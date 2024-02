Où stocker les sacs de pellets (granulés de bois) à la fin de l’hiver ?

Dans quelques semaines, l’hiver laissera la place au printemps, aux premiers rayons de soleil, et bientôt aux barbecues en terrasse. En attendant, nous allons devoir continuer d’utiliser notre chauffage. Et, lorsque vous regardez votre stock de pellets, vous vous dites qu’il va devoir faire très froid jusqu’au printemps pour pouvoir écouler le stock que vous avez. La France possède une capacité de production de 2,1 millions de tonnes par an, pour 2,7 millions de tonnes de consommation, selon Propellet, et ce sont peut-être ces chiffres qui vous ont incité à stocker des pellets de bois. Ou alors, vous avez profité d’une promotion, ou bien commandé plus que d’habitude ? Cependant, pas d’inquiétude, les pellets de bois ne possèdent pas de « date limite de consommation » ! Vous pourrez donc les utiliser l’année prochaine à condition de leur réserver un stockage optimal. Et, nous allons vous expliquer comment faire. C’est parti.

Comment stocker vos pellets de bois à l’intérieur ?

Il existe deux modes de livraison pour les pellets de bois : en sacs (de 10 ou de 15 kg), et en vrac, livré dans un silo par camion souffleur. Nous reviendrons sur le vrac un peu plus tard dans notre article, mais abordons déjà le stockage en sac. Pour un stockage des sacs à l’intérieur, le seul impératif est d’éviter l’humidité. Pour ce faire, il faut que les pellets soient entreposés sur palette, dans un lieu aéré, comme un garage, par exemple, à condition que celui ne soit pas humide.

Comment stocker vos pellets de bois à l’extérieur ?

Soyons honnête, le stockage des pellets à l’extérieur, n’est pas réellement recommandé. Très fragiles et surtout craignant l’humidité, le stockage à l’extérieur doit être réalisé avec de grandes précautions. Bien entendu, les sacs devront être stockés sur une palette, et sans aucun contact avec le sol. Lors de la livraison, il faudra vérifier la totalité des sacs. Au moindre trou dans un sac, il faudra soit utiliser le sac rapidement, soit fermer le trou avec du ruban adhésif étanche. Enfin, les pellets sont fabriqués en bois, un matériau dont raffolent certains petits rongeurs. Pour terminer, il faudra investir dans une bâche plastique afin de recouvrir votre palette.

Un stockage en silo, pourquoi pas ?

Si vos pellets sont livrés en vrac, la question ne se pose pas, votre silo est normalement adapté à la bonne conservation des pellets. Si vous êtes livrés en sac, vous pouvez aussi envisager l’installation d’un silo, dans lequel vous viderez vos sacs au fur et à mesure. Vous aurez alors le choix entre plusieurs silos, qu’il faudra, de préférence, installer dans un abri de jardin, un appentis, ou un garage, aéré et non humide. Parmi les silos disponibles, on trouve le silo textile, le plus facile et le moins cher à mettre en place, à partir de 500 €.

La seconde possibilité consiste à installer un silo sur pied, qui peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur. Il s’agit habituellement d’un contenant en acier, élevé sur des pieds, pouvant également être fabriqué en plastique ou en acier galvanisé et le prix varie de 1 500 à 2 000 €. Pour les plus bricoleurs, l’option du silo en béton, à construire dans les règles de l’art de la maçonnerie, est une option supplémentaire.

Le coût d’un silo maçonné est estimé de 3 500 à 6 500 € pour 6 m³. Enfin, le dernier silo, est le silo enterré, c’est évidemment le plus protecteur, mais par ailleurs le plus cher avec un coût de 6 200 € au minimum pour 6 m³. Les silos enterrés sont généralement réservés à ceux qui utilisent des chaudières à pellets qui sont directement reliées au silo pour l’approvisionnement par une vis sans fin. Et, vous ? Comment stockez-vous vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .