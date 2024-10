Un panier bruleur pour mettre des granulés (pellets) dans une cheminée ou un poêle à bois

Comment chauffez-vous votre intérieur ? Chauffage au gaz, électricité, pompe à chaleur ou chauffage au bois ? En France, 7,5 millions de foyers se chauffent avec ce combustible naturel qui est le bois, selon l’ADEME. Parmi eux, plus 5 millions utilisent un poêle à bois, dans lequel on insère, par conséquent, des buches de bois. Cette année, le bois de chauffage connaît une augmentation des prix, qui le rend presque plus cher que les pellets, qui, eux, ont retrouvé des prix raisonnables après la crise de 2022. L’idéal pour vous, serait de pouvoir profiter du prix des pellets dans votre poêle à bois, non ? Un petit accessoire appelé panier brûleur à granulés, fabriqué par la marque espagnol Imex El Zorro, et vendu seulement 38,58 €* sur Amazon, pourrait vous rendre ce petit service ! Découverte.

Le panier brûleur de granulés de bois (pellets)

Le panier brûleur à granulés Imex El Zorro est une solution pratique et efficace pour utiliser des pellets dans votre appareil de chauffage à bois traditionnel. Avec des dimensions compactes de 30 cm de long, 25 cm de profondeur et 17 cm de hauteur, il s’intègre facilement dans la plupart des foyers ou poêles à bois. Fabriqué en Espagne par la marque Imex El Zorro, reconnue pour la qualité de ses produits, il permet de convertir un foyer à bois en un dispositif capable de brûler des granulés sans installation complexe. Sans pile ni batterie, il est, en réalité, un panier percé de petits trous, qui offre une alternative au bois de chauffage, en conservant le même appareil de chauffage.

Un dispositif qui se glisse dans le foyer

Rien d’électrique, uniquement du « mécanique ». Concrètement, le brûleur à pellet se présente comme un bac criblé de petits trous qui ne laissent évidemment pas passer les pellets, mais l’air. Vous le placez sur les chênais de votre foyer, et les allumer de préférence par le dessus, pour une meilleure combustion. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, les allumer par le dessous en glissant du « petit bois » ou des allume-feux écologiques, comme vous le feriez avec vos buches de bois.

Pourquoi utiliser un panier brûleur de granulés de bois ?

Plusieurs raisons peuvent orienter le choix vers un brûleur à pellets. La première étant tout simplement le souhait d’utiliser du pellet, plutôt que du bois de chauffage. Les autres raisons sont parfois méconnues et pourtant je pense que ce panier brûleur peut être une aubaine pour certains. Et, je pense aux séniors, qui lorsqu’ils étaient jeunes et vaillants, avaient fait construire une superbe cheminée au milieu du salon, pouvant accueillir de grandes buches de bois ! Les années passant, la cheminée reste en place, et parfois est devenue un foyer fermé avec un insert, mais les buches sont de plus en plus lourdes !

La manutention du bois reste le principal obstacle à son utilisation pour les plus âgés d’entre nous, tout comme le fendage d’ailleurs. Le panier brûleur à pellet, qui coûte seulement 38,58 €*, permet donc à ces personnes de continuer d’utiliser un insert ou une cheminée, mais sans les désagréments du bois de chauffage ! Intelligent, non ? Et, vous ? Utilisez-vous déjà un panier brûleur à pellets ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Imex El Zorro 71416 Panier brûleur à granulés 30 x 25 x 17 cm Produits de haute qualité Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 15 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez