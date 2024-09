Chauffage : jusqu’à 624 € d’aides pour l’installation d’un thermostat connecté (obligatoire dès 2027)

Vous l’ignorez peut-être, mais le 1ᵉʳ janvier 2027, le thermostat connecté sera obligatoire dans tous les logements. Ce n’est pas une éventualité, mais une réalité, comme l’indique le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023. Ce dernier prévoit que « dans tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs comme existants, les systèmes de chauffage et de refroidissement soient équipés de système de régulation par pièce ou par zone de chauffage ». Une nouvelle obligation, qui entend lutter contre le gaspillage d’énergie. En effet, ce système, contrairement à un thermostat général, permet de chauffer les pièces à des températures différentes, et donc de réaliser des économies. Mais, comment fonctionne un thermostat connecté ? Quels sont ses avantages pour votre budget ? Et, quelles sont les aides possibles ? Je vous explique tout immédiatement.

Un thermostat connecté qu’est-ce que c’est ?

Pour vous expliquer, je vais prendre ma situation personnelle. Je suis chauffée au gaz, et dispose d’un poêle à bois d’appoint. Le thermostat de ma chaudière se trouve dans le salon, et est réglé sur 21 °C le jour, et 20 °C la nuit. Par conséquent, j’ai 21 °C dans toute la maison, toute la journée, alors que je ne suis jamais dans les chambres, et que je passe par la salle de bain, quelques minutes seulement. Un thermostat connecté me permettrait de gérer la température dans chaque pièce, indépendamment les unes des autres. Mais également de faire monter la température des chambres, une heure avant d’aller nous coucher, par exemple.

Ainsi, dans la chambre occupée par ma fille, je pourrais chauffer en continu, à 17 °C au lieu de 21 °C ou 20 °C actuels, avec des économies à la clé, et un impact environnemental réduit. Le thermostat connecté, lui, chauffera chaque pièce à différentes températures, en fonction de ce que j’aurai programmé. Et, puisqu’ils sont connectés (Bluetooth ou Wi-Fi), il est par ailleurs possible de piloter le chauffage, voire le chauffe-eau, à distance !

Les avantages du thermostat connecté

Comme je vous l’ai dit, le premier avantage est de vous permettre de réaliser des économies sur vos factures d’énergie. Si vous êtes souvent absents de votre habitation, vous pourrez laisser un minimum de chauffage, et programmer votre thermostat pour que la pièce soit à bonne température dès que vous franchissez le seuil de votre porte. Ainsi, tout au long de la journée, vous économiserez sur votre facture, et ce, chaque jour de l’année. De plus, un thermostat connecté, vous donne généralement accès à de multiples informations. Vous pouvez, par exemple, être alerté d’un dysfonctionnement, d’un pic de consommation, ou de la consommation réelle de votre appareil de chauffage. Par conséquent, vous pouvez donc agir plus rapidement, notamment si le dysfonctionnement se produit dans une pièce dans laquelle vous n’allez jamais, ou presque ! Selon l’ADEME, l’utilisation d’un thermostat programmable ou connecté peut permettre de réduire de 15 % sa consommation annuelle, ce qui n’est pas négligeable !

Quelle aide est disponible pour l’achat d’un thermostat connecté ?

L’aide proposée par l’État se nomme : « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », et est valable, pour le moment, jusqu’au 31 décembre 2024. Elle correspond à un remboursement partiel des travaux réalisés.

Le montant de cette aide dépend de la surface à chauffer. Il s’élève à 260 euros pour une surface inférieure à 35 m² et peut aller jusqu’à 624 euros pour une surface dépassant 130 m². N’attendez pas 2026 pour vous équiper*, car les délais pourraient s’allonger et les coûts augmenter.

À noter que cette aide ne concerne pas les installations de chauffage collectif et qu’elle est valable pour un thermostat connecté uniquement installé par un professionnel. En savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site officiel gouvernemental : ecologie.gouv.fr. Et, vous ? Avez-vous déjà franchi le cap du thermostat connecté ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Netatmo Thermostat Connecté et Intelligent Économe en Énergie –WiFi- Réduisez les Factures & Contrôlez le Chauffage à Distance par Application, Compatible avec les Chaudières Individuelles, NTH01-AMZ 3 PILES SUPPLÉMENTAIRES INCLUSES : notre Thermostat Intelligent est fourni avec 3 piles supplémentaires (6 au total), grâce à ces piles supplémentaires, vous pourrez profiter d'une utilisation... PromoMeilleure Vente n° 1

*Attention, si vous choisissez d’installer vous-mêmes un thermostat connecté, pensez à inclure dans votre commande, des têtes thermostatiques si vos radiateurs en disposent, vous devrez obligatoirement les changer.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez