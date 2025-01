Est-ce qu’un poêle à granulés de bois (pellets) fonctionne sans électricité ?

Nous sommes, selon l’ADEME, 7,5 millions de foyers en France, à utiliser le bois pour nous chauffer, dont approximativement 2 millions qui ont opté pour le pellet de bois. La différence entre un poêle à bois et un poêle à pellet, outre le fait qu’ils n’utilisent pas le même combustible, réside dans leur fonctionnement. L’un fonctionne manuellement, l’autre en étant électriquement branché. Néanmoins, et vous l’ignorez peut-être, il existe des poêles à granulés sans électricité qui se présentent comme une alliance entre la fiabilité d’un poêle à bois, et l’autonomie d’un poêle à pellets. Mais, comment fonctionne un poêle à granulés sans électricité ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un poêle à pellets sans électricité ?

Comme son nom l’indique, il fonctionne comme un poêle à bois, par conséquent, sans dépendre de l’électricité. Avant d’entrer dans les détails, sachez qu’il est plutôt destiné à devenir un chauffage d’appoint, qu’un système de chauffage central. On notera une différence avec le poêle à bois, car le rechargement du poêle à pellets, même non électrique, est automatique, grâce au réservoir situé au-dessus de la chambre de combustion. Les pellets descendent au fur et à mesure de l’utilisation, permettant de maintenir une chaleur homogène sans recharger le poêle. Pour le reste, il fonctionne comme un poêle à bois, vous devez donc gérer la puissance de combustion, l’arrivée d’air, et bien entendu, l’allumage et l’extinction de ce dernier.

Comment fonctionne un poêle à pellets sans électricité ?

Le fonctionnement d’un poêle à granulés sans électricité est relativement simple à comprendre. Tout d’abord, l’utilisateur doit actionner un levier qui va ouvrir la trappe entre le réservoir et la chambre de combustion. Les granulés descendent alors dans la chambre de combustion pour remplir le « creuset ». Il faut ensuite les enflammer en posant un allume-feu sur les pellets. Ensuite, la combustion est gérée par l’utilisateur qui devra régler l’arrivée d’air pour éviter une surconsommation de combustible. Il faudra également surveiller la réserve de pellets, et recharger le cas échéant, même en cours de combustion. En règle générale, les réservoirs intégrés aux poêles à granulés sans électricité procurent une dizaine d’heures de combustion. Et, il est assez rare que l’on utilise ce type de poêle durant 10 heures consécutives. La dernière étape consistera à l’éteindre manuellement puis à procéder à son nettoyage, notamment en raclant le petit « toboggan » qui sert à approvisionner la chambre en pellets. De plus, il faudra évidemment vider le tiroir à cendres, nettoyer le brûleur, et la vitre, comme vous le feriez pour n’importe quel appareil de chauffage au bois.

Quels sont les usages recommandés pour un poêle à pellets sans électricité ?

Comme je vous l’ai dit un peu plus haut, même s’il est possible d’utiliser un poêle à pellets sans électricité comme chauffage principal, il est plutôt destiné à un chauffage d’appoint. Il sera, par exemple, parfait en l’intégrant dans une cheminée à foyer ouvert existante, ou à la place d’un insert. Si vous disposez déjà d’un poêle à bois, il peut le remplacer, avec l’avantage de vous éviter le stockage du bois, la corvée du fendage et le transport de lourdes bûches. Néanmoins, il faudra penser à tamiser vos pellets, pour ôter les poussières, et ainsi maintenir le bon fonctionnement de votre poêle. Une autre utilisation possible et plutôt intelligente : les bâtiments isolés. Par exemple, je pourrai l’installer dans l’abri de jardin, évitant par conséquent une surconsommation du radiateur électrique, dans un endroit mal isolé. Cela étant également valable pour un refuge, un atelier, un studio de jardin, etc.

Quid des performances et des aides financières sur ces poêles ?

Les poêles à granulés sans électricité procurent un rendement énergétique d’environ 85 %, une performance notable qui dépasse de 5 points celle des poêles à bûches, tout en restant légèrement inférieure de 5 points à celle des poêles à granulés classiques. Cependant, ces modèles sans électricité rencontrent souvent des obstacles pour obtenir des aides financières, car ils sont administrativement assimilés à des poêles à granulés classiques. Or, concrètement, leur fonctionnement se rapproche davantage de celui des poêles à bois, avec une gestion manuelle de la combustion. Cette différence complique leur conformité aux critères techniques stricts du label Flamme Verte 7 étoiles. En effet, ce dernier exige, par exemple, un rendement minimal de 87 % pour les poêles à granulés et des seuils rigoureux en termes d’émissions de monoxyde de carbone et de particules fines. Ces exigences limitent leur reconnaissance dans les dispositifs d’aide.

Comment installer un poêle à pellets sans électricité ?

L’installation d’un poêle à granulés sans électricité exige une expertise précise, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un bricoleur averti bénéficiant de conseils adaptés. Un tirage optimal est crucial pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil. Cela implique un conduit d’évacuation des fumées conforme au diamètre recommandé par le fabricant, généralement compris de 80 à 150 mm, avec un débouché au-dessus du faîtage. L’ajout d’un modérateur de tirage, souvent conseillé, améliore la stabilité de la combustion. Une prise d’air efficace est également indispensable pour assurer l’apport en oxygène : une amenée d’air par conduit relié à l’extérieur est préférée, tandis que les orifices muraux simples sont à éviter, notamment dans les constructions neuves. Enfin, un test de tirage est nécessaire pour vérifier les performances de l’appareil aux différentes puissances, et le respect des distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles, tant pour le conduit que pour le poêle, est impératif.

Quelle solution en cas de coupure de courant pour votre poêle à pellets ?

Si votre poêle à granulés est déjà installé et qu’il fonctionne à l’électricité, il existe une solution pour pallier les éventuelles coupures. En effet, pour assurer le fonctionnement de votre poêle à granulés lors d’une coupure de courant, un onduleur peut être une solution efficace et sécuritaire. Ce dispositif, conçu comme une batterie de secours, prend automatiquement le relais pour alimenter votre poêle en électricité. En effet, les poêles à pellets dépendent d’un moteur électrique pour alimenter le brûleur et activer l’extracteur de fumée.

Une panne de courant pourrait perturber leur fonctionnement ou provoquer la diffusion de fumées à l'intérieur de votre habitation. Les onduleurs offrent également une protection contre les surtensions et les variations électriques, réduisant les risques d'endommager votre appareil. Pour en savoir plus, je vous propose de relire cet article, consacré à ce sujet précis.