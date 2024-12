Pour consommer moins de bois, vous devez absolument entretenir cet élément dans votre poêle

Nos chauffages ont repris du service et au regard du froid de canard qui est tombé sur la Seine-et-Marne cette semaine, je ne suis jamais contre une petite flambée du poêle à bois. Comme de nombreux français, environ 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, j’utilise du bois pour me chauffer même s’il est, pour ma part, un chauffage d’appoint. Le poêle à bois est un appareil mécanique simple, composé d’un foyer et d’une porte. Pourtant, il faut ajouter un élément essentiel d’une grande importance et que l’on oublie souvent de vérifier. Lui, c’est le joint de porte, qui garantit l’étanchéité de votre foyer, vous protégeant des émissions de fumées toxiques et assurant la conservation de la chaleur. Mais, comment savoir s’il faut changer votre joint de porte ? Et, surtout, comment procéder à son changement ? Je vais tout vous expliquer.

Le rôle du joint de porte sur un poêle à bois

Le joint de porte d’un poêle à bois joue un rôle essentiel pour garantir le bon fonctionnement, l’efficacité énergétique et la sécurité de l’appareil. Tout d’abord, il permet d’assurer l’étanchéité de votre poêle, comme sur une porte d’entrée ou une fenêtre finalement. La différence étant que celui du poêle est fabriqué dans un matériau résistant au feu, généralement tressé de parties métalliques. Le joint empêche l’air de pénétrer dans le poêle et de perturber le tirage, mais il bloque aussi les fumées toxiques à l’intérieur du foyer. Est-il besoin de rappeler que les fumées de poêle provoquent des émissions de monoxyde de carbone, gaz mortel pour l’homme ou les animaux domestiques ? Le joint de porte protège également la structure du poêle en empêchant la porte de claquer directement contre la structure métallique du poêle, le joint agit également comme un amortisseur. Cela réduit l’usure et préserve la durée de vie des éléments du poêle.

Les signes qu’un joint de poêle est défectueux

Un joint usé ou endommagé peut entraîner plusieurs problèmes qui peuvent passer inaperçus. C’est le cas, par exemple, d’une combustion inefficace provoquée par une entrée d’air trop importante ou d’une consommation excessive de bois. En effet, plus il y a d’air, plus le bois brûle rapidement, et plus le combustible revient cher. Les conséquences sont par ailleurs à l’intérieur de votre logement, avec des fumées toxiques qui peuvent s’échapper par le pourtour de la porte et une odeur de brûlé qui peut s’y répandre.

Enfin, vous pouvez aussi éprouver des difficultés à maintenir une température stable. Pour savoir si votre joint est défectueux, faites le test de la feuille de papier. Placez une feuille entre la porte et le joint puis fermez la porte. Si la feuille reste coincée, le joint est encore bon. À l’inverse, si cette feuille glisse ou se retire facilement, le joint est à changer rapidement.

Pensez à vérifier votre joint de porte de poêle à bois

Il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du joint de porte et de le remplacer si nécessaire (en général tous les 1 à 3 ans, selon l’usage). Un joint défectueux peut être remplacé aisément avec un kit de remplacement disponible chez les fabricants ou les revendeurs de poêles à bois, vendu généralement avec une colle spéciale résistante à la chaleur. Ne tardez pas à vérifier et à le changer, il est le garant de l’utilisation de votre poêle, sans tracas ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

