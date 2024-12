Des poêles à granulés UPS Ready qui fonctionnent 4 h, même après une coupure d’électricité

Au premier trimestre 2024, les ventes de poêles à pellets ont augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente selon Propellet. Les particuliers se tournent davantage vers ce système de chauffage économique et plus écologique que les chaudières à gaz ou les radiateurs électriques. Néanmoins, comme je vous l’expliquais dans cet article sur les inconvénients des poêles à pellets, ces derniers dépendent de l’électricité. Pour pallier ce problème, la marque italienne Cadel propose une solution innovante : des poêles à granulés « anti-pannes » équipés de la technologie UPS Ready. Je vous propose de découvrir comment ces équipements garantissent une chaleur continue, même en cas de coupure d’électricité.

UPS Ready est un système d’alimentation sans interruption

Comme je vous l’ai déjà dit, les poêles à pellets traditionnels sont dépendants de l’électricité, à moins de posséder une batterie de secours spécialement conçue pour cet usage. En cas de panne de courant, ils s’éteignent, laissant les foyers sans chauffage. C’est là qu’intervient la technologie innovante UPS Ready. Concrètement, les poêles Cadel sont connectés à un système d’alimentation sans interruption (UPS) comme ceux qu’utilise votre ordinateur portable ! En optimisant les composants électroniques, Cadel a rendu ses poêles compatibles avec un UPS.

Pourquoi avoir conçu ce type de poêles à pellets ?

Je ne possède pas de poêle à granulés, et heureusement, car depuis quelques mois, dans mon petit village, les coupures de courant, ou les microcoupures se multiplient ! Lorsqu’elles arrivent, elles ne préviennent pas, et il faut relancer la box Internet, et les appareils électroménagers s’ils tournaient à ce moment précis. Et, j’imagine que je ne dois pas être la seule concernée ! C’est la multiplication de ces coupures qui a incité Cadel à adapter ses poêles à pellets, pour répondre à ce besoin précis. Je vis en zone rurale, et c’est justement pour ces utilisateurs que ces poêles ont été inventés. Designs et modernes, ces poêles s’intègrent facilement dans un intérieur et sont personnalisables. Associés à un kit UPS dédié, ils permettent de maintenir le chauffage jusqu’à plusieurs heures après une panne.

Le kit UPS Ready : un accessoire indispensable

Pour profiter pleinement des poêles équipés de la technologie UPS Ready, Cadel propose un kit dédié, disponible en option. Ce kit UPS Ready permet de connecter le poêle à une alimentation sans interruption, garantissant son fonctionnement en cas de panne de courant. Composé de câbles et d’un dispositif de régulation, il assure une installation rapide et sécurisée. Ce système est compatible avec différents modèles de poêles à granulés de la marque : CRISTAL AIRTECH 9, SPIN PLUS 9. Ce kit est vendu 112,80 € sur le site Cadel, mais il est précisé que « la batterie n’est pas fournie. Il faut prévoir une batterie de 12 V rechargeable, adaptée aux systèmes d’alarme, de vidéosurveillance, aux systèmes domotiques comme les portes et les portails automatiques ».

Pour en savoir plus sur le dispositif, rendez-vous sur le site officiel de la marque : cadelsrl.com. Et, vous, seriez-vous prêt à investir dans un poêle UPS Ready pour garantir votre confort et votre tranquillité d’esprit en toutes circonstances ? Quelles seraient vos priorités dans le choix de ce type d’équipement ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .