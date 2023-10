Triple Solar a inventé une batterie thermique capable de chauffer l’eau instantanément

Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons renoncer à l’utilisation des combustibles fossiles. Voilà pourquoi les initiatives permettant aux ménages de produire de l’eau chaude sanitaire de manière écologique se multiplient. Il faut tout de même avouer que l’énergie solaire est en bonne position dans ce domaine par rapport aux autres sources d’énergie renouvelable existantes. Aux Pays-Bas, la marque Triple Solar a ainsi mis au point une batterie thermique pouvant produire de l’eau chaude instantanément grâce à l’énergie solaire.

Un matériau à changement de forme

Contrairement à une batterie conventionnelle, ce dispositif innovant a ainsi été conçu pour stocker la chaleur au lieu de l’électricité. Pour ce faire, il met en œuvre une technologie connue sous le nom de PCM. Concrètement, l’accumulateur intègre un matériau à changement de forme. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un matériau qui change d’état — entre solide et liquide — sous l’influence de la température. Pour chauffer le PCM, on utilise une pompe à chaleur PVT dont l’alimentation est fournie par des panneaux solaires hybrides PVT produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur.

Disponible en trois modèles

Une fois stockée, la chaleur peut être utilisée pour produire de l’eau chaude instantanément. Ce qui est également intéressant avec cette technologie, c’est que la batterie de Triple Solar a été conçue pour durer le plus longtemps possible. Selon l’entreprise, elle peut être chargée et déchargée à l’infini, sans risquer de perdre en efficacité. Elle a également l’avantage d’être compacte et économique. La marque propose effectivement trois déclinaisons de sa batterie thermique. Le modèle 150 mesure 640 x 365 x 575 mm et pèse 136 kg. De son côté, la Thermal Battery 200 accuse des dimensions de 870 x 365 x 575 mm pour un poids de 187 kg. Par ailleurs, le modèle 300 de cette batterie thermique de Triple Solar mesure 1050 x 365 x 575 mm et affiche sur la balance 233 kg.

Des batteries thermiques qui promettent d’être respectueuses de l’environnement

Étant donné qu'il ne stocke pas l'eau, le dispositif évite la formation de germes qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé. De plus, il possède le label d'efficacité énergétique A+, ce qui signifie qu'il est respectueux de l'environnement. En ce qui concerne l'efficacité de conversion, sachez que les trois modèles de l'accumulateur thermique de la firme néerlandaise sont tous capables de chauffer l'eau à une température entre 45 et 55 °C. Grâce à des cylindres d'eau de 128 l, de 192 l et de 256 l, le débit peut être stabilisé facilement. À ce propos, les débits recommandés par le constructeur sont respectivement de 15 l/min, de 20 l/min et de 25 l/min pour les Triple Solar Thermal Battery 150, 200 et 300.