Comment fabriquer un silo à pellets pour stocker les granulés de bois jusqu’à l’hiver prochain ?

Le printemps est là et il nous a offert un premier week-end réellement ensoleillé sur les trois jours de Pâques. Un soleil radieux qui nous ferait presque oublier nos galères de cet hiver, avec les pellets de bois ! Des prix qui ont flambé, des stocks qui se sont réduits, voire réduits à néant et des difficultés considérables pour se chauffer. Afin d’anticiper pour l’année prochaine, peut-être changerez-vous votre manière de vous approvisionner ? Dans le but de se garantir un stock pour l’hiver, certains optent désormais pour le silo à pellets plutôt que le conditionnement en sac. Le saviez-vous qu’il est possible de fabriquer le silo à pellets vous-même ? On vous explique comment.

Un silo à pellets, qu’est-ce que c’est ?

Un silo à pellets est un système de stockage de granulés de bois ou de pellets. Ce dernier se présente sous la forme d’un réservoir cylindrique ou rectangulaire, qui peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Il est conçu pour stocker une grande quantité de pellets, ce qui permet de réduire les coûts et de simplifier le processus d’alimentation en combustible des poêles ou des chaudières. Le silo à pellets peut être équipé d’un système de remplissage automatique. Cela permet de transférer les pellets depuis le silo jusqu’au poêle ou à la chaudière à pellets, de manière automatisée. Cependant, il peut aussi servir de simples réservoirs de stockage, dans lequel il faudra manuellement se servir pour alimenter le poêle. Le silo à pellets permet de réduire les coûts du combustible, en choisissant les livraisons en vrac. Et vous pouvez aussi le fabriquer vous-même.

Quelles étapes à respecter pour la construction ?

Avant de passer à la construction de votre silo, il faudra choisir le bon emplacement. C’est-à-dire, un endroit abrité, dépourvu d’humidité et qui est proche du poêle ou de la chaudière de préférence. En fabriquant votre silo, vous avez l’avantage d’en choisir les dimensions, et ainsi, de l’adapter à votre surface. Ce qui n’est pas le cas avec les silos vendus évidemment. Si vous optez pour un silo à remplissage automatique, il faudra assurément pouvoir faire la jonction avec votre système de chauffage. Dans ce cas précis, le silo doit se trouver au maximum à une quinzaine de mètres de votre chaudière. Enfin, veillez à ce que votre silo soit accessible depuis l’extérieur de votre habitation, afin que le livreur puisse y glisser son tuyau lors de la livraison en vrac.

Quels matériaux faut-il pour construire un silo à pellets ?

Pour fabriquer votre silo, en bois, vous devrez disposer de vis, de pieds, de poteaux réglables et de chevrons. Vous pouvez utiliser un vieux fût en bois, par exemple, ou fabriquer un coffre avec des parois en bois le cas échéant. À l’intérieur de votre coffrage, il est conseillé d’installer du polycarbonate en panneaux ou rouleaux, afin de l’isoler de l’air et de l’humidité. Pour les tuyaux d’alimentation vers votre chaudière, il faudra prévoir des couvercles de raccords pompiers. Les matériaux devront évidemment être de qualité. En effet, un mètre cube de pellets pèse 650 kg environ, le bois devra donc pouvoir résister à la pression exercée. Lorsque l’on construit un silo à pellets, l’idée est de pouvoir stocker l’équivalent d’un an de chauffage au bois. Pour une maison de 100 m², un foyer de 4 personnes consomme approximativement 6 t par an, soit 10 m³ de pellets.

Quelles sont les étapes à suivre pour la construction ?

Quatre étapes sont nécessaires pour fabriquer votre silo à pellets :

Fabrication de l’ossature, en bois ou béton, facilitée par une installation « contre un mur existant ».

Construction des murs et des plafonds, avec des tasseaux pour éviter l’humidité qui serait fatale à vos pellets.

Installation du système d’extraction avec une pente de 35° au minimum.

Pose des bouches de remplissage.

Quel système d’extraction choisir ?

Là encore, deux choix s’offrent à vous : le système d’extraction avec vis sans fin ou les cellules d’aspiration. La longueur de la vis sans fin correspond à la profondeur de la pièce. Elle apporte les pellets jusqu’au bout du silo. Les pellets de bois sont ensuite acheminés vers la chaudière, grâce à une autre vis sans fin ou à un système d’aspiration. Les cellules d’aspiration s’installent au fond du silo et sont reliées à la chaudière directement.