Les meilleurs panneaux solaires prêts à l’emploi à brancher en quelques minutes sur une prise électrique

L’énergie solaire se démocratise de plus en plus. Reconnaissons qu’elle est un moyen de produire de l’électricité écologique et économique. Outre les panneaux solaires classiques, à installer sur les toits, nous voyons de plus en plus apparaître des stations solaires portables aussi appelées Plug & Play. Ces petites stations s’installent en quelques minutes et se branchent sur une prise électrique classique. Idéales pour alimenter un abri de jardin ou installées sur un balcon, elles proposent désormais une nouvelle alternative à de nombreux citoyens, soucieux de l’environnement et de leurs factures énergétiques. Bien entendu, elles ne vous permettront pas d’effacer vos factures, mais peuvent, malgré tout, aider à gérer votre budget.

Un kit solaire prêt à l’emploi, qu’est-ce que c’est ?

Nous nous tournons de plus en plus vers l’énergie solaire qui rappelons-le est une énergie renouvelable et gratuite. Contrairement aux énergies fossiles, elle ne puise pas dans les ressources de la Terre pour produire de l’électricité. De nombreux fabricants en France, et dans le monde, proposent désormais des kits solaires prêts à être installé, et donc à fonctionner. Lorsque vous achetez une station solaire prête à l’emploi, elle se compose généralement des éléments suivants :

Un ou plusieurs panneaux solaires

Une ou plusieurs batteries

Un convertisseur

Un disjoncteur

Un coffret précâblé

Des câbles

Un compteur

Les kits sont donc livrés prêts à être branchés sur une prise électrique, et donc prêts à produire de l’électricité, pour alimenter certains de vos appareils.

La station solaire Beem

L’entreprise Beem Station Solaire est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de stations de recharge solaires portables pour les appareils électroniques. Fondée en 2019, elle s’est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l’énergie solaire portable, en proposant des solutions innovantes et durables pour les consommateurs. Le kit Beem Energy possède une puissance de 300 W pour le module originel, qui peut être poussée jusqu’à 900 W, en ajoutant deux kits de panneaux solaires, en série, sur le même circuit. Le kit de panneau solaire se compose de quatre panneaux de 70 × 70 cm chacun pour une épaisseur de 2,5 cm. Le kit d’une vingtaine de kilos s’installe très facilement, en le posant simplement au sol, avec inclinaison vers le soleil évidemment. Quant à la station, il suffit de la brancher sur une prise 220 V pour qu’elle fonctionne en direct. Puisqu’elle est plus proche de votre compteur, l’électricité produite sera prise en priorité, pour alimenter vos appareils, et vous ne consommerez donc pas sur le réseau classique.

Beem Energy indique que ce kit solaire peut permettre de couvrir environ 15 % des consommations annuelles d’un foyer, hors chauffage. La station solaire Beem est une station de recharge solaire portable, qui permet de recharger rapidement et efficacement tous vos appareils électroniques, tels que les Smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. La station solaire Beem est équipée de panneaux solaires haute performance, avec des cellules PV monocristallin PERC laminé verre trempé et un cadre aluminium qui permettent de capter efficacement la lumière du soleil et de la convertir en électricité. Elle dispose également d’une batterie intégrée de haute capacité, qui permet de stocker l’électricité produite et de la restituer en cas de besoin. Grâce à sa conception légère et portable, la station solaire Beem est facilement transportable et peut être utilisée dans de nombreuses situations, que ce soit en camping, en randonnée, en voyage ou tout simplement à la maison. La station solaire Beem est garantie 10 ans et conservera 80 % de la puissance nominale après 23 ans. Elle est développée selon les normes EN 61 215 et EN 61 730 Marquage CE. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié à la station solaire Beem. Les panneaux solaires Beem sont disponibles sur le site officiel et souvent en promotion sur Leroy Merlin.

Sunology Play, un panneau solaire de 400 W prêt à l’emploi

Sunology est une entreprise basée à Nantes qui propose des solutions solaires Plug & Play vous permettant de produire de l’électricité en 2 min seulement. Le module Sunology Play se destine plus particulièrement aux petits espaces puisqu’il suffit de disposer d’une surface d’1,75 m × 1,2 m, pour l’installer. Ce module solaire ne nécessite aucuns travaux ni montages, il est livré prêt à être branché, et donc prêt à fonctionner. Sunology Play se destine plus particulièrement aux balcons, aux terrasses, et est aussi très prisé des campeurs. Avec un poids de 27 kg seulement, il est possible de le transporter et de l’installer où bon vous semble. Super compact et avec des performances garanties pendant 25 ans, il s’impose comme la petite station solaire idéale en cas de coupure de courant, ou pour recharger vos appareils.

Puisqu’elle est solaire, elle fonctionne sur un principe très simple : la journée, vous profitez de l’électricité produite par le soleil dans vos prises électriques. Et la nuit, l’électricité retourne à votre tableau afin d’alimenter les autres prises électriques grâce à des prises fonctionnant à double sens. Votre réseau privilégiera toujours la production de la station solaire, et le réseau classique deviendra donc un complément à votre production « solaire ». Selon le fabricant, Sunology Play vous permettrait d’alimenter 10 ampoules LED, un réfrigérateur A+++, une machine à laver, votre box Internet ou encore un PC portable. Le tout simultanément sans utiliser l’électricité du réseau public. Avec ses 400 kWh de production, elle réduirait votre facture d’électricité de 17 % (hors chauffage). Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au panneau solaire innovant Sunology Play. Les panneaux solaires Sunology Play sont disponibles sur le site officiel et souvent en promotion sur Leroy Merlin.

Sunethic, la solution prête à l’emploi en cinq minutes

Sunethic, une entreprise basée à Avignon, se distingue en proposant une solution solaire complète et prête à l’emploi, fabriquée et assemblée en France qui vise aussi à soutenir l’économie locale. Ce qui la distingue d’autres entreprises, c’est que leurs panneaux solaires fonctionnent dans les deux sens lorsqu’ils sont connectés à une prise électrique. Concrètement, la station Sunethic F injecte l’électricité que vous produisez directement dans votre foyer via la prise électrique. Ainsi, vos appareils électriques sont alimentés en temps réel par l’électricité solaire générée.

Grâce au principe physique de l’électricité, vos appareils vont automatiquement privilégier l’électricité solaire, car elle est acheminée plus directement vers votre compteur. En d’autres termes, une fois que vous avez branché votre station, vous n’avez rien d’autre à faire. Toute l’électricité utilisée par vos appareils domestiques proviendra directement de la station. Au cas où vous produiriez plus d’électricité que vous n’en consommez, l’excédent serait automatiquement réinjecté dans le réseau électrique. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Sunethic. Les panneaux solaires Sunethic sont disponibles sur le site officiel et sur Leroy Merlin.

Supersola, un autre panneau solaire prêt à l’emploi

Le panneau solaire Supersola se distingue par ses dimensions imposantes, mesurant 1,73 m de long sur 1,12 m de large, et sa capacité de 310 Wc. Ce qui le différencie des panneaux photovoltaïques traditionnels, c’est qu’il intègre un micro-onduleur directement à l’intérieur de la plaque. Pour rappel, le micro-onduleur a pour fonction de convertir le courant continu produit par le soleil en courant alternatif utilisable dans les foyers. En plus du micro-onduleur, le panneau Supersola est équipé d’un système de ballasts brevetés et de réservoirs d’eau qui assurent une répartition optimale du poids.

Ces réservoirs servent à maintenir le panneau photovoltaïque en place de manière sécurisée. L’un des avantages de cet équipement est sa simplicité d’installation. Pour le mettre en place, il suffit de déplier son support et de l’incliner, de remplir les ballasts d’eau, puis de brancher le câble reliant le panneau à une prise électrique standard de la maison. Dès qu’il est branché, l’appareil injecte du courant directement dans le réseau domestique, permettant ainsi une utilisation immédiate de l’énergie solaire produite. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Supersola. Les panneaux solaires Supersola sont également sur Leroy Merlin.

Le système Tsun de Sunslice

Le kit Tsun de Sunslice est, lui aussi, un dispositif prêt à l’emploi, dit plug & play. En d’autres termes, vous le recevez, vous le branchez et vous profitez d’énergie gratuite. Le kit se compose d’un panneau de 340 W de capacité et est livré sur une structure métallique prête à poser sur votre terrasse ou sur votre balcon. Dans ce kit, vous trouverez également un câble électrique de 2 m ainsi qu’un onduleur, qui permettra de convertir le courant continu produit en courant alternatif pour vos prises électriques. Installer le Tsun est tout simplement enfantin : sans travaux, sans intervention d’un professionnel et sans déclaration, si vous consommez toute votre production d’électricité.

Ce qui est souvent le cas avec ce type de station solaire, car elle ne peut pas produire de quoi revendre. Comme toutes les petites stations portables, celle-ci présente l’avantage d’être facilement accessible, et donc, d’avoir toujours des panneaux très propres, maximisant ainsi leur rendement énergétique. Selon les données du fabricant, Tsun permettrait de produire environ 520 kWh, avec un ensoleillement maximal. Il produira évidemment moins dans le nord de la France, que dans le sud. Au tarif actuel du kilowattheure, il pourrait donc vous faire économiser environ 110 € par an, avec un amortissement en 8 ans puisqu’il coûte environ 900 €. Vous pourrez aussi augmenter votre production en ajoutant jusqu’à quatre modules ensemble, sur une seule fiche. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système TSun de Sunslice.

We Do Solar, le panneau solaire pour balcon

We Do Solar, une start-up allemande, a lancé un kit de panneaux solaires qui peut être installé sur un balcon ou une terrasse sans avoir besoin d’une aide professionnelle ou de grandes rénovations. Le kit, qui coûte 1 299 €, se compose de huit panneaux solaires légers, chacun pesant 1,6 kg, avec des dimensions de 90 cm x 55 cm x 2 mm. Les panneaux peuvent être fixés à une rambarde de balcon et connectés à une prise électrique régulière. Un micro-onduleur intégré convertit l’énergie générée par les panneaux en électricité utilisable.

Le système peut fonctionner à des températures allant de −40 °C à 65 °C et est garanti pendant dix ans, avec une garantie de performance étendue à 25 ans à plus de 80 %. Selon We Do Solar, les panneaux peuvent permettre d’économiser jusqu’à 25 % de la facture d’électricité annuelle de l’utilisateur. L’application de l’entreprise fournit aux utilisateurs des données en temps réel sur la production d’énergie, les économies de dioxyde de carbone et la consommation. Les panneaux servent également de pare-vue et de fournisseur d’ombre. L’innovation n’a pas pour but de fournir entièrement de l’électricité ou de la chaleur, mais de réduire la consommation d’électricité, notamment pour la recharge de dispositifs, l’éclairage ou le chauffage des piscines extérieures ou des studios de jardin. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au panneau de balcon We Do Solar.

Le système Plug and Play de Skavenji

Skavenji est une entreprise française qui a inventé une solution innovante pour démocratiser l’autoconsommation énergétique. Leur boîtier plug and play avec panneau solaire prêt à l’emploi permet de produire de l’électricité gratuite à partir de l’énergie solaire, sans nécessiter de compétences spécifiques. Une fois connecté à un panneau solaire, le boîtier produit de l’électricité qui peut être utilisée pour alimenter les petits appareils électriques tels que les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables ou les lampes. Le panneau solaire peut également être remplacé par d’autres sources électriques telles que des miniéoliennes, des hydroliennes ou des vélos générateurs d’électricité. Le boîtier est écologique et responsable, car il est fabriqué à partir de matériaux naturels, recyclés et réparables. Il est également compact et facilement transportable.

De plus, l’application mobile qui peut être connectée au boîtier permet aux utilisateurs d’optimiser leur utilisation en consultant les données de production électrique, l’impact environnemental et les économies d’énergie réalisées. Cette application permet également de partager ces données avec d’autres personnes. Skavenji a créé une solution pratique et accessible pour produire de l’électricité propre à partir de sources renouvelables. Leur boîtier plug and play avec panneau solaire prêt à l’emploi s’installe facilement et est simple à utiliser, même pour les personnes sans compétences techniques particulières. Il offre une alternative écologique et économique à la production d’énergie traditionnelle et permet aux particuliers de devenir des « fabricants d’énergie » autonomes et responsables. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Skavenji.

Le système BeSolar Energy

Le kit solaire BeSolar est une solution puissante et polyvalente, capable de produire 400 W d’énergie solaire. Il offre la possibilité d’alimenter divers appareils électriques dans un foyer tels que six ampoules, deux Smartphones, un ordinateur portable, une télévision LED, un routeur et un réfrigérateur AAA+. En fonction des besoins énergétiques spécifiques de chaque foyer, il est même possible de connecter jusqu’à huit modules solaires, totalisant une puissance de 3 200 W. L’installation de l’ensemble des panneaux solaires est extrêmement simple, il suffit de les brancher sur une prise de courant. Outre sa facilité et sa rapidité d’installation, le kit solaire BeSolar offre de nombreux autres avantages.

Il présente un encombrement minimal, ne nécessitant qu’un espace de 1,80 m sur 1 m au sol. De plus, pour assurer la sécurité des utilisateurs, il a été conçu en conformité avec les normes électriques françaises en vigueur. Un autre aspect attrayant de ce kit est son temps d’amortissement. En effet, le prix d’achat du kit solaire BeSolar peut être amorti en seulement 4 à 7 ans, en fonction de la production d’électricité générée. Après cette période, les ménages bénéficient d’une source d’électricité gratuite et renouvelable. Il est également important de souligner que le kit solaire BeSolar bénéficie d’une garantie de 20 ans, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit à long terme. De plus, pour ceux qui souhaitent encore améliorer leur système d’énergie solaire, il est possible de coupler le kit BeSolar avec le kit BeSafe, une solution de stockage d’énergie. Cela permet de maximiser l’utilisation de l’énergie solaire produite et de disposer d’une réserve d’énergie disponible en cas de besoin. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Besolar.

Oscaro Power, des kits de panneaux solaires à personnaliser

Depuis sa création en 2020, Oscaro Power s’engage à simplifier l’adoption de l’énergie solaire chez les particuliers. L’entreprise propose des offres de kits photovoltaïques de type « plug and play» pour faciliter l’intégration des panneaux solaires. De plus, les clients bénéficient d’un simulateur gratuit pour dimensionner leur installation solaire. Sur le site d’Oscaro Power, vous pouvez choisir de dimensionner vous-même votre système solaire à l’aide du simulateur mis à disposition. Celui-ci vous permettra de déterminer le nombre de panneaux solaires adaptés à vos besoins. Vous pourrez également estimer le budget moyen à prévoir, la rentabilité annuelle ainsi que les économies réalisées. En fonction de vos choix, les valeurs affichées peuvent inclure ou non la valorisation du surplus de production d’énergie. Pour obtenir ces résultats, il vous suffit d’entrer quelques informations telles que le montant mensuel de votre facture d’électricité, vos équipements électriques, votre emplacement géographique, ainsi que l’inclinaison et l’orientation prévues pour les panneaux solaires. Les clients ont également la possibilité de personnaliser le kit en fonction de leurs besoins.

Une autre interface propose différents produits pour former le kit. Oscaro Power met en avant plusieurs marques afin d’offrir un large choix aux clients. Une fois l’achat finalisé, le client recevra un kit complet et pourra procéder à l’installation sans avoir besoin de faire appel à un professionnel. Cependant, il est important d’être prudent lors de l’installation, notamment lorsqu’il s’agit de monter sur un toit. Des tutoriels sont disponibles sur le site pour accompagner les particuliers dans leur installation. Oscaro Power propose également un service client gratuit pour aider en cas de difficulté. L’objectif d’Oscaro Power est de réduire le coût de l’investissement nécessaire pour encourager l’adoption de l’énergie solaire. L’entreprise mise notamment sur l’auto-installation pour atteindre cet objectif. Selon la marque, un projet solaire pourrait ainsi coûter jusqu’à quatre fois moins cher. Cela est rendu possible par l’absence d’interventions professionnelles. Ce système se révèle efficace, comme en témoigne la rapidité avec laquelle l’installation est amortie. Par exemple, une petite famille de quatre personnes, vivant dans une maison de 100 m², pourrait rentabiliser son installation solaire en cinq ans. Avec l’intervention coûteuse d’un professionnel, cette période d’amortissement pourrait s’étendre jusqu’à 15 ou 20 ans. Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Oscaro Power.

Le kit solaire Lidl, bientôt en vente en Allemagne

Moins de 200 € pour ce kit solaire prêt à l’emploi qui sort normalement le 17 mai 2023 dans les magasins allemands de l’enseigne. Spécialiste des opérations marketing agressives, Lidl réitère cette fois-ci avec un kit solaire de balcon qui sera vendu au prix de 199 €. Lidl a récemment lancé une offre de panneaux solaires à prix cassés, les PBKW 300 A1 Smart, qui se distinguent par leur caractère Plug & Play. Cette minicentrale solaire permettra de couvrir une petite partie de la consommation totale d’un appartement ou d’une petite maison. Le kit solaire sera vendu sous la marque bien connue des bricoleurs, Parkside, comme tous les outils de l’enseigne. L’ensemble proposé par Lidl, appelé « kit de démarrage prêt à l’emploi », comprend un panneau photovoltaïque de 150 Wc, un onduleur réseau de 300 W et 5 m de câble.

Il comprend également tous les accessoires nécessaires tels qu’une structure de fixation pour le balcon, une prise, un module Wi-Fi et le matériel de montage. Ce kit est conçu pour couvrir les petites consommations électriques. Lidl précise aussi que le kit peut être étendu en ajoutant un second panneau pour atteindre une puissance de 300 Wc, voire en associant un second onduleur pour un total de 600 Wc avec quatre panneaux. Les dimensions de chaque panneau sont de 1,07 m de longueur, 77,5 cm de largeur et 3,5 cm de profondeur, avec un poids de 8,9 kg. Ces proportions en font des panneaux parfaits pour une installation sur la balustrade d’une terrasse, d’un balcon ou dans un coin de jardin. De plus, Lidl annonce une garantie technique de 10 ans, ainsi qu’une garantie de performance de 25 ans (à 80 %). Retrouvez l’intégralité de notre article dédié au système Parkside de Lidl.

Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée d’investir dans des kits solaires Plug & Play ?

La réponse à cette question n’est pas manichéenne, puisque tout dépendra de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Concrètement, si vous comptez installer votre réfrigérateur, vos radiateurs et un four électrique, la réponse est non. Les kits prêts à l’emploi ne délivreront jamais assez de puissance pour alimenter ses appareils énergivores. En revanche, si vous souhaitez recharger vos Smartphones, alimenter l’éclairage de la terrasse, ou un abri de jardin, la réponse est oui. Quoi qu’il en soit, ils vous permettront tout de même de réaliser des économies sur vos factures puisque vous consommerez moins d’électricité provenant de votre fournisseur. Dans le même temps, vous ferez un geste pour la planète puisque vous réduirez la production d’électricité provenant des centrales nucléaires par exemple.