Comment stocker ses pellets en intérieur ou à l’extérieur, d’une année sur l’autre ?

Largement plébiscités l’hiver dernier, les pellets de bois servent de combustible à plus de 2 millions de foyers, parmi les 7 millions qui se chauffent au bois, selon l’ADEME. La période située de mars à juin est la plus propice aux commandes pour l’hiver prochain. En effet, vous obtiendrez des prix plus bas, et des délais de livraison plus courts. Encore faut-il pouvoir, et savoir, comment stocker vos pellets afin d’en préserver leur qualité. Que vous les stockiez à l’intérieur, ou à l’extérieur, il existe quelques conseils pour les stocker parfaitement ! On fait le tour de la question.

Les pellets de bois possèdent-ils une « date limite de consommation » ?

Les pellets de bois ne sont pas comestibles, mais peuvent en revanche, être utilisés pour la litière de votre chat. Si vous recherchez sur le paquet, une éventuelle date de péremption, vous n’en trouverez pas ! Parfaitement conservés, les pellets de bois sont utilisables sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Stocker les pellets à l’intérieur, ou à l’extérieur, ne pose pas de problèmes particuliers, si vous les conservez dans des conditions optimales. Il faut savoir que leurs ennemis jurés sont l’humidité, la lumière, et les rongeurs. Voici quelques astuces pour être certains de pouvoir brûler vos pellets commandés au printemps, l’hiver prochain.

Comment stocker les pellets de bois à l’intérieur ?

Ce n’est peut-être pas la solution la plus simple, néanmoins, nous ne disposons pas tous d’abris de jardins, de garages, ou d’abris spéciaux pour le bois. Si le cœur vous en dit, et si vous passez outre le côté non-esthétique, vous pouvez absolument conserver vos pellets dans le salon. Bon, on vous l’accorde, une palette de pellets au milieu du salon n’est probablement pas l’endroit le plus approprié. Ce peut aussi être une chambre inutilisée, pourquoi pas ? À l’intérieur, il suffit de les conserver dans une pièce non humide, on évitera donc la cave, évidemment. De plus, il est préférable de les éloigner des enfants, et des animaux domestiques, cela évitera les ingestions et l’éparpillement des pellets sur le sol. Un sac percé est généralement un sac perdu, car les pellets vont rapidement s’altérer. L’idéal étant toujours de les conserver, surélevés par rapport au sol, cela évitera aux rongeurs de passage d’exploser vos sacs un par un.

Comment stocker vos pellets en extérieur ?

Le stockage à l’extérieur est le plus courant pour les détenteurs de poêles à granulés de bois. Là encore, il faudra veiller à ce que les pellets ne soient jamais exposés à l’humidité et le minimum aux rayons du soleil. Le soleil n’altèrera pas les pellets eux-mêmes, mais le sac plastique qui les protège, présentant, à fortiori, un risque de perçage du sac par l’altération du plastique d’emballage. À l’extérieur, comme à l’intérieur, veillez à ce que les sacs soient toujours « hors sol » et restent de préférence, la palette de livraison. Pour les stocker convenablement, recouvrez la palette entière d’une bâche qui les protégera des conditions climatiques et de la lumière extérieure. Et, vous ? Comment stockez-vous vos pellets de bois ? Avez-vous des astuces que nous n’aurions pas mentionnées ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .