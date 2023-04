Comment résoudre les problèmes de fumées sur un poêle à bois ou à pellets ?

Les poêles à bois ou à pellets sont toujours d’actualité, malgré l’arrivée du printemps. En effet, les futurs utilisateurs prévoyants choisissent généralement cette période de l’année pour installer leur futur chauffage pour l’hiver. L’occasion d’obtenir des prix plus raisonnables et des délais acceptables, tant sur les poêles que sur les pellets ou le bois de chauffage. Lors de la mise en marche ou pendant l’utilisation, certains poêles fument anormalement parfois, ou laissent la fumée refouler. Une situation désagréable, qui présente des risques et susceptible d’entraîner des conséquences sur votre santé. Vous vous demandez pourquoi votre poêle fume-t-il ainsi ? Comment remédier à ce problème ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi votre poêle fume-t-il anormalement ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre poêle à bois fume. Le bois peut être trop humide. Si le bois que vous utilisez pour alimenter votre poêle à bois est humide, cela peut causer de la fumée. En effet, l’eau contenue dans le bois doit s’évaporer avant que le bois ne brûle correctement. Il est important d’utiliser du bois sec avec un taux d’humidité inférieur à 20 % pour éviter la formation de fumée. Cela peut être dû à une cheminée obstruée par de la suie, voire un nid d’oiseaux. Une autre raison peut être une ventilation insuffisante. Si votre pièce n’a pas la ventilation nécessaire, cela peut causer un retour de fumée. Par ailleurs, un conduit trop court produit quelquefois un refoulement de fumées. Ce dernier doit suffisamment être long pour permettre à la fumée de s’échapper à l’extérieur de votre maison. Enfin, cela peut être la conséquence d’une mauvaise installation. D’où l’importance de faire appel à un professionnel.

Comment éviter les retours de fumée sur votre poêle ?

À chaque problème une solution ! Concernant l’humidité de votre combustible, la seule manière de vérifier le taux est d’utiliser un hygromètre pour bois. Il vous indiquera le taux d’humidité, qui doit être inférieur à 20 % pour une bûche et à 10 % pour des pellets. Vos combustibles doivent être stockés dans un endroit frais et sec pour éviter ce désagrément. Pour le conduit, le plus judicieux étant de le ramoner vous-même avec un kit de ramonage, en attendant le passage obligatoire d’un ramoneur professionnel une fois par an. Vous pouvez aussi changer le joint d’étanchéité de la porte, qui peut être responsable du passage de la fumée à l’intérieur de votre logement.

Quels sont les risques avec un poêle qui fume ?

Attention, les fumées refoulées ne sont pas à prendre à la légère. En brûlant, le bois dégage du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore. Ce gaz inhalé par des animaux ou des humains présente des risques graves pour la santé et peut entraîner la mort. Au moindre doute tel que des maux de tête ou des nausées, il faut sortir de la maison et prévenir les secours (15). En cas de dégagement de fumées anormal, il est donc vivement recommandé de faire appel à un professionnel, qui vérifiera l’intégralité de votre installation. De plus, il pourra vous fournir un certificat d’entretien tel que le certificat de ramonage. Ce dernier est obligatoire une fois par an. Ces certificats vous seront réclamés par votre assurance multirisque habitation en cas d’incendie. Pour plus de sécurité, vous pouvez installer un détecteur de monoxyde de carbone, qui vous alertera en cas d’augmentation anormale du taux dans l’air.