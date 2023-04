Attention, un mauvais stockage des pellets de bois peut être dangereux pour la santé

Les pellets de bois ont grandement fait parler d’eux depuis l’hiver dernier. Reconnaissons qu’ils n’ont jamais été aussi chers, aussi rares, et finalement aussi précieux. Alors qu’ils se vendaient environ 400 € la tonne à l’automne 2021, le même poids a pu atteindre le prix impressionnant de 1 000 €, voire 1 500 €, au plus fort de la demande. Des prix qui ont empêché certains utilisateurs de les acheter. Pour ne pas revivre ces instants, les professionnels, et notamment Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé, conseillent de passer commande dès maintenant. Le prix a commencé à baisser, les stocks se remplissent et les délais de livraison se raccourcissent. Être prévoyant, c’est une bonne idée, mais encore faut-il pouvoir les stocker correctement. Voici quelques conseils de stockage pour que vos pellets ne finissent pas au compost !

Quels conseils pour stocker vos pellets de bois ?

Dans la mesure du possible, évitez de les stocker à l’extérieur, sauf si vous avez un endroit sec et à l’abri de la pluie. Le plus judicieux serait de choisir un endroit ventilé, mais à l’abri des courants d’air, pour éviter que la poussière s’accumule sur les sacs de pellets. Les sacs doivent être stockés sur leur palette ou sur une surface surélevée afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Par mesure de sécurité, il est vivement recommandé d’éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur, d’étincelles ou de flammes nues, les pellets de bois étant inflammables. Si vous les stockez dans un local dédié, en vrac ou en sac, pensez à vérifier le parfait fonctionnement de votre installation électrique. Si vous détectez des sacs percés, posez du ruban adhésif pour bloquer une éventuelle entrée d’humidité.

Un mauvais stockage est-il dangereux pour la santé ?

Techniquement, le pellet de bois ne possède pas de « date limite de consommation », à condition qu’il soit stocké dans les conditions énoncées ci-dessus. La combustion de pellets altérés peut avoir des effets néfastes sur votre santé. Par exemple, si vos pellets de bois prennent l’humidité, ils vont dégager beaucoup plus de fumées. Et si votre extraction n’est pas suffisamment propre ou que les fumées refoulent, vous risquez une intoxication au monoxyde de carbone.

Cette dernière peut être mortelle, car le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, qui s’introduit dans vos voies respiratoires et vous empoisonne. Si vos pellets sont trop humides, ils dégageront plus de fumées, donc plus de monoxyde de carbone. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez vous équiper d’un détecteur, qui préviendra lorsque le seuil maximal de monoxyde est atteint. Un mauvais stockage, notamment à l’air libre, peut aussi intéresser quelques rongeurs. Si les risques pour la santé ne sont pas réellement avérés dans le cas de rongeurs, votre stock pourrait bien leur servir de repas !

Un mauvais stockage est-il dangereux pour la planète ?

La réponse est oui ! Des pellets mal stockés, par conséquent trop humides, dégagent plus de fumées, soit plus de particules fines quand ils brûlent. Ces particules fines appelées PM2,5 nuisent à l’environnement, mais peuvent aussi provoquer des maladies respiratoires, particulièrement chez les personnes fragiles. Enfin, pensez également à dépoussiérer les alentours de votre lieu de stockage. Cette poussière se trouvera elle aussi dans votre poêle, et ce n’est pas réellement indiqué !