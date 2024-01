Les inconvénients des poêles à pellets sur lesquels vendeurs et installateurs préfèrent ne pas s’attarder

Lorsque vous décidez de changer votre système de chauffage par un poêle à pellets de bois, les arguments de vente sont nombreux. Reconnaissons que le poêle à granulés dispose d’avantages non négligeables puisqu’il est économique, écologique et que les pellets de bois, sont parmi les combustibles les moins chers du marché actuel. Cependant, le poêle à granulés, possède évidemment des inconvénients sur lesquels vendeurs et installateurs préfèrent ne pas s’attarder. Comme client et consommateur, il vaut mieux en avoir conscience avant de passer à la caisse. Petit tour d’horizon des quatre inconvénients majeurs des poêles à pellets. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : le coût de l’installation

L’installation d’un poêle à pellet est éligible à différentes aides énergétiques proposées par l’État français dans le cadre de la transition énergétique. Il n’empêche que l’installation d’un système de chauffage à granulés de bois représente un budget élevé. Le prix d’un poêle à pellets oscille de 1 500 € à 6 000 € pour les plus performants. Un prix auquel il faut ajouter les coûts d’installations qui, eux, varient de 500 à 2 000 € en fonction de la région, et de la configuration du chantier. Pour la fourchette la plus basse, l’investissement sera donc de 2 000 € et de 8 000 € pour la fourchette la plus haute. Certes, ces coûts peuvent être réduits grâce aux aides, mais il faut toujours avancer la somme avant remboursement.

Inconvénient n° 2 : les pellets de bois, prix, approvisionnement et stockage

L’année dernière, certains utilisateurs ont fait les frais de cet inconvénient. Les granulés de bois sont des produits fabriqués à partir de résidus de bois, ou de forêts gérées durablement. Les stocks ne sont pas illimités, et les prix ne sont pas fixés pour une durée indéterminée. En d’autres termes, se chauffer aux pellets, c’est aussi s’exposer aux ruptures de stocks, et aux fluctuations du prix de la tonne du pellet. Pour preuve, en 2022, le sac de 15 kilos dépassait allègrement les 10 € quand il coûtait à peine 4 € un an auparavant. De plus, il faut prévoir de la place pour stocker vos pellets, la plupart du temps, livrés en sacs sur palettes. Bien entendu, il est possible d’acheter sac par sac, mais en finalité, cela vous reviendra très cher !

Inconvénient n° 3 : le poêle à pellet est électrique

Contrairement à un poêle à bois qui fonctionne de manière indépendante à l’électricité, le poêle à pellet dépend du réseau électrique. En effet, l’allumage et le remplissage du poêle sont déclenchés par un système qui fonctionne avec l’électricité. Ce qui implique donc un arrêt total du poêle à pellets et du chauffage, en cas de coupure d’électricité. Il est possible de pallier ce problème avec un onduleur supplémentaire, mais c’est encore un coût supplémentaire. Et, puisqu’il est électrique, il faudra vous habituer aux bruits de fonctionnement qu’il émettra : déclenchement, remplissage automatique du bac à pellets, ventilateur, etc.

Inconvénient n° 4 : le nettoyage

Pour fonctionner de manière optimale, les poêles à pellets nécessitent un entretien méticuleux. Ainsi, il faudra, par exemple, nettoyer votre vitre, la chambre de combustion, et le tiroir à cendre, avant chaque allumage. De plus, mais c’est aussi le cas pour les poêles à bois, il faudra prévoir tous les ans, un ramonage du conduit réalisé par un professionnel, voire un second réalisé par vos soins.

Enfin, les poêles à granulés sont constitués de pièces mécaniques qui peuvent dysfonctionner (moteur, vis sans fin, ventilateur). Des pièces prises en charge lorsque le poêle est installé et garanti par un professionnel. Une fois, la garantie légale dépassée, les pièces à changer seront à vos frais. Et, là, soit vous êtes bricoleur, soit vous devez faire appel à un professionnel, et honorer sa facture évidemment ! Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .