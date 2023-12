La société de distribution MGR installe sa première chaudière à hydrogène (Vaillant) pour l’eau chaude et le chauffage

Le remplacement des énergies fossiles par des sources d’énergie neutres en carbone est incontournable pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 et maintenir à 1,5 °C la hausse des températures. Aujourd’hui, de nombreux États investissent beaucoup dans les projets de développement et de déploiement de technologies d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice, etc.). L’hydrogène vert est aussi considéré comme un moyen fiable pour accélérer la transition énergétique et ne plus dépendre des ressources fossiles. La plupart des chercheurs et des entreprises travaillent, cependant, à l’exploiter à grande échelle.

Mais dans ce projet récent, la société Madrileña Red de Gas (MRG) a eu l’idée d’utiliser l’hydrogène à l’échelle locale, principalement dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Elle a développé une chaudière fonctionnant grâce seulement à ce vecteur d’énergie durable. Ce nouvel appareil serait en mesure de fournir à la fois du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. À travers cet article, nous vous convions à en apprendre davantage sur cette technologie ingénieuse.

Une solution de chauffage à hydrogène écologique

Le prototype de chaudière fourni par l’entreprise Vaillant vient d’être mis en service dans un bâtiment situé à Madrid, en Espagne. Celui-ci est installé dans une pièce qui sert d’espace de repos aux employés de MRG. Cet essai permettra de démontrer la faisabilité de l’utilisation de l’hydrogène dans le système de chauffage des bâtiments. En effet, ce dispositif est conçu pour être alimenté à 100 % à l’hydrogène, sans émission de carbone et de manière sûre. Il offre une puissance de 25 kW, selon son concepteur. Son design et ses dimensions sont inspirés des chaudières au gaz naturel existantes.

Le transport de l’hydrogène propre depuis le réservoir de stockage jusqu’à la chaudière est garanti par une installation intérieure spécifique, conçue par la société Centralgas. Cette installation respecte les normes européennes en vigueur, relatives à l’utilisation du gaz combustible. Les matériaux qui ont été employés seraient parfaitement adaptés pour un usage domestique. Selon l’entreprise MRG, cette innovation peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire et de la chaleur dans une maison. Elle contribuerait donc à réduire significativement la consommation d’électricité d’un foyer et à atténuer les tensions sur le réseau en hiver.

Des partenariats et un engagement pour un avenir durable

Basée à Madrid, la société de distribution de gaz Madrileña Red de Gas montre son fort engagement en faveur de la durabilité à travers ce projet de développement de chaudière à hydrogène. Elle travaille en collaboration avec de nombreuses grandes sociétés telles que l’entreprise de chauffage Vaillant, l’entreprise gazière Carburos Metálicos et l’entreprise d’installation de gaz Centralgas. Elle collabore également avec l’association des entreprises du secteur de l’énergie espagnol Agremia et l’Université Francisco de Vitoria.

Lors de la présentation de cette solution de chauffage écologique, David Ortiz, directeur de l'expansion de MRG, a affirmé que ce projet montre que les chaudières à hydrogène peuvent être appliquées dans la vie réelle et que la société est prête à adopter le chauffage neutre en carbone. Avec l'Université Francisco de Vitoria, cette entreprise vise à aller plus loin dans le développement de la technologie de production de l'hydrogène vert. Selon elle, ce vecteur d'énergie renouvelable constitue une alternative viable et écologique aux combustibles fossiles, dont le gaz naturel et le charbon. Celui-ci a la particularité de ne pas émettre de gaz à effet de serre lors de sa combustion. Il libère seulement de la vapeur d'eau. Plus d'informations : Madrilena.es.