Carrefour propose des granulés de bois (pellets) à 4,29 € les 15 kg, « les moins chers du moment »

La chasse aux pellets de bois est désormais ouverte, et les enseignes tentent tant bien que mal, de proposer des prix compétitifs. L’hiver approche sur le calendrier, et les prix commencent d’augmenter ! En France, plus de 2 millions de foyers sur les 7,5 millions qui se chauffent au bois, selon l’ADEME, ont choisi le pellet de bois comme combustible. Je vous propose de découvrir l’offre proposée chez Carrefour en ce moment, avec le sac de 15 kilos de pellets Flamino, au prix de 4,29 €* seulement. Mais, quelles sont les caractéristiques de ces pellets de bois ? Et, pourquoi vous pouvez leur accorder une confiance totale ? Je vous les présente, et vous explique les valeurs de Flamino. C’est parti.

Présentation des pellets de bois de la marque Flamino

Les granulés fabriqués par Flamino, et pour cette promotion chez Carrefour, se distinguent par leur fabrication 100 % résineuse à partir de sciures et copeaux de bois français. Ils répondent aux certifications DINplus et Bois de France, pour une combustion efficace, et un pouvoir calorifique élevé, d’approximativement 5 kWh/kg. De plus, leur très faible taux de cendres (≤ 0,5 %) protège votre poêle d’un encrassement trop fréquent, espaçant ainsi les besoins de nettoyage. Ces granulés sont produits dans une scierie locale française, et répondent à un cahier des charges très strict leur conférant une excellente qualité. De plus, leur production est garantie sans énergies fossiles ni liants, dans la phase séchage des pellets.

Quelles sont les valeurs de la marque Flamino ?

Flamino est une filiale du groupe Dubreuil, basé à Belleville-sur-Vie en Vendée. L’entreprise est adhérente à l’association Propellet France, et participe activement à la structuration d’une filière écoresponsable. La qualité étant, bien entendu, au centre de leurs préoccupations. En achetant des granulés Flamino, vous soutenez, par conséquent, une filière française et locale, tout en investissant dans un produit haut de gamme aux performances énergétiques fiables. Je vous rappelle que Propellet France est l’association nationale des acteurs de la filière des granulés de bois, réunissant producteurs, distributeurs et experts pour promouvoir un chauffage durable, performant et respectueux de l’environnement.

Comment stocker vos pellets de bois ?

Imaginons que l’offre promotionnelle à 4,29 €* le sac de 15 kilos de pellets Flamino chez Carrefour, vous intéresse. Dans l’idéal pour vous assurer de ne pas manquer de pellets, vous allez acheter plusieurs dizaines de sacs, une palette, par exemple, c’est 66 sacs. Pour stocker vos pellets une seule règle immuable : jamais d’humidité ! Les pellets, fabriqués à partir de sciure de bois sont très sensibles à l’humidité et peuvent rapidement devenir inutilisables. Pour les stocker, il est conseillé de les conserver dans leur emballage d’origine, les sacs étant prévus pour laisser passer l’air entre les granulés.

De plus, ils ne doivent jamais être en contact avec le sol et stockés sur une palette. Enfin, il est également recommandé de ne pas les mettre en contact avec un mur, en ajoutant une plaque isolante entre le mur et les sacs, par exemple. Alors ? Que pensez-vous de cette offre avec des sacs de 15 kilos à moins de 5 € ? Avez-vous trouvé moins cher ailleurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 9 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.