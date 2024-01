Aujourd’hui, la plupart de nos radiateurs disposent de robinets thermostatiques qui nous sont utiles pour réguler la température dans notre maison. Le robinet (ou tête) thermostatique aurait été inventé par Frederick C. Leonard, un réparateur de montres, qui était aussi électricien. Agacé de devoir subir les écarts de température lorsqu’il se rendait chez son barbier, il invente le premier mitigeur, breveté en 1911. Les robinets thermostatiques s’adaptent à tous types de chauffage : fioul, bois, gaz et pompe à chaleur. Alors que nous devons absolument réduire nos consommations d’énergie, les têtes thermostatiques, qu’elles soient ou non connectées, vont nous permettre de garder le contrôle de la chaleur. Mais comment fonctionne un robinet thermostatique ? Comment le régler correctement ? Et peut-on envisager un changement sans l’aide d’un professionnel ? On vous explique tout !

Le robinet thermostatique : fonctionnement

La tête thermostatique ressemble à un robinet de radiateur classique, mais à l’intérieur se trouvent une sonde et une vanne. La vanne, installée sur l’arrivée d’eau chaude, va transmettre les informations à la sonde, qui va se dilater en fonction de la température. Cette sonde qui ressemble à une petite tige intégrée dans le robinet capte la chaleur de la pièce et régule la température. Il existe deux sortes de têtes thermostatiques : classiques ou électroniques. Un troisième type existe puisque, désormais, ces robinets peuvent aussi être connectés à une application. La « classique » est mécanique et nécessite l’intervention du propriétaire pour réguler la température. La version « électronique » fonctionne avec des piles et joue le même rôle qu’un thermostat d’ambiance, elle régule elle-même la température de la pièce.

Pourquoi est-ce avantageux d’équiper ses radiateurs ?

Sans tête thermostatique, le chauffage, c’est un peu « tout ou rien ». Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid et vous n’avez pas la main sur la régulation. Installer des têtes thermostatiques, c’est donc reprendre le contrôle sur votre chauffage et alléger votre facture. En équipant l’ensemble de vos radiateurs de têtes thermostatiques, vous pourriez économiser de 5 à 20 % sur votre facture.

Combien cela coûte ?

Il n’existe pas de prix fixe pour les robinets thermostatiques, car tout va dépendre du choix de l’appareil. Comptez une vingtaine d’euros par radiateur pour une tête classique et environ 70 € pour un robinet électronique. En outre, les subventions dédiées à la promotion des économies d’énergie, telles que l’éco-prime et le prêt à taux zéro, peuvent couvrir les dépenses liées à l’acquisition des vannes. Après leur installation, ces dispositifs se remboursent rapidement grâce aux économies d’énergie qu’ils permettent de réaliser !

Quelles sont les valeurs de réglage des têtes thermostatiques ?

Là encore, tout va dépendre de votre modèle, puisque certains indiquent directement la température en degrés. Ce n’est pas le cas de ceux qui indiquent une échelle de 1 à 6 sur le pourtour du robinet. Voici à quoi correspondent ces valeurs :

Position 1 : 15 et 16 °C (absence temporaire)

Position 2 : 16-17 °C (chambre, cuisine, pièce non utilisée en continu)

Position 3 : 19-20 °C (pièce à vivre, salon)

Position 4 : 21-22 °C (salle de bains)

Position 5 : au-delà de 22 °C (à utiliser en cas d’urgence pour chauffer une pièce très rapidement)

Position « hors gel » : représenté par un petit flocon, à utiliser pendant les vacances ou en cas d’absence prolongée.

Comment changer un robinet thermostatique soi-même ?

Pour que l’opération soit rentable, l’idée est de remplacer les têtes ordinaires par des têtes thermostatiques. Voici le matériel nécessaire :

Le robinet thermostatique

Un tournevis correspondant à la vis du collier de serrage du robinet

Une clé à molette

Une pince-étau

Un rouleau de Teflon

Commencez par purger vos radiateurs en ouvrant la petite vanne située à l’opposé du robinet ou le robinet de vidange, si le radiateur en dispose. Démontez ensuite le robinet existant puis nettoyez le filetage qui peut être quelque peu entartré.

L’installation du robinet se déroule en deux étapes : commencez par fixer le corps, ensuite ajoutez la tête. Une fois que vous avez dévissé l’écrou de connexion au T d’alimentation du radiateur, positionnez le ruban Téflon avec de la pâte à joint. Ensuite, vissez le raccord mâle et le raccord femelle pour mettre en place le T. Enfin, fixez sur le T la bague plastique de la tête du robinet. Vous avez terminé, il ne vous reste plus qu’à rétablir l’alimentation en eau. Si vous possédez une chaudière centrale, pensez à vérifier la pression de cette dernière en ajustant le niveau d’eau et la pression donc. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

