Cette manipulation sur vos radiateurs permet de faire de belles économies de chauffage cet hiver

Septembre est arrivé et signe pour la plupart d’entre nous, la fin des vacances et la rentrée des enfants. Ce mois de transition entre l’été et l’automne est aussi celui des mauvaises nouvelles, comme l’arrivée de la taxe foncière, qui, selon Midi Libre, s’est envolée dans quelques villes cette année. Du côté de la maison, vous devez vous préparer à l’automne, puis à l’hiver, périodes fastes pour le chauffage, et un peu moins fastes pour votre porte-monnaie. Dans cet article, je vais vous parler de la purge de vos radiateurs, si comme moi, vous êtes chauffés par des radiateurs à eau. Purger les radiateurs est une opération qui devrait être réalisée chaque année, avant la remise en marche de la chaudière. Voici pourquoi, et comment procéder. Explications.

Pourquoi devriez-vous purger vos radiateurs maintenant ?

Ce conseil, je le tiens du plombier qui assure la maintenance, une fois par an, comme la loi l’exige de ma chaudière à gaz. Ce dernier m’a souvent expliqué que la purge des radiateurs permettait d’optimiser le chauffage, et de réaliser des économies. La raison ? Après la période de chauffe de l’an passé, lorsque le printemps revient, de l’air peut s’infiltrer dans le circuit et prendre progressivement la place de l’eau. Lorsque vous rallumerez le chauffage, des sifflements, ou des « gargouillis » peuvent se faire entendre, signe que de l’air indésirable est entré dans le circuit. Vous pourriez aussi avoir l’impression que vos radiateurs chauffent moins, remonter le thermostat et augmenter votre consommation énergétique. Une simple purge pourrait résoudre votre problème et prolonger la durée de vie de votre chaudière.

Comment réaliser la purge de vos radiateurs ?

Toujours sur les conseils de mon plombier, je vous explique comment je procède. Attention, pour des raisons évidentes, la purge doit être effectuée à froid, l’eau chaude contenue dans les radiateurs pourrait vous brûler. En revanche, il n’est pas nécessaire d’éteindre la chaudière, c’est la raison pour laquelle il vaut mieux purger hors période de chauffage. Pour réaliser la purge, il faut une pince multiprise, ou un tournevis, un récipient, et un chiffon. Sur votre radiateur, vous apercevrez une petite vis parfois entourée de blanc : c’est le purgeur ! Il se trouve généralement en haut du radiateur, à l’opposé des tuyaux. Tournez cette petite vis en prenant soin d’installer votre récipient en dessous. Si votre radiateur contenait de l’air, cela pourrait éclabousser. Après avoir rempli l’équivalent d’un verre de 25 cl et si vous n’entendez plus aucun passage d’air, resserrez votre vis. Un dernier conseil de plombier : commencez par le radiateur le plus proche « géographiquement » de votre chaudière et terminez par le plus éloigné.

Terminer la purge du côté de la chaudière

Une fois que vous avez purgé vos radiateurs, pensez à vérifier la pression de votre chaudière, qui doit être comprise entre 1 et 1,5 bar. Si la pression est trop basse, vous pouvez la corriger en ouvrant le robinet de remplissage situé sous l’appareil pour augmenter le niveau. Purger vos radiateurs est une tâche simple à réaliser. Si vous le faites chaque année avant de relancer votre chauffage, vos radiateurs diffuseront la chaleur de manière optimale, vous évitant ainsi une surconsommation d’énergie. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .