec tamis de la marque FACILITYS est au prix de 59,96 €* seulement en cochant le bon de réduction proposé avant la mise au panier. Élégant et pratique, il se dote d’un tamis qui revêt une importance capitale. Laquelle ? Je vous le présente et vous explique pourquoi il faut tamiser vos pellets avant de les insérer dans votre foyer. C’est parti.

Présentation du réservoir à pellets FACILITYS

Le réservoir à pellets FACILITYS, élégant et fonctionnel, est conçu pour un stockage pratique à proximité de votre poêle. D’une capacité de 70 litres, il peut approximativement contenir 45 kg de granulés de bois, soit jusqu’à trois sacs. Ses dimensions compactes de 76 cm de hauteur pour 36 cm de longueur et de largeur en font un choix idéal pour un usage domestique. Pour faciliter le transport et le positionnement du réservoir, il est équipé de quatre roulettes, vous pourrez, par exemple, le rapprocher aisément du poêle lors du remplissage, même si une pelle à pellets est recommandée. De plus, il dispose d’une jauge transparente qui permet de surveiller en un coup d’œil le niveau de granulés restants. Nous arrivons à la présence d’un tamis à pellets, qui permet à la poussière de rester emprisonnée dans le fond du réservoir. Enfin, il se dote d’un couvercle pour protéger les pellets de bois de l’humidité, la pire ennemie des granulés de bois. Pourquoi le fait de tamiser les pellets est recommandé ? Voici les trois principales raisons.

Raison n° 1 : tamiser protège votre poêle à pellets

Les pellets de bois, lorsqu’ils sont transportés, s’entrechoquent et provoquent de la poussière. Cette dernière est absolument néfaste pour le fonctionnement de votre poêle à pellets. En effet, lorsque des impuretés ou des poussières s’accumulent dans le système de distribution des pellets, elles peuvent causer des blocages ou des obstructions. Ces blocages, s’ils ne sont pas détectés à temps, peuvent entraîner des pannes, voire endommager le poêle ou la chaudière.

Raison n° 2 : une meilleure combustion

Si vos granulés sont poussiéreux, les impuretés et la poussière présentes dans les pellets peuvent altérer le processus de combustion en empêchant le mélange optimal de l’air et du combustible. En filtrant ces particules, le tamis permet une combustion plus propre et plus efficace, garantissant un meilleur rendement énergétique de votre poêle ou chaudière. Cela se traduit par une consommation réduite de pellets pour la même quantité de chaleur produite, et donc des économies à long terme.

Raison n° 3 : moins d’entretiens

La combustion des pellets provoque de la suie en plus grande quantité si les pellets ne sont pas tamisés. En effectuant cette simple opération, vous réduisez la fréquence de l'entretien de votre poêle et gagnez en homogénéité de chaleur.

